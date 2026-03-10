Google’ın yapay zekalı pazarlama aracı Pomelli artık Türkiye’de

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital pazarlama süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka aracı Pomelli için küresel erişimi genişletti. Şirketin duyurusuna göre Pomelli artık Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 170 ülkede kullanılabiliyor.

İlk olarak sınırlı bölgelerde test edilen araç, sosyal medya kampanyaları ve pazarlama içeriklerini otomatik oluşturabilen bir yapay zeka platformu olarak konumlandırılıyor. Google’ın deneysel projeler geliştirdiği Google Labs çatısı altında geliştirilen sistem, aynı zamanda Google DeepMind ile yürütülen iş birliğinin bir ürünü.

Küçük işletmeler için ideal

Pomelli’nin temel amacı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) pazarlama süreçlerinde karşılaştığı zaman, bütçe ve tasarım kaynaklı zorlukları azaltmak. Dijital pazarlama kampanyaları üretmek çoğu zaman ciddi tasarım bilgisi ve içerik üretim süreci gerektirirken Pomelli bu süreci otomatik içerik üretimi ve kampanya planlaması ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

Araç, kullanıcıların işletmelerini analiz ederek markaya özel sosyal medya kampanyaları ve pazarlama materyalleri oluşturabiliyor. Google’a göre sistem yalnızca birkaç adımda ölçeklenebilir ve marka kimliğiyle uyumlu içerikler üretebilir.

Sitenizin URL’sini paylaşmak yeterli

Pomelli’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri “Business DNA” adı verilen marka analiz sistemi. Kullanıcılar işletmelerine ait web sitesini araca eklediğinde Pomelli, siteyi ve mevcut görselleri inceleyerek markaya özgü bir profil oluşturuyor.

Bu analiz sürecinde sistem, markanın iletişim tonu, kullanılan fontlar, renk paleti ve görsel stilini tespit ediyor. Böylece üretilen tüm içerikler bu profil temel alınarak hazırlanıyor. Google’a göre bu yaklaşım sayesinde oluşturulan içerikler farklı platformlarda paylaşılsa bile marka kimliği açısından tutarlı ve özgün bir görünüm sunabiliyor.

Business DNA oluşturulduktan sonra Pomelli, işletmeye özel kampanya önerileri üretmeye başlıyor. Bu özellik özellikle sosyal medya içerik üretiminde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan yeni kampanya fikri geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Sistem, markanın sektörüne ve kimliğine göre hazır kampanya fikirleri sunabiliyor. Kullanıcılar isterlerse kendi fikirlerini yazılı komutlar aracılığıyla sisteme ileterek tamamen özelleştirilmiş içerikler de oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör Pomelli’ye Şubat ayında eklenen Photoshoot özelliği ise platformun görsel üretim yeteneklerini önemli ölçüde genişletti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar basit ürün fotoğraflarını stüdyo kalitesinde profesyonel görsellere dönüştürebiliyor.

Shazam artık ChatGPT'ye entegre çalışıyor 7 sa. önce eklendi

Photoshoot, işletmenin Business DNA profilini kullanarak ürün fotoğraflarını markanın estetik anlayışına uygun şekilde yeniden oluşturuyor. Görsel üretim sürecinde Google’ın Nano Banana görüntü üretim modeli kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Photoshoot ile birlikte Pomelli’ye bazı yeni görsel üretim araçları da eklendi. Bunlar arasında daha gelişmiş görüntü üretim modelleri, metin komutlarına daha doğru yanıt verebilen üretim sistemi ve gelişmiş düzenleme seçenekleri bulunuyor.

Kullanıcılar artık görseller üzerinde arka plan değiştirme, farklı stil referansları kullanma veya belirli bir görselin stilini başka bir görsele uygulama gibi düzenlemeler gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kampanya oluşturma sürecinde ürün URL’si ekleme veya kampanyaya referans olacak görseller yükleme gibi seçenekler de sunuluyor. Bu sayede sistem, ürünün başlığı, açıklaması ve görsellerini analiz ederek daha hedefli kampanyalar oluşturabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google’ın yapay zekalı pazarlama aracı Pomelli artık Türkiye’de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: