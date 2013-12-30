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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan Mac'ler için otomatik fotoğraf yedekleme yazılımı Google+ Auto Backup

5 yıl
2b
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14
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google'dan Mac'ler için otomatik fotoğraf yedekleme yazılımı Google+ Auto Backup

Google'ın sevilen servislerinden olan Picasa, son sürümle birlikte Mac platformlarına Google+ Auto Backup isimli yeni bir yazılımı kazandırıyor.

Picasa ile birlikte sunulan, ancak Picasa'dan bağımsız çalışan Google+ Auto Backup, kullanıcıların seçtikleri klasördeki fotoğraf ve videoları otomatik olarak Google+ hesaplarına yedeklemelerine imkan sunuyor. Bulut teknolojisinden faydalanan yazılım 2048 piksellik fotoğrafları kapasite sınırı olmaksızın hesaba yedeklerken; daha büyük çözünürlük fotoğrafları ise Google Drive'ın kapasitesi elverdiği ölçüde yedekliyor. Bilgisayar üzerindeki tüm medya içeriklerinin otomatik olarak yedekleyebilen yazılım, ayrıca Mac'e takılı olan harici depolama birimilerinden de yedekleme yapabiliyor.

Eğer siz de Google+ Auto Backup'ı kullanarak fotoğraflarınızı ya da videolarınızı yedeklemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey Picasa'nın son sürümünü http://picasa.google.com/ adresinden indirmek.


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SiNaPSiS 2 yıl
Mac için hala program var mı? Sitesinde Windows/android/iOS gösteriyor
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mogosan 2 yıl SiNaPSiS
photos.google.com/...
Desktop uploader 'ı indirin.
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mogosan 2 yıl
google hiçbir şeyi bedavaya yapmaz.
edit:imla
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Desider Specialist 2 yıl mogosan
Google fotoğraflar bedava ama
Tüm fotoğrafları ücretsiz saklıyor. Hemde alan sınırı yok
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar picasa benim özel foroğraflarımı yedekledi belli ben yapmışımdır.Fotoğraflarımın internet ortamında depolanmasını istemiyoru.Hedabımın picasa sından siliyorum,siliyorum senkronize edince yeniden geliyor.Ben o fotoğraflarımın auto backup ta ekli olmasını istemiyorum.Yani amacım galeri den silmek değil o hesaptan silmek ne olur yardım....
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doctor5945 5 yıl
youtube'den baska hıcbır servısını kullanmıyorum ben google'ın
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pastadanadam 5 yıl doctor5945
doctor5945
youtube'den baska hıcbır servısını kullanmıyorum ben google'ın

Arama motorunuda mı?
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Bradley Cooper 5 yıl
hadi yine iyisiniz, bak google sizi düşünmüş yine
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