GM, Honda ve Cruise 2026'da Japonya'da sürücüsüz taksi hizmeti sunacak

Henüz emekleme aşamasında olan projede 2026'dan önce 500 araçlık bir filo kurulması planlanıyor. Öncelikli olarak başkent Tokyo'da hizmete girmesi planlanan araçlar başarılı olması halinde ülke geneline yayılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.