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    GM, Honda ve Cruise 2026'da Japonya'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak

    GM, Honda ve Cruise işbirliği yaparak 2026 yılında Japonya'da sürücüsüz taksi hizmetini sunmayı planlıyor. Tamamen kendi kendine hareket edecek olan araç taşımacılıkta devrim yaratacak.
    GM, Honda ve Cruise 2026'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak Tam Boyutta Gör
    GM, Honda ve Cruise, 2026 yılında Japonya'da sürücüsüz araç çağırma hizmetini sunmak için bir araya geliyor. Bu amaçla ortak bir girişim kurmak için işbirliği anlaşması imzaladılar. 2024 yılının ilk yarısında düzenleyici kurumlardan izin alıp şirketi kurmayı planlıyorlar.
    GM, Honda ve Cruise 2026'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak Tam Boyutta Gör
    Araç çağırma hizmeti için şirketlerin birlikte geliştirdikleri Cruise Origin elektrikli sürücüsüz minibüsü kullanacaklar. Direksiyonu, pedalı ve sürücü koltuğu olmayan bu araç kendi kendine hareket edecek. Geniş kabin alanına sahip olan araç karşılıklı koltuklarıyla 6 kişiyi taşıyabilecek. Sürücü sıkıntısı çeken ülke için bu hizmet gelişmiş metro ve tren ağına rakip olabilir.

    Henüz emekleme aşamasında olan projede 2026'dan önce 500 araçlık bir filo kurulması planlanıyor. Öncelikli olarak başkent Tokyo'da hizmete girmesi planlanan araçlar başarılı olması halinde ülke geneline yayılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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