Google'ın etkinlik davetiyeleri Motorola cephesinde yaşanacak bir hareketliliğin işaretçisi





Motorola'nın bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden projesi Motorola Moto X, Google'ın 11 Temmuz tarihinde düzenleyeceği etkinlikte gün yüzüne çıkabilir. Etkinlik için basın mensuplarına gönderilen davetiyeler de Motorola cephesinde bir hareketlilik yaşanacağını destekler nitelikte.

Şirketin önümüzdeki ay üst sınıf bir Android telefonu piyasaya süreceğini söyleyen haberler de etkinlik için Moto X beklentilerini arttırıyor. Ancak, etkinliğin Motorola cephesinde yaşanacak farklı bir olayında işaretçisi olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57592471-1/moto-x-not-on-agenda-for-upcoming-google-event-says-source/

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Motorola'dan Guy Kawasaki'nin imzasını taşıyan davetiyeler ve geçtiğimiz hafta yayınlanan Motorola reklamları teknoloji dünyasındaki Moto X beklentilerini bir hayli arttırmış durumda. Hatırlayacağınız üzere, yayınlanan reklamda iskeleden atlayan iki kişi yer alıyordu. Bu kişilerin vucut şekillerine bakıldığında ise, ortaya Romen rakamı ile 11, yani "XI" şekli ortaya çıkıyordu.