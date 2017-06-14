Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı

Elektrikli otomobil teknolojilerinin hızla gelişmesi ve devletlerin sunduğu teşvikler nihayet sonuç vermeye başladı. Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları hızla artmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan rapora göre, kullanımdaki elektrikli otomobillerin sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60 arttı.

Bu artışa rağmen elektrikli otomobiller dünyadaki otomobillerin sadece yüzde 0.2'sini oluşturuyor ancak bu durumun hızla değişmesi bekleniyor. Zira dünya genelinde elektrikli otomobil satışları hızla artıyor ve bu artış hızı korunduğu taktirde elektrikli otomobiller yakın gelecekte otomobil pazarında önemli bir yer tutmaya başlayacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin. Dünya genelinde satılan elektrikli otomobillerin yüzde 40'ı Çin'de satılyor. Bu alanda açık ara lider olan Çin, en yakın takipçisi olan ABD'yi ikiye katlamış durumda.

IEA'nın raporunda dikkat çektiği bir diğer husus da kullanıcıların beğenisine sunulan elektrikli otomobil sayısının hızla artması. Başta Mercedes, Volkswagen ve Hyundai gibi otomotiv devleri olmak üzere birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil sayısını hızla arttırıyor.

Elektrikli otomobil alanının büyümesine öncülük eden Tesla da bu alana önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatı otomobil olan Model 3 için şimdiden 500 binden fazla rezervasyon yapılmış durumda.

https://cleantechnica.com/2017/06/10/2-million-electric-cars-now-trolling-pollution-iea-reports/