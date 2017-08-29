Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı

Google Özür Diledi
Cuma günü öğleden sonra Google'ın, bazı verileri yanlışlıkla Verizon'a göndermesi sonucunda Sınır Geçit Protokolü devre dışı kaldı ve internet trafiğinin Google üzerinden yönlendirilmesi için büyük miktarda IP adresi mevcutmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tabi bu IP adresleri aslında Japon internet servis sağlayıcılarına aitti ve Google'ın bir servis sağlayıcısı olmaması trafiğin yönlendirilememesine neden oldu. Bu nedenle Japonya içindeki ağ trafiği bir süreliğine yönlendirilemedi. Google sözcüsü Asahi Shimbun, hatanın 8 dakika içerisinde giderildiğini dile getirip kullanıcılardan özür dilese de internet kesintilerinin son bulması bir saati internetteki yavaşlamanın ortadan kalkması ise birkaç saati buldu.
Neyse ki kısa süreli kesinti çevrimiçi ticaret, finans sektörü ve diğer endüstrilerde çok ciddi problemlere yol açmadı ve aslında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kesinti ile ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından KDDI ve NTT Communications ise olaydan en çok etkilenen kurumlar oldu. Google özür dileyip sorumluluğu tamamen üstlense de ülkenin İçişleri Bakanlığı ve Haberleşme Bakanlığı gün içinde gelen binlerce şikayet sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://www.engadget.com/2017/08/28/google-accidentally-broke-internet-japan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende öyle düşünüyorum. Verizon'a "yanlışlıkla" bir şey gönderilmiş.