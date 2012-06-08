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Google'ın 'Project Glass' test ürün sayısı arttış gösterdi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google'ın gelecek nesil kişisel iletişim cihazı olarak tanımladığı 'Project Glass' şu an üst düzey birkaç Google çalışanı tarafından test edilebiliyor ancak bu durum ilerleyen günlerde değişerek test eden kullanıcı sayısı arttırılabilir.

Federal iletişim komisyonu'nun belgelerine göre Google, 'Project Glass' gözlüklerinin şu an için sadece kendi bünyesindeki kişiler tarafından test edilebileceğine dair bir sınırlandırma koymuş durumda. Google tarafından komisyona yapılan son başvurularda bu sınırlandırmaya dair bir değişiklik yok, ancak Project Glass’ın deneme ürünlerinin sayısının 722’ye çıkması Google’ın bu gözlüğü test eden kişi sayısının arttırabileceği izlenimini veriyor.

27-29 Haziran tarihleri arasında San Francisco’da düzenlenecek olan Google I/O’da sergilenmesi beklenen gözlüğün katılımcıların belli bir kısmı tarafından denenmesi de bekleniyor. İlerleyen günlerde artan deneme ürünü sayısının ’Project Glass’ projesinde neler yaşatacağı hep birlikte göreceğiz. 
http://www.slashgear.com/google-project-glass-demo-units-ramped-up-to-722-07232843/ Yorum Yaz
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