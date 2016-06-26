Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması

Zaman zaman, teknoloji devlerinin patent ihlali nedeniyle soluğu mahkemelerde aldığını görüyoruz. Çinli Baili ve Apple arasında yaşanan patent ihlali kavgası, şimdi de Qualcomm ile Meizu arasında başladı.

Pekin’de yetkili makamlara şikayette bulunan Qualcomm, Meizu’nun 3G ve 4G iletişimi ile ilgili patentlerini izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor. Qualcomm, uzun süre bir anlaşma zemini oluşturabilmek için Meizu ile görüşmeler yaptığını ancak bir sonuç alamadığını belirtiyor.

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Qualcomm, Çin’de geçen yıl başlayan haksız rekabet soruşturmasında 1 milyar dolar civarında tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Sonrasında Qualcomm önemli bir adım atarak pek çok Çinli üretici ile lisans anlaşmaları yapmaya başlamıştı. Meizu ise bu anlaşmaların içerisinde yer almıyor.

Firmadan yapılan açıklamada, Qualcomm ile sıkı ilişkilerin devam ettirildiği ve patent kullanımı konusunda da ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirildiği, Qualcomm’un bu görüşmelerden memnun kalmayarak hukuki yollara başvurmasına saygı duyulacağı dile getirildi. İlerleyen aylarda patent ihlali ile ilgili mahkeme sürecinin başlaması bekleniyor.