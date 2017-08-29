Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız haberde Google Haritalar’a yerel rehberlerin video ekleyebileceğini söylemiştik. Bu özelliğin v9.60 güncellemesi ile geleceğini söylemiştik. Güncelleme yayınlandı ve güncelleme ile birlikte beklenenden daha fazla yeni özellik eklendi.

Android Oreo’nun dikkat çeken özelliklerinden birisi de uygulamaların küçültülebilir pencere moduna alınıp diğer uygulamaların üzerinde görünebilmesi özelliğiydi. Bu özelliğe resim içinde resim (PiP) adı veriliyor. Google Haritalar’ın son güncellemesi ile birlikte resim içinde resim özelliğine destek geliyor.

Bir rota üzerinde iken PiP moduna geçildiği zaman oldukça işlevsel bir pencere oluşturuluyor. Boyutları oldukça küçük ve anlaşılabilir bir harita, haritanın altında da takip etmeniz gereken istikamet ve sokak bilgisi yer alıyor. Bu sayede örneğin Spotify uygulamasında müzik seçerken bir yandan küçük pencere yardımıyla navigasyonu takip edebileceksiniz.

Rota oluşturulmadığı zamanki PiP penceresi pek kullanışlı değil. Zira sadece bulunduğunuz konumu haritada gösteriyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor.

Küçültülebilir pencere özelliği bir takım Android cihazların arayüzünde de bulunuyor. Ancak o arayüzlerde küçültülen pencereler, tam ekran modunda sunulan ekranın aynısını sunuyor. Google Haritalar güncellemesinde görüyoruz ki küçültülen uygulamalar, küçültülen ekrana göre arayüz değiştiriyor. Bu anlamda bu özellik büyük bir yenilik taşıyor.

Kişisel Not Defteri

Yeni eklenen özellikler bununla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılara kişisel not defteri özelliğisunuluyor. Böylelikle varış noktasına vardığınızda ihtiyacınız olabilecek şeyleri metin olarak kayıt edebileceksiniz. Örneğin otoparkta aracı bıraktığınız sütun numarası, mola vermek isteyeceğiniz bir restoran veya ulaşacağınız hedefin daire numarası gibi şeyleri metin olarak tutabileceksiniz.



Restoranlara Derecelendirme ve Yorum

Kullanıcılar restoranların sayfasına yemekler hakkında derecelendirme yapacak, yorum yapabilecek ve resim/video ekleyebilecek. Bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenecek.

Google Haritalar’ın v9.60 güncellemesi Android platformunda bazı bölgeler için yayınlandı. Henüz Play Store’un Türkiye mağazasında yayınlanmış değil. Bu özellikleri bir an önce denemek istiyorsanız çeşitli sitelerden güncel APK dosyasını bulup kullanabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2017/08/28/google-maps-v9-60-brings-usable-picture-picture-mode-prepares-adding-personal-notes-locations-food-reviews-apk-teardown-download/