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Google'ın da akıllı saatler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın da akıllı saatler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor

 Bu yılın belki de en ilgi çeken trendinin akıllı saatler olduğunu söyleyebiliriz. Pebble, Cookoo, I'm Watch gibi girişimler ilk ürünlerini pazara sunmaya başlasa da Sony ve Motorola dışında diğer teknoloji devlerinin de konu ile ilgilendiğine dair art arda iddialar gelmeye başladı.

Önce Samsung'un Altius adlı bir akıllı saat modeli tanıtacağı gündeme gelirken, sonra Apple'ın iWatch adlı bir konsept üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi de Google'ın benzer bir proje hazırladığı iddia ediliyor.

Financial Times tarafından verilen habere göre Android ekibi ürün için kolları sıvamış durumda. Projenin Google X deneysel ürünler ekibine verilmemiş olma sebebi ise firmanın cihazda büyük bir potansiyel görmüş olması ve kısa süre içerisinde pazara sunmak istemesi. Bilindiği gibi Google Glass da X ekibinin elinden çıktı ancak halen geliştirme aşaması devam ediyor.

İddianın desteği ise Google'ın uzun bir süre önce katlanabilir ekranı olan ve barkod okuyabilen bir akıllı saat patentinin ortaya çıkmış olması. Ancak ürünün ne zaman piyasada olacağında dair bir bilgi yok.

Akıllı telefon ve tablet segmentinde rekabet eden devleri kısa bir süre sonra akıllı saat sektöründe de görme ihtimalimiz yüksek.


http://www.phonearena.com/news/Threes-a-crowd-Google-said-to-be-working-on-an-Android-smartwatch_id41103 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lovelorn Rhapsody 6 yıl
Fiyat makul olursa, herkesin kolunda görürüz artık.
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mhmtayr 6 yıl
ilk çıktığında tabii yüksek tutulacak,sonra düşmeye başlar
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tamtamam 6 yıl
bu segmentte tasarım çok önemli,herhangi bir markanın tek tasarımla gitmesi bence mümkün değil,binlerce model olacağı kanaatindeyim ve yüzlerce marka.
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soufleur 6 yıl
cep telefonu hamallığını ortadan kaldıracak büyük icatlar çıkar tahminimce.
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kımyasal 6 yıl
Sadec3 telefonla entegre olup mesaj vs. Bildirmekten öte cihazlar olmalı bu akıllı saatler.sağlık bilgileride sunmalılar,tabi ileride görüceğiz yeni akıllı saat akımını.
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Dexstz 6 yıl
Süper olur,fiyatıda uygun olursa iş yapar.
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umutarslan.com 6 yıl
ucuz olsun da kim yaparsa yapsın
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Makul fiyat olsun alınır
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Bytekno 6 yıl
bence en iyi google yapar
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Jül Sezar 6 yıl
Google eksik kalir mi
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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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