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Google'ın Maps servisine çoklu konum desteği eklendi

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın Maps servisine çoklu konum desteği eklendi
Google'ın en popüler servislerinden Maps yani Haritalar, birçok konuda kişilerin hayatlarını kolaylaştırıyor ve geliştirilmeye devam ediyor.

Yapılan yeni çalışmalar doğrultusunda içerisine çoklu konum desteği eklenen servis, bu sayede birden fazla durağa sahip seyahat planları yapılmasına imkan verebiliyor ve bu durakların sırası değiştirilebiliyor. Ayrıca direkt olarak kendi içerisinde uçak, otel ve restoran gibi rezervasyon işlemlerinin yapılması için özel seçeneklere kavuşan Maps, düzenlenecek herhangi bir büyük etkinlik hakkında da bilgi sağlayabiliyor.

Şimdilik ABD'de kullanılabileceği belirten yeni Google Maps özelliklerinin yakın zamanda herkese açılacağı belirtiliyor.


http://google-latlong.blogspot.com/2013/10/hit-road-with-new-google-maps-preview.html Yorum Yaz
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ALBAY 5 yıl
Önce navigasyon özelliğini versin bunlar boş işler.
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funnel 5 yıl
Bu özellik yıllardır web sitesinde vardı zaten.
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Divinity 5 yıl funnel
funnel

Bu özellik yıllardır web sitesinde vardı zaten.

Google Blog'u takip etmenizi öneririm.

Google Maps bir süre önce güncellendi ve yeni hali deneyim sürecindeydi, bu sürümde çoklu konum desteği yoktu, fakat eski sürümde bu vardı, sizin bahsettiğiniz de bu zaten ama güncellemeleri takip etmenizi öneririm.
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artcraft35 5 yıl
hala türkiyede navigasyon yok bu kimbilir ne zaman gelir
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seven44 5 yıl
Kim nederse desin Google Maps
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