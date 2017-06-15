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Google'dan güneş panellerini yaygınlaştırmak için ilginç strateji

2015 yılında başlattığı Project Sunroof ile güneş panellerinin yaygınlaşmasını kolaylaştıran Google, insanları güneş paneli kurdurmaya ikna etmek için çevre etkisini kullanacak.
1 yıl
2,5b
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10
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni fikirlerin insanlar tarafından kabul edilmesi pek de kolay olmuyor. Bu durum özellikle de teknoloji dünyasında sık sık karşılaşılan bir durum. Kullanıcılar yeni teknolojilere heyecanla yaklaşsa da konu bu yeni teknolojiyi kullanmak olduğunda daha çekingen davranıyorlar. Bu çekinme aşamasını kırmanın en etkili yollarından biri ise çevre etkisi. Etrafında birilerinin yeni bir teknolojiyi kullandığını gören birisinin bu konudaki önyargıları büyük ölçüde kırılıyor ve bu yeni fikre daha sıcak bakmaya başlıyor.
Bunun en iyi örneklerinden biri de elektrikli otomobiller. Daha önce hiç elektrikli otomobil kullanmamış insanlar genelde bataryanın bozulacağı veya menzilin yetersiz olacağı gibi sebepler ile bu otomobillere sıcak bakmıyor. Ne var ki çevresinde bu otomobillerin kullanıldığını gördüğünde bu önyargıları kırılıyor ve elektrikli otomobil kullanmaya daha sıcak bakıyor. Üstelik bu elektrikli otomobilin tanıdığı birisi tarafından kullanılması bile gerekmiyor. Mahallesinde veya şehrinde elektrikli bir otomobil görmek bile insanların fikrini değiştirmesinde etkili oluyor.
Google da çatılara kurulan güneş panellerinin sayısını arttırmak için bu çevre etkisini kullanmayı planlıyor. 2015 yılında başlattığı Project Sunroof ile hangi evlerin güneş paneli taktırmaya uygun olduğunu hesaplayan Google, bundan sonra çatısına güneş paneli takılı olan evleri haritada işaretleyecek. Project Sunroof'ta güneş paneli kurulu evlerin üzerinde kırmızı nokta yer alacak.
Google, Project Sunroof'a yaptığı bu son eklenti ile birlikte evine güneş paneli taktırmak isteyen insanlar üzerindeki çevre etkisini güçlendirmek istiyor. Kendi semtinden insanların da güneş paneli kullandığını gören insanların, bu alternatif enerji kaynağına geçiş yolunda aklındaki şüphelerden daha kolay kurtulacağı ifade ediliyor.

https://cleantechnica.com/2017/06/13/google-adds-peer-pressure-project-sunroof/ Yorum Yaz
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Guest-41635B9FE 1 yıl en beğenilen
Konuyu geçtim de şu fotoğraftaki düzene cidden hayranım.
Yeşillik içinde insanca yaşamak bu olsa gerek.
Bizdeyse iç içe geçmiş katlı çöp yığınları resmen.
Ne kadar üzücü bir durum.
Konuyu geçtim de şu fotoğraftaki düzene cidden hayranım.Yeşillik içinde insanca yaşamak bu olsa gerek.Bizdeyse iç içe geçmiş katlı çöp yığınları res...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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underlater 1 yıl
Bu iş için hem ucuz hemde daha verilmiş Güneş pilleri ve panelleri üretse daha iyi olmaz mı? Paneller ucuzlamazsa onları ancak zenginlerin evlerinde görürüz!
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tbbtl 1 yıl
o resim california eyaletinden
yani Apple, Alphabet (Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Oracle, Intel, IBM, HP, Silikon Vadisi, Cisco, Twitter,...
onun içindirki başkanlık seçiminde sonra ayrılmak istemişler, bağımsız bir ülke için referandum bile yapmak istemişlerdi.
eğer google earth ten california nın "san" ile başlayan şehirlerini sokak görünümünde gezerseniz bu fotoğrafın aslında ne kadar 2 boyutlu hiç bir şey ifade etmediğini ve onlar buralarda yaşıyorsa biz nerede yaşıyoruzu yaşarsınız
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kartal172 1 yıl
Yurtdışındakiler 2 hafta çalışıp bir iPhone 7 Plus alabiliyorlar. Burada 3 ay, yani 6 katı. Güneş panellerinin ülkemizde yaygınlaşması ise 50-60 sene sonra belki... Ucuzlaması beklenir..Yazık
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Guest-41635B9FE 1 yıl en beğenilen
Konuyu geçtim de şu fotoğraftaki düzene cidden hayranım.
Yeşillik içinde insanca yaşamak bu olsa gerek.
Bizdeyse iç içe geçmiş katlı çöp yığınları resmen.
Ne kadar üzücü bir durum.
2 Yanıt Yanıtla +8
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ceo-tr 1 yıl Guest-41635B9FE
hkD
Konuyu geçtim de şu fotoğraftaki düzene cidden hayranım.
Yeşillik içinde insanca yaşamak bu olsa gerek.
Bizdeyse iç içe geçmiş katlı çöp yığınları resmen.
Ne kadar üzücü bir durum.

gta san andreastaki mahalle buırası. :)
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arel.gr 1 yıl Guest-41635B9FE
hkD
Konuyu geçtim de şu fotoğraftaki düzene cidden hayranım.
Yeşillik içinde insanca yaşamak bu olsa gerek.
Bizdeyse iç içe geçmiş katlı çöp yığınları resmen.
Ne kadar üzücü bir durum.

bende yazına +1 plus için giriş yaptım !
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Patren 1 yıl
güneş panelleri varsa o ev daha zengindir daha çok elektronik eşya vardır, hangi eve gireciğine kararsız olan hırsızlar bu uygulamayı kullanır.
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kadirirdem 1 yıl
Adamlar haklı özellikle ülkemizde çevre çok etkiliyor.Bu yüzden umarım hızla yayılır.
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msipower 1 yıl
bağcılar ilçesinin kuş bakışı görüntüsü ne kadar güzelmiş...
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tahir40 1 yıl
Töbe töbe... Kırmızı noktalı ev :)
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google, güneş enerjisi ve
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