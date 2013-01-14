Google'ın dijital kupon servisi Zavers, ABD'de kullanıma sunuldu

Google, ABD'deki kullanıcılarının cüzdanlarına olan ihtiyacını azaltacak Zavers adlı yeni bir dijital kupon servisini kullanıma sundu.





Akıllı telefonlara bağlanılan bir kupon defteri olarak tanımlayabileceğimiz Zavers sayesinde, kullanıcılar hesaplarına kupon ekleyebiliyor ve bunları akıllı telefonun ekranında görüntülenecek barkodu taratarak kullanabiliyor. Zavers, şirketin elektronik ödeme servisi Google Wallet'la da uyum içerisinde çalışıyor. Öyle ki, kullanıcılar ödeme sırasında telefonlarını terminale dokundurarak veya taratarak kuponlarını bozdurabiliyor.





Aslına bakacak olursanız Zavers, yeni bir servis olmamakla birlikte Google'ın 2010 yılında bünyesine kattığı Zave Networks'un devamı niteliğindeki bir servis. Google'ında belirttiği üzere, kupon kullanım oranı ve kupon performanslarını gerçek zamanlı görmelerini sağlayan bu servisin yararını görecek asıl kesim üreticiler ve satıcılar olacak.





Şu an için sadece ABD'de faaliyet gösteren servisin diğer ülkelerde de kullanıma sunulup sunulmayacağını; Google'ın Price Chopper, Patchmark ve Harris Teeter işbirliklerinin dışında hangi kuruluşlar ile ortaklık kuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/1/13/3873760/google-zavers-an-ultra-targeted-coupon-system-on-phone