Google'dan Mac'ler için otomatik fotoğraf yedekleme yazılımı Google+ Auto Backup

Google'ın sevilen servislerinden olan Picasa, son sürümle birlikte Mac platformlarına Google+ Auto Backup isimli yeni bir yazılımı kazandırıyor.

Picasa ile birlikte sunulan, ancak Picasa'dan bağımsız çalışan Google+ Auto Backup, kullanıcıların seçtikleri klasördeki fotoğraf ve videoları otomatik olarak Google+ hesaplarına yedeklemelerine imkan sunuyor. Bulut teknolojisinden faydalanan yazılım 2048 piksellik fotoğrafları kapasite sınırı olmaksızın hesaba yedeklerken; daha büyük çözünürlük fotoğrafları ise Google Drive'ın kapasitesi elverdiği ölçüde yedekliyor. Bilgisayar üzerindeki tüm medya içeriklerinin otomatik olarak yedekleyebilen yazılım, ayrıca Mac'e takılı olan harici depolama birimilerinden de yedekleme yapabiliyor.

Eğer siz de Google+ Auto Backup'ı kullanarak fotoğraflarınızı ya da videolarınızı yedeklemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey Picasa'nın son sürümünü http://picasa.google.com/ adresinden indirmek.