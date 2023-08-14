Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki

    Otomobil üreticileri otonom sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Görünüşe göre sürücüsüz araç teknolojisi yanlış “ellerde” kullanılmaya başlanmış durumda.
    Oy Ver
    Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki Tam Boyutta Gör
    Hareket halindeki bir arabada cinsel ilişkiye girmek yasalara uygunluk ve güvenlik konusunda soru işaretleri yaratsa da, görünüşe göre bazı insanları bunu yapmaktan alıkoyan tek şeyin aslında bir sürücünün varlığı olduğunu görüyoruz. Robotaksilerdeki cinsel ilişki raporlarının sayısı artarken kamuya açık sürücüsüz araçlar hakkındaki eksik düzenlenmeler gündeme geliyor.

    Robotaksiler işbaşı yapıyor

    Robotaksiler veya sürücüsüz taksiler bu hafta itibariyle San Francisco'da 7/24 çalışmaya başlıyor. Daha önce, bu otonom araçlar güvenlik izni olmaksızın şehirde yalnızca gece saatlerinde (22:00 - 06:00) çalışabiliyordu. Artık sürücüsüz otomobil şirketleri Waymo ve Cruise günün her saatinde şehirde yolcuları taşıyabilecek.

    Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki Tam Boyutta Gör
    Öte yandan The San Francisco Standard'da yer alan bir makaleye göre, bazı müşteriler sürücüsüz araçlarda bile kelimenin tam anlamıyla meşguller… Belgelere dayandırılan iddialara göre bazı robotaksi kullanıcıları sürüş esnasında cinsel ilişkiye giriyor. Bu kişilerin büyük kısmının ise Cruise’un robotaksilerini tercih ettiği belirtiliyor.

    Standard'a konuşan bu çiftlerden biri, yolculuğun tam olarak “rahat olmadığını" ama heyecan verici olduğunu söylüyor: "Dışarıda ve halkın içinde olmamız, bunun bir tür yanlış olduğu tabusu olayı daha eğlenceli ve heyecanlı hale getirdi"

    Robotaksilerde cinsel ilişkiye izin var mı?

    Waymo ve Cruise, bu konuda açıkça yorum yapmıyor ancak şirketlerin kural kitapçıklarında da bu olaydan açıkça bahsedilmiyor. Cruise'un Topluluk Kurallarında, araç içinde ve dışında "başkalarına karşı saygısız, saldırgan veya uygunsuz" faaliyetlerde bulunmamak da dahil olmak üzere saygılı davranışlarla ilgili maddeler bulunuyor. Ayrıca temizlik ve gürültü kontrolü ile ilgili kurallar da var - ancak cinsellikle ilgili hiçbir şey yok.

    Waymo'nun kuralları ayrıca yolcuların araca karşı saygılı olmalarını ve aracı temiz tutmalarını gerektiriyor, ancak yine de cinsellikten söz edilmiyor. Waymo ya da Cruise araçlarında sigara ve elektronik sigara içilmesine izin vermezken Waymo, özellikle alkol kullanımını da yasaklıyor.

    Araçlarda kameralar var

    Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki Tam Boyutta Gör
    Cinsel ilişki kurallara aykırı olmasa da, yolcuların araç içindeki faaliyetleri aslında gözetleniyor. Waymo ve Cruise araçlarının içinde (ve dışında) kameralar olduğunu belirtiyor. Her iki şirket de bunların güvenlik ve bakım amaçlı olduğunu söylese de, içeride olanların kaydedilme ihtimali yüksek. Üstelik her iki firmanın araçlarının camları da filmli değil, dolayısıyla dışarıdakiler de “içeride” olanları görebilir.

    Tüm bunlara ek olarak Standard, otonom araçlar ve kent turizminin geleceğiyle ilgili 2019 tarihli bir makaleye atıfta bulunarak, bu araçların içinde yapılan cinsel ilişki ve seks işçiliğinin giderek büyüyen bir fenomen olacağını söylüyor. Hatta makalede otonom araçların "saatlik otellerin" yerini alacağı ve araçların içlerinin uyuşturucu kullanımı gibi yasadışı faaliyetler kapsamında izleneceği belirtiliyor. Şimdilik bu yasal gözetim gerçekleşmedi ancak önümüzdeki olası sürücüsüz araç düzenlemelerinde bu alanların üzerinde durulacak gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    scrambler tarzı motorlar amonyaklı buzdolabı ters çevirme modemdeki usb ne işe yarar makat içine krem nasıl sürülür sarı panjur konut paket sigortası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız