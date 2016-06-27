Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor

Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolün kendisinde olmasını isteyen Google, yavaş yavaş kendi markasını taşıyan akıllı telefon için kolları sıvıyor.
2 yıl
4,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor

Yıllardır Nexus programı altında farklı üreticilerle referans akıllı telefonlar geliştiren Google’ın, geçen yıl ki Pixel C tableti sonrasında ne zaman kendi akıllı telefonunu piyasaya süreceği merak edilmeye başlanmıştı. Kaynaklar yıl sonunu işaret ediyor.

Google’ın Nexus programının dışına çıkmak istemesinin sebebi ise; firmanın aynı Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolün kendisinde olmasını istemesi. Böylece daha hızlı ürün geliştirme süreci elde edilecek ve sorunlara daha hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. Ayrıca donanım ve yazılım ile de tam bir uyum sağlanmış olacak. Yine fiyat konusunda da Google’ın daha geniş bir hareket alanı olacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması"

Yukarıda saydığımız faydalardan ötürü, Google’ın kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca firmanın bir süredir ARM tabanlı bir mobil işlemci planlarının olduğu da biliniyor. Bu bakımdan Google akıllı telefonu ilginç bir proje olarak karşımıza çıkacak.

Bu yıl HTC ve Huawei’nin Nexus programında yer alacağı gündeme gelmişti. Bu durumda Google tarafından 3 farklı akıllı telefon piyasaya sürülmüş olacak. Zaten belirli bir bölge ile sınırlı kalan Google telefonlarının rekabet etmeye başlaması satışlara olumsuz yansıyabilir. Bunun kesin sonuçlarını yıl sonunda itibaren görmeye başlayabiliriz. 

 

http://wccftech.com/google-rumored-shipping-first-non-nexus-device-year/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catastrop 2 yıl en beğenilen
destinati0n
Tasarımı güzelmiş.

Resimdeki telefon nexus 5x, yeni çıkacak olan telefon değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.F.Y.D 2 yıl
Google'de amma gelişti, yakında her şeyi üretir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 2 yıl
İyide o zaman ben direk Google'ın ürettiklerini alırım hem güncelleme direk geliyor diye düşünürüm hemde adam sonuçta Google abi derim. Bu durum diğer firmaları etkileyebilir, kendi yazılımlarını sürmelerini sağlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 2 yıl
Fenomenon
O zaman motoyu niye sattım demezler mi adama???

Patentleri için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 yıl
samsung, huawei kendi işletim sistemini yapıyor, google kendi telefonunu :\ o zaman androidde yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu kesin. Symbian gibi yıkılıp gidecek bu da :/
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 2 yıl khytr89
khytr89
samsung, huawei kendi işletim sistemini yapıyor, google kendi telefonunu :\ o zaman androidde yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu kesin. Symbian gibi yıkılıp gidecek bu da :/

Bir türlü performans sorunlarının düzeltilememesi bunun bir sebebi olabilir. Şimdiki telefonlar hızlı ama akıcılık ve çoklu işlem gibi konularda daha düşük donanımlı iphone'un gerisinde kalması sekiz çekirdekli ve 4gb ramli telefonlar için çok anormal bir durum. Kaldı ki ara sıra takılmalar, sayfa sürüklerken oluşan lag beni çok rahatsız ediyor. Art mod dediler ondan da bi cacık çıkmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 yıl
O zaman moto'yu niye sattım demezler mi adama???
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 2 yıl
Google Android'in kapılarını firmalara kapatacak gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 2 yıl en beğenilen
destinati0n
Tasarımı güzelmiş.

Resimdeki telefon nexus 5x, yeni çıkacak olan telefon değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 2 yıl
Türkiyeye gelmiyor daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinati0n 2 yıl
Tasarımı güzelmiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Darisi Android ONE li cihazlara da . Turkiye de General Mobile donanim olarak bu isi beceremiyor .
Camera2 API Androi One larda tam bir rezalet .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4799 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google nexus ve
4 etiket daha google smartphone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor! 2 yıl Google ve General Mobile, zengin iletişim hizmetlerini (RCS) kullanmaya başlıyor 2 yıl Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf 2 yıl Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku 2 yıl AIDA64 artık Sailfish platformunda 2 yıl Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu 2 yıl Huawei, IFA 2016 davetiyelerini göndermeye başladı 2 yıl Samsung, yuvarlak Home butonu üzerinde çalışıyor 2 yıl Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip 2 yıl Star Trek Beyond'dan son fragman 2 yıl Twitter görsel arama özelliğine sahip yeni çıkartmalar özelliğini duyurdu 2 yıl Neutron akıllı hırsız alarmı ve ev otomasyonu sistemi inceleme videosu 2 yıl Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor? 2 yıl Google, Nexus cihazları için ekran paylaşımına sahip destek uygulaması geliştiriyor 2 yıl Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu 2 yıl Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı 2 yıl Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor 2 yıl Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO) 2 yıl HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor 2 yıl Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor Sonraki Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor 2 yıl AMD Radeon RX 480, ABD pazarına çok büyük bir stok ile giriyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 logosu sızdırıldı 2 yıl Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası... 2 yıl Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor 2 yıl TraffickCam ile insan ticaretine engel olun 2 yıl Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz 2 yıl Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor 2 yıl Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek 2 yıl Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz 2 yıl Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti 2 yıl Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde 2 yıl Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması 2 yıl Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri 2 yıl En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor 2 yıl Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti 2 yıl YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor 2 yıl Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 2 yıl "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim