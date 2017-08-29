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Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı

Geçtiğimiz hafta Google'dan kaynaklı bir hata yüzünden Japonya'daki insanların neredeyse yarısı internete ulaşamadı ve ciddi yavaşlamalar yaşadı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
1 yıl
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11
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı

İnternet servis sağlayıcılarında meydana gelen ufak hatalar bazen milyonlarca internet kullanıcısının internetsiz kalmasına neden olabiliyor. Bu durumun en yakın örneği ise geçtiğimiz cuma günü Japonya'da görüldü. Google'ın neden olduğu hata ülkedeki milyonlarca kişinin internete erişmesine kısa bir süreliğine engel olurken hatanın çözülmesinden sonra da insanlar internet bağlantılarında ciddi yavaşlamalar yaşadı. Peki teknoloji devi nasıl oldu da ülkedeki internetin kesintiye uğramasına neden oldu? 


Google Özür Diledi 

Cuma günü öğleden sonra Google'ın, bazı verileri yanlışlıkla Verizon'a göndermesi sonucunda Sınır Geçit Protokolü devre dışı kaldı ve internet trafiğinin Google üzerinden yönlendirilmesi için büyük miktarda IP adresi mevcutmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tabi bu IP adresleri aslında Japon internet servis sağlayıcılarına aitti ve Google'ın bir servis sağlayıcısı olmaması trafiğin yönlendirilememesine neden oldu. Bu nedenle Japonya içindeki ağ trafiği bir süreliğine yönlendirilemedi. Google sözcüsü Asahi Shimbun, hatanın 8 dakika içerisinde giderildiğini dile getirip kullanıcılardan özür dilese de internet kesintilerinin son bulması bir saati internetteki yavaşlamanın ortadan kalkması ise birkaç saati buldu. 


Neyse ki kısa süreli kesinti çevrimiçi ticaret, finans sektörü ve diğer endüstrilerde çok ciddi problemlere yol açmadı ve aslında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kesinti ile ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından KDDI ve NTT Communications ise olaydan en çok etkilenen kurumlar oldu. Google özür dileyip sorumluluğu tamamen üstlense de ülkenin İçişleri Bakanlığı ve Haberleşme Bakanlığı gün içinde gelen binlerce şikayet sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.


https://www.engadget.com/2017/08/28/google-accidentally-broke-internet-japan/ Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Akıllı olun mesajı da olabilir
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simetrik 1 yıl
Google bir dolap döndürmüş Hata olduğuna inanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sniper23 1 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Veri hırsızlığı numarası veya denemesi de olabilir.


Bende öyle düşünüyorum. Verizon'a "yanlışlıkla" bir şey gönderilmiş.
sınav_testmis_kankaVeri hırsızlığı numarası veya denemesi de olabilir.Bende öyle düşünüyorum. Verizon'a "yan...
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LambayaFunfDe 1 yıl
Onlarda İçişleri Bakanlığı internet yavaşlayınca soruşturma başlatır, bizimkisi İnterneti direk yavaşlatır üstüne akkye göz yumar. Demirin tuncuna hoşafın organiğine kaldık.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
büyük olaymış ^mk!
bizim burada 8 gün elektrikler kesiliyor da
lafı bile edilmiyo misali !
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DH Misafiri 1 yıl
Adamlar 8 dakika internetsiz kalmış, bizde kesinti olursa en aşağı 2 gün, en fazla sonsuza kadar internet gelmiyor.
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simetrik 1 yıl
Google bir dolap döndürmüş Hata olduğuna inanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sis651 1 yıl simetrik
Arada bunu Turk Telekom da dahil farklı sağlayıcılar yapabiliyor. Yanlış rota bilgisi gönderip tüm trafiği kendi üzerlerine çekiyorlar ama rotanın sonu herhangi bir hedefe çıkmayınca sağlayıcıda son buluyor. 2006 mıydı, 2008 miydi Turk Telekom da baya geniş bir bölgenin İnternet'ini felç etmişti. :D
İnternet'in bir açığı aslında bu. İleride çözülemezse de ciddi sıkıntı olacak. Çünkü şimdi kaza ile olan bu durumlar, ileride bilinçli yapılmaya başlandığında 8 dakikada çözülemeyecek; hatalı rota anonsunu yapan sağlayıcıyı fiziksel olarak ağdan çıkarmak bile gerekebilecek hani.
Ah Renesys, eskisi gibi şeyler paylaşmıyorsun Dyn'de artık...
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V4LKyR 1 yıl
Trafik nereye yönlendirilememiş? Hangi yöne
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Omisis046 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Trafik nereye yönlendirilememiş? Hangi yöne

Gebze yönüne
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axaxa 1 yıl
Biri şunun fişini çeksin
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Akıllı olun mesajı da olabilir
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