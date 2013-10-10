Google'ın Maps servisine çoklu konum desteği eklendi

Google'ın en popüler servislerinden Maps yani Haritalar, birçok konuda kişilerin hayatlarını kolaylaştırıyor ve geliştirilmeye devam ediyor.





Yapılan yeni çalışmalar doğrultusunda içerisine çoklu konum desteği eklenen servis, bu sayede birden fazla durağa sahip seyahat planları yapılmasına imkan verebiliyor ve bu durakların sırası değiştirilebiliyor. Ayrıca direkt olarak kendi içerisinde uçak, otel ve restoran gibi rezervasyon işlemlerinin yapılması için özel seçeneklere kavuşan Maps, düzenlenecek herhangi bir büyük etkinlik hakkında da bilgi sağlayabiliyor.





Şimdilik ABD'de kullanılabileceği belirten yeni Google Maps özelliklerinin yakın zamanda herkese açılacağı belirtiliyor.





http://google-latlong.blogspot.com/2013/10/hit-road-with-new-google-maps-preview.html