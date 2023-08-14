Sürücüsüz araçlar farklı amaçlarla kullanılıyor: Cinsel ilişki

- Robotaksiler işbaşı yapıyor
- Robotaksilerde cinsel ilişkiye izin var mı?
- Araçlarda kameralar var
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Robotaksiler işbaşı yapıyor
Robotaksiler veya sürücüsüz taksiler bu hafta itibariyle San Francisco'da 7/24 çalışmaya başlıyor. Daha önce, bu otonom araçlar güvenlik izni olmaksızın şehirde yalnızca gece saatlerinde (22:00 - 06:00) çalışabiliyordu. Artık sürücüsüz otomobil şirketleri Waymo ve Cruise günün her saatinde şehirde yolcuları taşıyabilecek.
Standard'a konuşan bu çiftlerden biri, yolculuğun tam olarak “rahat olmadığını" ama heyecan verici olduğunu söylüyor: "Dışarıda ve halkın içinde olmamız, bunun bir tür yanlış olduğu tabusu olayı daha eğlenceli ve heyecanlı hale getirdi"
Robotaksilerde cinsel ilişkiye izin var mı?
Waymo ve Cruise, bu konuda açıkça yorum yapmıyor ancak şirketlerin kural kitapçıklarında da bu olaydan açıkça bahsedilmiyor. Cruise'un Topluluk Kurallarında, araç içinde ve dışında "başkalarına karşı saygısız, saldırgan veya uygunsuz" faaliyetlerde bulunmamak da dahil olmak üzere saygılı davranışlarla ilgili maddeler bulunuyor. Ayrıca temizlik ve gürültü kontrolü ile ilgili kurallar da var - ancak cinsellikle ilgili hiçbir şey yok.
Waymo'nun kuralları ayrıca yolcuların araca karşı saygılı olmalarını ve aracı temiz tutmalarını gerektiriyor, ancak yine de cinsellikten söz edilmiyor. Waymo ya da Cruise araçlarında sigara ve elektronik sigara içilmesine izin vermezken Waymo, özellikle alkol kullanımını da yasaklıyor.
Araçlarda kameralar var
Tüm bunlara ek olarak Standard, otonom araçlar ve kent turizminin geleceğiyle ilgili 2019 tarihli bir makaleye atıfta bulunarak, bu araçların içinde yapılan cinsel ilişki ve seks işçiliğinin giderek büyüyen bir fenomen olacağını söylüyor. Hatta makalede otonom araçların "saatlik otellerin" yerini alacağı ve araçların içlerinin uyuşturucu kullanımı gibi yasadışı faaliyetler kapsamında izleneceği belirtiliyor. Şimdilik bu yasal gözetim gerçekleşmedi ancak önümüzdeki olası sürücüsüz araç düzenlemelerinde bu alanların üzerinde durulacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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