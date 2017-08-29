Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız haberde Google Haritalar’a yerel rehberlerin video ekleyebileceğini söylemiştik. Bu özelliğin v9.60 güncellemesi ile geleceğini söylemiştik. Güncelleme yayınlandı ve güncelleme ile birlikte beklenenden daha fazla yeni özellik eklendi.
Bir rota üzerinde iken PiP moduna geçildiği zaman oldukça işlevsel bir pencere oluşturuluyor. Boyutları oldukça küçük ve anlaşılabilir bir harita, haritanın altında da takip etmeniz gereken istikamet ve sokak bilgisi yer alıyor. Bu sayede örneğin Spotify uygulamasında müzik seçerken bir yandan küçük pencere yardımıyla navigasyonu takip edebileceksiniz.
Rota oluşturulmadığı zamanki PiP penceresi pek kullanışlı değil. Zira sadece bulunduğunuz konumu haritada gösteriyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor.
Kişisel Not Defteri
Restoranlara Derecelendirme ve Yorum
http://www.androidpolice.com/2017/08/28/google-maps-v9-60-brings-usable-picture-picture-mode-prepares-adding-personal-notes-locations-food-reviews-apk-teardown-download/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle