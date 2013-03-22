Google'ın da akıllı saatler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor





Bu yılın belki de en ilgi çeken trendinin akıllı saatler olduğunu söyleyebiliriz. Pebble, Cookoo, I'm Watch gibi girişimler ilk ürünlerini pazara sunmaya başlasa da Sony ve Motorola dışında diğer teknoloji devlerinin de konu ile ilgilendiğine dair art arda iddialar gelmeye başladı.





Önce Samsung'un Altius adlı bir akıllı saat modeli tanıtacağı gündeme gelirken, sonra Apple'ın iWatch adlı bir konsept üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi de Google'ın benzer bir proje hazırladığı iddia ediliyor.





Financial Times tarafından verilen habere göre Android ekibi ürün için kolları sıvamış durumda. Projenin Google X deneysel ürünler ekibine verilmemiş olma sebebi ise firmanın cihazda büyük bir potansiyel görmüş olması ve kısa süre içerisinde pazara sunmak istemesi. Bilindiği gibi Google Glass da X ekibinin elinden çıktı ancak halen geliştirme aşaması devam ediyor.





İddianın desteği ise Google'ın uzun bir süre önce katlanabilir ekranı olan ve barkod okuyabilen bir akıllı saat patentinin ortaya çıkmış olması. Ancak ürünün ne zaman piyasada olacağında dair bir bilgi yok.





Akıllı telefon ve tablet segmentinde rekabet eden devleri kısa bir süre sonra akıllı saat sektöründe de görme ihtimalimiz yüksek.





http://www.phonearena.com/news/Threes-a-crowd-Google-said-to-be-working-on-an-Android-smartwatch_id41103