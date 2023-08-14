Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki

Tam Boyutta Gör Hareket halindeki bir arabada cinsel ilişkiye girmek yasalara uygunluk ve güvenlik konusunda soru işaretleri yaratsa da, görünüşe göre bazı insanları bunu yapmaktan alıkoyan tek şeyin aslında bir sürücünün varlığı olduğunu görüyoruz. Robotaksilerdeki cinsel ilişki raporlarının sayısı artarken kamuya açık sürücüsüz araçlar hakkındaki eksik düzenlenmeler gündeme geliyor.

Robotaksiler işbaşı yapıyor

Robotaksiler veya sürücüsüz taksiler bu hafta itibariyle San Francisco'da 7/24 çalışmaya başlıyor. Daha önce, bu otonom araçlar güvenlik izni olmaksızın şehirde yalnızca gece saatlerinde (22:00 - 06:00) çalışabiliyordu. Artık sürücüsüz otomobil şirketleri Waymo ve Cruise günün her saatinde şehirde yolcuları taşıyabilecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan The San Francisco Standard'da yer alan bir makaleye göre, bazı müşteriler sürücüsüz araçlarda bile kelimenin tam anlamıyla meşguller… Belgelere dayandırılan iddialara göre bazı robotaksi kullanıcıları sürüş esnasında cinsel ilişkiye giriyor. Bu kişilerin büyük kısmının ise Cruise’un robotaksilerini tercih ettiği belirtiliyor.

Standard'a konuşan bu çiftlerden biri, yolculuğun tam olarak “rahat olmadığını" ama heyecan verici olduğunu söylüyor: "Dışarıda ve halkın içinde olmamız, bunun bir tür yanlış olduğu tabusu olayı daha eğlenceli ve heyecanlı hale getirdi"

Robotaksilerde cinsel ilişkiye izin var mı?

Waymo ve Cruise, bu konuda açıkça yorum yapmıyor ancak şirketlerin kural kitapçıklarında da bu olaydan açıkça bahsedilmiyor. Cruise'un Topluluk Kurallarında, araç içinde ve dışında "başkalarına karşı saygısız, saldırgan veya uygunsuz" faaliyetlerde bulunmamak da dahil olmak üzere saygılı davranışlarla ilgili maddeler bulunuyor. Ayrıca temizlik ve gürültü kontrolü ile ilgili kurallar da var - ancak cinsellikle ilgili hiçbir şey yok.

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Waymo'nun kuralları ayrıca yolcuların araca karşı saygılı olmalarını ve aracı temiz tutmalarını gerektiriyor, ancak yine de cinsellikten söz edilmiyor. Waymo ya da Cruise araçlarında sigara ve elektronik sigara içilmesine izin vermezken Waymo, özellikle alkol kullanımını da yasaklıyor.

Araçlarda kameralar var

Tam Boyutta Gör Cinsel ilişki kurallara aykırı olmasa da, yolcuların araç içindeki faaliyetleri aslında gözetleniyor. Waymo ve Cruise araçlarının içinde (ve dışında) kameralar olduğunu belirtiyor. Her iki şirket de bunların güvenlik ve bakım amaçlı olduğunu söylese de, içeride olanların kaydedilme ihtimali yüksek. Üstelik her iki firmanın araçlarının camları da filmli değil, dolayısıyla dışarıdakiler de “içeride” olanları görebilir.

Tüm bunlara ek olarak Standard, otonom araçlar ve kent turizminin geleceğiyle ilgili 2019 tarihli bir makaleye atıfta bulunarak, bu araçların içinde yapılan cinsel ilişki ve seks işçiliğinin giderek büyüyen bir fenomen olacağını söylüyor. Hatta makalede otonom araçların "saatlik otellerin" yerini alacağı ve araçların içlerinin uyuşturucu kullanımı gibi yasadışı faaliyetler kapsamında izleneceği belirtiliyor. Şimdilik bu yasal gözetim gerçekleşmedi ancak önümüzdeki olası sürücüsüz araç düzenlemelerinde bu alanların üzerinde durulacak gibi görünüyor.

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Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki