GM, Honda ve Cruise 2026'da Japonya'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak

Tam Boyutta Gör GM, Honda ve Cruise, 2026 yılında Japonya'da sürücüsüz araç çağırma hizmetini sunmak için bir araya geliyor. Bu amaçla ortak bir girişim kurmak için işbirliği anlaşması imzaladılar. 2024 yılının ilk yarısında düzenleyici kurumlardan izin alıp şirketi kurmayı planlıyorlar.

Tam Boyutta Gör Araç çağırma hizmeti için şirketlerin birlikte geliştirdikleri Cruise Origin elektrikli sürücüsüz minibüsü kullanacaklar. Direksiyonu, pedalı ve sürücü koltuğu olmayan bu araç kendi kendine hareket edecek. Geniş kabin alanına sahip olan araç karşılıklı koltuklarıyla 6 kişiyi taşıyabilecek. Sürücü sıkıntısı çeken ülke için bu hizmet gelişmiş metro ve tren ağına rakip olabilir.

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Henüz emekleme aşamasında olan projede 2026'dan önce 500 araçlık bir filo kurulması planlanıyor. Öncelikli olarak başkent Tokyo'da hizmete girmesi planlanan araçlar başarılı olması halinde ülke geneline yayılacak.

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GM, Honda ve Cruise 2026'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak