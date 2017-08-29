Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi

Google Haritalar'ın v9.60 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte Android Oreo'lu cihazlar için küçültülebilir pencere özelliği eklendi. İşte detaylar:
1 yıl
4,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız haberde Google Haritalar’a yerel rehberlerin video ekleyebileceğini söylemiştik. Bu özelliğin v9.60 güncellemesi ile geleceğini söylemiştik. Güncelleme yayınlandı ve güncelleme ile birlikte beklenenden daha fazla yeni özellik eklendi.

Android Oreo’nun dikkat çeken özelliklerinden birisi de uygulamaların küçültülebilir pencere moduna alınıp diğer uygulamaların üzerinde görünebilmesi özelliğiydi. Bu özelliğe resim içinde resim (PiP) adı veriliyor. Google Haritalar’ın son güncellemesi ile birlikte resim içinde resim özelliğine destek geliyor.

Bir rota üzerinde iken PiP moduna geçildiği zaman oldukça işlevsel bir pencere oluşturuluyor. Boyutları oldukça küçük ve anlaşılabilir bir harita, haritanın altında da takip etmeniz gereken istikamet ve sokak bilgisi yer alıyor. Bu sayede örneğin Spotify uygulamasında müzik seçerken bir yandan küçük pencere yardımıyla navigasyonu takip edebileceksiniz.

Rota oluşturulmadığı zamanki PiP penceresi pek kullanışlı değil. Zira sadece bulunduğunuz konumu haritada gösteriyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor.

Küçültülebilir pencere özelliği bir takım Android cihazların arayüzünde de bulunuyor. Ancak o arayüzlerde küçültülen pencereler, tam ekran modunda sunulan ekranın aynısını sunuyor. Google Haritalar güncellemesinde görüyoruz ki küçültülen uygulamalar, küçültülen ekrana göre arayüz değiştiriyor. Bu anlamda bu özellik büyük bir yenilik taşıyor.

Kişisel Not Defteri 

Yeni eklenen özellikler bununla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılara kişisel not defteri özelliğisunuluyor. Böylelikle varış noktasına vardığınızda ihtiyacınız olabilecek şeyleri metin olarak kayıt edebileceksiniz. Örneğin otoparkta aracı bıraktığınız sütun numarası, mola vermek isteyeceğiniz bir restoran veya ulaşacağınız hedefin daire numarası gibi şeyleri metin olarak tutabileceksiniz.


Restoranlara Derecelendirme ve Yorum

Kullanıcılar restoranların sayfasına yemekler hakkında derecelendirme yapacak, yorum yapabilecek  ve resim/video ekleyebilecek. Bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenecek.
Google Haritalar’ın v9.60 güncellemesi Android platformunda bazı bölgeler için yayınlandı. Henüz Play Store’un Türkiye mağazasında yayınlanmış değil. Bu özellikleri bir an önce denemek istiyorsanız çeşitli sitelerden güncel APK dosyasını bulup kullanabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2017/08/28/google-maps-v9-60-brings-usable-picture-picture-mode-prepares-adding-personal-notes-locations-food-reviews-apk-teardown-download/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Bazı telefonlarda videolarda oluyordu -,buda güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 1 yıl
Allah aşkına haritalarda bu özelliği kullanacak kaç kişi var ekranı küçültüp bitkadar görüntüde nasıl yolu görecem. Haritalarda durum çubuğunu bile istemiyorken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teorisyenzeka 1 yıl
İBB HARİTA dururken google un o sokak isimleri gözükmeyen uyuz haritasını kullanır mıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 1 yıl
Hesap makinesiyle çekilmiş tr haritası olduktan sonra işime yaramz bu program. Here akar..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 1 yıl
Olması gereken güncelleme. Böylesi daha pratik olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derepaca 1 yıl
Ben bavulu hazırladım. Güncellemeyi kurunca mı çağ atlıyorduk?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Logitech düşük gecikmeli kablosuz klavye ve faresini tanıttı 1 yıl Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti 1 yıl PES 2018'in Demosu Yayınlandı 1 yıl Llano davası AMD’ye 30 milyon dolara mal oldu 1 yıl Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak 1 yıl Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi 1 yıl Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı 1 yıl YouTube logosu yıllar sonra yenilendi 1 yıl Apple ile patent kavgası Qualcomm başkanını koltuğundan etti 1 yıl Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı 1 yıl Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi 1 yıl PCIe 4.0 bu yıl geliyor, 5.0 ise 2019’da bizlerle olacak 1 yıl Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi 1 yıl Intel’in 6 çekirdekli mobil işlemcisi benchmark testinde ortaya çıktı 1 yıl Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek 1 yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Edge Aydınlatması özelliği güncellendi 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı 1 yıl Pembe renkli Galaxy Note 8 geliyor 1 yıl Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi Sonraki DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 vs Xiaomi Mi6: Hangisi daha iyi? 1 yıl AOC sadece 0.5 ms tepkime süresi olan monitörler hazırlıyor 1 yıl Sonsuz Ekran teknolojisi Samsung'un orta segment telefonlarına geliyor 1 yıl Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu 1 yıl Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic 1 yıl Ekran kartı satışlarında alışılmadık artış gerçekleşti 1 yıl Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor 1 yıl SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor 1 yıl Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin 1 yıl Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor 1 yıl Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor 1 yıl Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor 1 yıl WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor 1 yıl Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak 1 yıl SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı 1 yıl Apple’a yapay zeka ödülü 1 yıl Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı 1 yıl iPhone 8 kablosuz şarj konusunda yavaş kalabilir 1 yıl Güncelleme yapmayan DJI Spark modelleri uçamayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim