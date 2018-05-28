Google’dan Vega grafik birimli Chromebook işaretleri

Son dönemde Google’ın çevrim içi işletim sistemi Chrome OS’u temel alan bilgisayar modelleri ardı ardına gelmeye başladı. Bunların içinde güçlü sistemler ve ilk ikisi bir arada sistemler de bulunuyor. Google da bu trende katkıda bulunabilir.

Google Chromebook neler sunacak?

Chromium OS kodlarında ortaya çıkarılan Kidd adındaki bir proje firmanın Kaby Lake G işlemcisi temelinde bir Chromebook geliştirdiğini gösteriyor. Kidd bu durumda Vega grafik birimli ilk Chromebook olacak. Google daha önce Chromebook Pixel ile yine çıtayı yükseltmişti.

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Üreticiler son nesil güçlü Intel i7 işlemcilere kadar seçenekler kullanarak Chromebook modellerini zaten en iyi seviyeye getirmişti. Google ise grafik tarafında bir referans ortaya koymayı amaçlıyor.

İlk kullanıma sunulduğunda güçlü donanımlar gerektirmeyen Chrome OS platformu yavaş yavaş strateji değiştirmeye başladı. Linux uygulamalarına destek, Steam yazılımının kurulabilmesi gibi imkanlar gelecekte oyuncuların da bu sistemlere ilgi duyabileceğini gösteriyor.