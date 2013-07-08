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Google'ın etkinlik davetiyeleri Motorola cephesinde yaşanacak bir hareketliliğin işaretçisi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın etkinlik davetiyeleri Motorola cephesinde yaşanacak bir hareketliliğin işaretçisi

Motorola'nın bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden projesi Motorola Moto X, Google'ın 11 Temmuz tarihinde düzenleyeceği etkinlikte gün yüzüne çıkabilir. Etkinlik için basın mensuplarına gönderilen davetiyeler de Motorola cephesinde bir hareketlilik yaşanacağını destekler nitelikte.

Motorola'dan Guy Kawasaki'nin imzasını taşıyan davetiyeler ve geçtiğimiz hafta yayınlanan Motorola reklamları teknoloji dünyasındaki Moto X beklentilerini bir hayli arttırmış durumda. Hatırlayacağınız üzere, yayınlanan reklamda iskeleden atlayan iki kişi yer alıyordu. Bu kişilerin vucut şekillerine bakıldığında ise, ortaya Romen rakamı ile 11, yani "XI" şekli ortaya çıkıyordu.

Şirketin önümüzdeki ay üst sınıf bir Android telefonu piyasaya süreceğini söyleyen haberler de etkinlik için Moto X beklentilerini arttırıyor. Ancak, etkinliğin Motorola cephesinde yaşanacak farklı bir olayında işaretçisi olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.
 
Google'ın etkinlik davetiyeleri Motorola cephesinde yaşanacak bir hareketliliğin işaretçisi

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57592471-1/moto-x-not-on-agenda-for-upcoming-google-event-says-source/ Yorum Yaz
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vankomisin 5 yıl en beğenilen
Motorola her zaman bende kaliteyi çağrıştırmıştır. Adamların Droid serisindeki malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Pil desen aşmışlar zaten. Açıklamalarına göre de bundan sonra stock arayüzü kullanacaklarmış. Arkalarında da koskoca Google var. Ben umutluyum. Umarım güzel işler çıkarırlar ve bu ürünleri global pazara da sunarlar.
Motorola her zaman bende kaliteyi çağrıştırmıştır. Adamların Droid serisindeki malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Pil desen aşmışlar zaten. Açıklamalarına göre d...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bir an önce şu motorolanın geleceği belli olsa hiç fena olmaz.özellikle pil konusunda üstüne yok.atrix yine donanımı ile güzel bir cihaz yok yok.google adam akıllı motorola ya destek versede alternatifler genişlese çok güzel olur.
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Part Of The Nature 5 yıl
Telefon hakkında hiç kesin bilgi yok sır gibi saklanıyo maşallah ne bi haber ne bi video :(
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@CAN@ 5 yıl
Motorola gerçekten çok kaliteli bir firma. Ama ülkemizden çekilmesi gerçekten üzücü ve düşündürücü. Her zaman kaliteli ürünleri ile tanınan bir firma olsada ülkemiz için düşünülen bir firma değil şu an için.
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kızgınjapon 5 yıl
regaibyigit.
adamlar sübliminal çakmış reklama haberimiz yok

hani sübliminal mesaj adam x temsil ediyoda kızı analayamadım ben :)
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vankomisin 5 yıl en beğenilen
Motorola her zaman bende kaliteyi çağrıştırmıştır. Adamların Droid serisindeki malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Pil desen aşmışlar zaten. Açıklamalarına göre de bundan sonra stock arayüzü kullanacaklarmış. Arkalarında da koskoca Google var. Ben umutluyum. Umarım güzel işler çıkarırlar ve bu ürünleri global pazara da sunarlar.
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regaibyigit. 5 yıl
adamlar sübliminal çakmış reklama haberimiz yok
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