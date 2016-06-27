Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor

Yıllardır Nexus programı altında farklı üreticilerle referans akıllı telefonlar geliştiren Google’ın, geçen yıl ki Pixel C tableti sonrasında ne zaman kendi akıllı telefonunu piyasaya süreceği merak edilmeye başlanmıştı. Kaynaklar yıl sonunu işaret ediyor.

Google’ın Nexus programının dışına çıkmak istemesinin sebebi ise; firmanın aynı Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolün kendisinde olmasını istemesi. Böylece daha hızlı ürün geliştirme süreci elde edilecek ve sorunlara daha hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. Ayrıca donanım ve yazılım ile de tam bir uyum sağlanmış olacak. Yine fiyat konusunda da Google’ın daha geniş bir hareket alanı olacak.

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Yukarıda saydığımız faydalardan ötürü, Google’ın kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca firmanın bir süredir ARM tabanlı bir mobil işlemci planlarının olduğu da biliniyor. Bu bakımdan Google akıllı telefonu ilginç bir proje olarak karşımıza çıkacak.

Bu yıl HTC ve Huawei’nin Nexus programında yer alacağı gündeme gelmişti. Bu durumda Google tarafından 3 farklı akıllı telefon piyasaya sürülmüş olacak. Zaten belirli bir bölge ile sınırlı kalan Google telefonlarının rekabet etmeye başlaması satışlara olumsuz yansıyabilir. Bunun kesin sonuçlarını yıl sonunda itibaren görmeye başlayabiliriz.