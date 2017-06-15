Google'dan güneş panellerini yaygınlaştırmak için ilginç strateji

Yeni fikirlerin insanlar tarafından kabul edilmesi pek de kolay olmuyor. Bu durum özellikle de teknoloji dünyasında sık sık karşılaşılan bir durum. Kullanıcılar yeni teknolojilere heyecanla yaklaşsa da konu bu yeni teknolojiyi kullanmak olduğunda daha çekingen davranıyorlar. Bu çekinme aşamasını kırmanın en etkili yollarından biri ise çevre etkisi. Etrafında birilerinin yeni bir teknolojiyi kullandığını gören birisinin bu konudaki önyargıları büyük ölçüde kırılıyor ve bu yeni fikre daha sıcak bakmaya başlıyor.

Bunun en iyi örneklerinden biri de elektrikli otomobiller. Daha önce hiç elektrikli otomobil kullanmamış insanlar genelde bataryanın bozulacağı veya menzilin yetersiz olacağı gibi sebepler ile bu otomobillere sıcak bakmıyor. Ne var ki çevresinde bu otomobillerin kullanıldığını gördüğünde bu önyargıları kırılıyor ve elektrikli otomobil kullanmaya daha sıcak bakıyor. Üstelik bu elektrikli otomobilin tanıdığı birisi tarafından kullanılması bile gerekmiyor. Mahallesinde veya şehrinde elektrikli bir otomobil görmek bile insanların fikrini değiştirmesinde etkili oluyor.

Google da çatılara kurulan güneş panellerinin sayısını arttırmak için bu çevre etkisini kullanmayı planlıyor. 2015 yılında başlattığı Project Sunroof ile hangi evlerin güneş paneli taktırmaya uygun olduğunu hesaplayan Google, bundan sonra çatısına güneş paneli takılı olan evleri haritada işaretleyecek. Project Sunroof'ta güneş paneli kurulu evlerin üzerinde kırmızı nokta yer alacak.

Google, Project Sunroof'a yaptığı bu son eklenti ile birlikte evine güneş paneli taktırmak isteyen insanlar üzerindeki çevre etkisini güçlendirmek istiyor. Kendi semtinden insanların da güneş paneli kullandığını gören insanların, bu alternatif enerji kaynağına geçiş yolunda aklındaki şüphelerden daha kolay kurtulacağı ifade ediliyor.

https://cleantechnica.com/2017/06/13/google-adds-peer-pressure-project-sunroof/