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Google’dan bu kez akıllı şapka

Zaman zaman kendi Ar-Ge laboratuvarlarında ilginç fikirlere imza atan teknoloji devi Google, bunlara patent almakta da geç kalmıyor. Şimdi sırada bir akıllı şapka var.
2 yıl
3,5b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda akıllı gözlük ile giyilebilir pazarda fark yaratmak isteyen ancak hayal kırıklığı ile karşılaşan Google, bu kez farklı bir konsept ile şansını denemek istiyor. Google Hat akıllı şapkasının fonksiyonları saymakla bitmiyor.

Akıllı telefon gibi

Patent başvurusu yapılan Google Hat adındaki akıllı şapka hem son kullanıcılara hem de kurumsal kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmış. Şapka siperinin üzerine entegre edilen ve şapka kenarına doğru uzanan bileşenleri olan bir cihaz, farklı fonksiyonlara sahip.

Son kullanıcı olarak şapka fotoğraf ve video kaydediyor, sosyal ağlarda paylaşabiliyor. Ya da canlı yayın yaparak kendi mobil uygulaması üzerinden arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz.

Kurumsal tarafta ise uzaktan teknik destek gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Şapka kenarlarına doğru uzanan bileşenler kemik üzerinden sesi iletebiliyor. Böylece teknik servis şapkadaki kamera ile konuyu takip ederken, ses iletimi ile de kullanıcıyı yönlendirebiliyor. Ayrıca acil durumlar için bir GPS yongası da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor"

Snapchat’in Spectacles video kayıt gözlüğü düşünüldüğünde Google Hat genç kullanıcılar arasında popüler olabilir. Bununla birlikte ses iletimi ve GPS gibi özellikler zaten bir akıllı telefonda olan şeyler. Bu ilgiyi azaltabilir. 

 

http://wccftech.com/google-patent-google-hat/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
böyle giderse her şey akıllanacak insanlar aptal olacak.
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ozbey08 2 yıl
bu tam bana göre,ben alırım şahsen.
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Kefelon 2 yıl
Para bol olunca böyle ya tutarsa ürünleri çok çıkıyor firmalardan. Bazen şans eseri patlama yapıyor bazı ürünler. O yüzden denemekten zarar gelmez diyorlar büyük ihtimalle...
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gun 2 yıl
Google glass takacan, Netflix ekranlı kontak lens takacaksın bide bu şapkayı taktın mı artık yarı bionic insan modunda dolaşacaksın.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Bir aralar Google Glass vardı, ne oldu sahi ona? onun gibi tarihin tozlu raflarına karışır bu da.
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oray 2 yıl
gereksiz teknolojiler silsilesine yeni bir ürün daha...
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