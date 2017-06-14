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Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelinde kullanılan elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı. Üstelik bu rakam hızla artmaya devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil teknolojilerinin hızla gelişmesi ve devletlerin sunduğu teşvikler nihayet sonuç vermeye başladı. Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları hızla artmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan rapora göre, kullanımdaki elektrikli otomobillerin sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60 arttı.
Bu artışa rağmen elektrikli otomobiller dünyadaki otomobillerin sadece yüzde 0.2'sini oluşturuyor ancak bu durumun hızla değişmesi bekleniyor. Zira dünya genelinde elektrikli otomobil satışları hızla artıyor ve bu artış hızı korunduğu taktirde elektrikli otomobiller yakın gelecekte otomobil pazarında önemli bir yer tutmaya başlayacak.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin. Dünya genelinde satılan elektrikli otomobillerin yüzde 40'ı Çin'de satılyor. Bu alanda açık ara lider olan Çin, en yakın takipçisi olan ABD'yi ikiye katlamış durumda.
IEA'nın raporunda dikkat çektiği bir diğer husus da kullanıcıların beğenisine sunulan elektrikli otomobil sayısının hızla artması. Başta Mercedes, Volkswagen ve Hyundai gibi otomotiv devleri olmak üzere birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil sayısını hızla arttırıyor.
Elektrikli otomobil alanının büyümesine öncülük eden Tesla da bu alana önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatı otomobil olan Model 3 için şimdiden 500 binden fazla rezervasyon yapılmış durumda.

https://cleantechnica.com/2017/06/10/2-million-electric-cars-now-trolling-pollution-iea-reports/ Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de yok, oh mis.
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Eeltorm 2 yıl
Kim ne derse desin gelecek elektrikli otomobillerde.
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myz1453 2 yıl
Üçlü ile şarj olmadan tam olarak gelmez bize.
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bozok_53_45 2 yıl
ne yani dünyada 1 milyar otomobil mi var?
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Burda satmaz.satamaz Oh miss.
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PurposeLess sinan 2 yıl
miş miş miş de muş muş muş...........
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ozbey08 2 yıl
şimdi petrol zengini ülkeler düşünsün. bugünki ortadoğudaki petrol zengini ülkeleri önümüzdeki 30 da çok kötü günler bekliyor. artık o zenginlikten eser kalmayacak. SudiArabistan g20 den düşecek yerine Tayvan gibi teknoloji üreten ülkeler gelecek.
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axaxa 2 yıl
Artmaya başladı doğru çoğalsın iyi işte
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Spider_hip 2 yıl
Benzin derdi yok, hele dünyanın en pahalı benzinini kullanıyorum derdi hiç yok, oh mis.
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maligezgin 2 yıl
bizde 2000 olmuş mudur acaba
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Şıh Hazretleri 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de yok, oh mis.
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Halalaluya 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Türkiye'de yok, oh mis.


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