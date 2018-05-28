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Google’dan Vega grafik birimli Chromebook işaretleri

Google sektörün ilk Vega grafik birimli Chromebook modeli için kolları sıvadı. Gelecekte oyuncular için de anlam ifade etmesi beklenen Chrome OS şimdiden hazırlıklarını yapıyor.
11 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’dan Vega grafik birimli Chromebook işaretleri

Son dönemde Google’ın çevrim içi işletim sistemi Chrome OS’u temel alan bilgisayar modelleri ardı ardına gelmeye başladı. Bunların içinde güçlü sistemler ve ilk ikisi bir arada sistemler de bulunuyor. Google da bu trende katkıda bulunabilir.

Google Chromebook neler sunacak?

Chromium OS kodlarında ortaya çıkarılan Kidd adındaki bir proje firmanın Kaby Lake G işlemcisi temelinde bir Chromebook geliştirdiğini gösteriyor. Kidd bu durumda Vega grafik birimli ilk Chromebook olacak. Google daha önce Chromebook Pixel ile yine çıtayı yükseltmişti.

Ayrıca Bkz. "İncelik odaklı MSI PRO 24X hepsi-bir-arada bilgisayar serisi duyuruldu"

Üreticiler son nesil güçlü Intel i7 işlemcilere kadar seçenekler kullanarak Chromebook modellerini zaten en iyi seviyeye getirmişti. Google ise grafik tarafında bir referans ortaya koymayı amaçlıyor.

İlk kullanıma sunulduğunda güçlü donanımlar gerektirmeyen Chrome OS platformu yavaş yavaş strateji değiştirmeye başladı. Linux uygulamalarına destek, Steam yazılımının kurulabilmesi gibi imkanlar gelecekte oyuncuların da bu sistemlere ilgi duyabileceğini gösteriyor.

 

https://www.techpowerup.com/244543/google-might-be-preparing-a-kaby-lake-g-powered-chromebook Yorum Yaz
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Pakna 11 ay Biyturs_OnSr
Katılıyorum Windows kullanmaktan da keyif alıyorum ancak dediğiniz gibi gelişim şart bunun içinde olmazsa olmaz olan dişli rakip veya rakiplerdir. Tekelden her zaman tüketici zararlı çıkar.
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esmerbuyucu 11 ay
Olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Ucuz diye ABD'de öğrencilerin önüne koyulan bilgisayar öteye gidemez.
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Pakna 11 ay
Windows'a birilerinin rakip olması gerekiyordu artık MacOS'u ve diğer Linux türevlerini saymıyorum malum oyunlarda ki durumları belli. Microsoft ile yarışabilecek güce sahip olan tek firma Google (Alphabet). Umarım diğer Linux türevleri gibi olmaz sonu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Biyturs_OnSr 11 ay Pakna
Windows'un altyapısı ve mevcut fonksiyonları şuan gerek kurumsal, gerekse de son kullanıcı açısından çok iyi. Yalnız son birkaç yıldır Microsoft deli dana gibi sağa sola koşuşturuyor, yaptıkları neredeyse 1 tane adam akıllı bir şey yok. Dişli bir rakip gerekiyor ancak Windows'un sonunu getirmek için değil, kendilerine çeki düzen vermeleri için bence.
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