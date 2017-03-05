Google’dan bu kez akıllı şapka

Geçtiğimiz yıllarda akıllı gözlük ile giyilebilir pazarda fark yaratmak isteyen ancak hayal kırıklığı ile karşılaşan Google, bu kez farklı bir konsept ile şansını denemek istiyor. Google Hat akıllı şapkasının fonksiyonları saymakla bitmiyor.

Akıllı telefon gibi

Patent başvurusu yapılan Google Hat adındaki akıllı şapka hem son kullanıcılara hem de kurumsal kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmış. Şapka siperinin üzerine entegre edilen ve şapka kenarına doğru uzanan bileşenleri olan bir cihaz, farklı fonksiyonlara sahip.

Son kullanıcı olarak şapka fotoğraf ve video kaydediyor, sosyal ağlarda paylaşabiliyor. Ya da canlı yayın yaparak kendi mobil uygulaması üzerinden arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz.

Kurumsal tarafta ise uzaktan teknik destek gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Şapka kenarlarına doğru uzanan bileşenler kemik üzerinden sesi iletebiliyor. Böylece teknik servis şapkadaki kamera ile konuyu takip ederken, ses iletimi ile de kullanıcıyı yönlendirebiliyor. Ayrıca acil durumlar için bir GPS yongası da mevcut.

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Snapchat’in Spectacles video kayıt gözlüğü düşünüldüğünde Google Hat genç kullanıcılar arasında popüler olabilir. Bununla birlikte ses iletimi ve GPS gibi özellikler zaten bir akıllı telefonda olan şeyler. Bu ilgiyi azaltabilir.