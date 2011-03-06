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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın akıllı "sürücüsüz" otomobilinden kısa bir gösteri

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,6b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji devi Google, kendi sınırlarını aşmaya devam ediyor. Arama motoru başladığı hayatını birçok alanda lider bir firma olarak sürdüren Google'ın kendi kendini sürebilen, sürücüsüz, ya da akıllı dememiz daha doğru olur, araçlar üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Çalışmalar sonlanmış değil, Google'ın mühendisleri sistemi en iyi hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürürken; projenin başındaki isim Sebastian Thrun, akıllı araçlarının kısa bir tanıtımını TED (Technology Entertainment and Design)'de gerçekleştirdi.

Youtube üzerinden yayınlanan videolarda, akıllı Prius'un trafik konilerinin arasında kendine ayrılan alanda, herhangi bir insan etkisi bulunmadan, kendi kendine son derece hızlı hareket ettiği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu görülüyor.

Projenin başındaki isim Sebastian Trun, Google'ın projeyi yürütüyor olmasını “Larry ve Sergey’i Google’ı insanların büyük problemlerini çözmek için kurdular." cümlesiyle açıklarken; Google, aracın San Francisco'dan Los Angeles'a (iki şehir arası 630 km) otomatik şekilde gitmesini sağlayacak rotalara sahip olduğunu belirtiyor.


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Hobar 8 yıl en beğenilen
bütün kadınlardan iyi sürüyor
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Paramedik 112 8 yıl
Yan koltukta otururken "Solla şu kamyonu", "Kırmızı yanıyor, at boşa" gibi karışamayacaksam tükürürüm ben öyle arabanın aklına.
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Mc_Leopard 8 yıl
microsoftun Xboxunda kullandığı kinect in teknonojisini geliştiren israillilerin yaptığı kızıl ötesi ışın göndererek uzaklık, boy, en belirleme sisteminin ve ucaksavarlarda kullanılan katı veya hacimli cisimlerin ortalama mesafesinin belirlendiği sistemlerin kullanıldığını varsayıyorum ki arabanın üzerindeki o alet ve kameralar bu işler içindir. Gerisi yazılım
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sertacarslan 8 yıl
Uçaklarda da insansız kalkış-uçuş-iniş sistemleri var onlarca yıldır. Aslında çoğu uçak uygun donanımı olan bir havaalanına (ki çoğunda var) pilotsuz iniş-kalkış yapabilir, havada da zaten otomatik pilot var, dolayısıyla teknik olarak pilota ihtiyaç kalmıyor. Ama insanların pilotsuz bir yolculuğa güvenmemeleri ve ısrarla pilot istemeleri nedeniyle pilotsuz sefer projeleri havayolu firmaları tarafından bir türlü uygulamaya alınamamıştır. Birkaç nesil sonra insanlar teknolojiyle bizden daha fazla iç içe yaşayacaklar, bizden daha fazla güvenecekler, teknoloji de bu güveni hakedecek istatistiklerle desteklenecek.
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Darkimore 8 yıl
Burda kimileri yok efendim bir anda karşımıza başka araç çıkarsa vesaire demiş. Bu teknolojiler 30-40 yıl sonra ulaşılacak araba teknolojisinin ilk adımlarıdır. İlerde sistem mükemmeleşince arabalar bir birlerine gönderdikleri sinyallerle örneğin 500 metrelik sınır içindeki arabalarla sinyallerle iletişime geçince kaza olmaması için kendiliğinden yavaşlayıp diğer aracın geçmesine izin verecek. Bu şekilde insanın hatasından ve egosundan kaynaklı kaza oranıda çok aza indirilecek. Günümüzde bile algılama teknolijisi çok iyi gelişmiştir. Bu araçlara gece görüş ısı algılayıcısı kameralar yerleştirildiğini düşünün 100 metre öteden zifiri karanlıkta insan köpek vs. algılayabilecektir. Geçen gün NG kanalında bu teknolojiyi gösteriyordu bırakın insanı, hayvanlardan bile daha iyi gören algılayan cihazlar var. Örneğin gece çok iyi gördüğü söylenen aslan topallayan zebrayı zifiri karanlıkta ancak 40-50 metre yaklaşınca farkedebildi, oda yürürken çıkardığı düzensiz ayak sesinden dolayı, özel ısı algılayıcı kamera ise 1000 metre öteden yeşil ve kırmızılı olarak zebranın görüntüsünü çizdi farketti.
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AlkanExclusive 8 yıl
bmw, e90 3.30i ye yillar once yapti bunu ustelik jeremy clarkson denedi.. yeni bir sey degil :D videosunu eklerim..
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santanio 8 yıl
formulada tüm araçlarda aynı yazılım olsun görelim bakalım motormu şöförmü iyiymiş.
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Rouvax 8 yıl
Dikkat google = Umbrella co.
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BarGoS 8 yıl

Rouvax

Dikkat google = Umbrella co.



aklımdan geçeni aynen yazmışsın hocam. sonumuz alice e kalıcak :)
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kadirkayik 8 yıl
10 yıl içinde insanlarla yarışabilir hale gelebilirler. beklediğimden hızlı gidiyordu araç.
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infom@n 8 yıl
insanı taklit edebilecek henüz hiçbir teknoloji yok...
Arabanın herşeyden haberdar olması için her yerde sensör olması lazım ama biz balataların çok ısındığını bile bir tek sensörümüzle anlayabiliriz. Murun.
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uniqron 8 yıl

lnfoman

insanı taklit edebilecek henüz hiçbir teknoloji yok...
Arabanın herşeyden haberdar olması için her yerde sensör olması lazım ama biz balataların çok ısındığını bile bir tek sensörümüzle anlayabiliriz. Murun.

katılıyorum sonucta makina ne kadar iyi olabilirki bir insan yerine !
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Paramedik 112 8 yıl
Yan koltukta otururken "Solla şu kamyonu", "Kırmızı yanıyor, at boşa" gibi karışamayacaksam tükürürüm ben öyle arabanın aklına.
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Nightmare70 8 yıl
Ee zaten bunlar çok önceden vardı ki discovery'de felan yıllardır yarışması gösteriliyor bunun :) vw golf gti'da bu şekilde test ediliyordu pistte :)
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devils_sword 8 yıl
arama motoru araba motoru oldu.
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..Knight.. 8 yıl
Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yalnız otomobil parkurda fazla agresif gidiyor gibi...
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