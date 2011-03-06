Google'ın akıllı "sürücüsüz" otomobilinden kısa bir gösteri

Teknoloji devi Google, kendi sınırlarını aşmaya devam ediyor. Arama motoru başladığı hayatını birçok alanda lider bir firma olarak sürdüren Google'ın kendi kendini sürebilen, sürücüsüz, ya da akıllı dememiz daha doğru olur, araçlar üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Çalışmalar sonlanmış değil, Google'ın mühendisleri sistemi en iyi hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürürken; projenin başındaki isim Sebastian Thrun, akıllı araçlarının kısa bir tanıtımını TED (Technology Entertainment and Design)'de gerçekleştirdi.

Youtube üzerinden yayınlanan videolarda, akıllı Prius'un trafik konilerinin arasında kendine ayrılan alanda, herhangi bir insan etkisi bulunmadan, kendi kendine son derece hızlı hareket ettiği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu görülüyor.

Projenin başındaki isim Sebastian Trun, Google'ın projeyi yürütüyor olmasını “Larry ve Sergey’i Google’ı insanların büyük problemlerini çözmek için kurdular." cümlesiyle açıklarken; Google, aracın San Francisco'dan Los Angeles'a (iki şehir arası 630 km) otomatik şekilde gitmesini sağlayacak rotalara sahip olduğunu belirtiyor.