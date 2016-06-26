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Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması

Çinli üreticiler ile yoğun bir şekilde lisans anlaşmaları yapmaya başlayan mobil yonga devi Qualcomm, patentlerini izinsiz olarak kullananlara ise hemen karşı hamle yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman, teknoloji devlerinin patent ihlali nedeniyle soluğu mahkemelerde aldığını görüyoruz. Çinli Baili ve Apple arasında yaşanan patent ihlali kavgası, şimdi de Qualcomm ile Meizu arasında başladı.

Pekin’de yetkili makamlara şikayette bulunan Qualcomm, Meizu’nun 3G ve 4G iletişimi ile ilgili patentlerini izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor. Qualcomm, uzun süre bir anlaşma zemini oluşturabilmek için Meizu ile görüşmeler yaptığını ancak bir sonuç alamadığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın Çin’deki davasında ilginç gelişmeler"

Qualcomm, Çin’de geçen yıl başlayan haksız rekabet soruşturmasında 1 milyar dolar civarında tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Sonrasında Qualcomm önemli bir adım atarak pek çok Çinli üretici ile lisans anlaşmaları yapmaya başlamıştı. Meizu ise bu anlaşmaların içerisinde yer almıyor.

Firmadan yapılan açıklamada, Qualcomm ile sıkı ilişkilerin devam ettirildiği ve patent kullanımı konusunda da ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirildiği, Qualcomm’un bu görüşmelerden memnun kalmayarak hukuki yollara başvurmasına saygı duyulacağı dile getirildi. İlerleyen aylarda patent ihlali ile ilgili mahkeme sürecinin başlaması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-sues-Meizu-in-China-over-alleged-3G4G-patent-infringement_id82585 Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Exynos ve mtk kullanan meizu ya dava. Şaşırtmadı yine qualcomm..
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alemburda34 3 yıl
Kendi kasinmis resmen pirince giderken eldeki bulgurdan olacak haberi yok xD
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kadirirdem 3 yıl
olm meizu mtk ve exynos kullanıyor neyin kafası quallcomm...
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

olm meizu mtk ve exynos kullanıyor neyin kafası quallcomm...

ehhh, gel gor iste.....
dogru danismanlari olsa bu hataya dusmezlerdi.....
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FreeRun 3 yıl
işlemcilerini kullanmıyor ya hemen dava açıyorlar, meizu adamdır.
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Hasan07-36 3 yıl
Yalnız Qualcomm'un Meizu yerine Mediatek ya da Samsung'a dava açması gerekmiyor mu? Bir de davayı Pekin'de açmış. Pekin Meizu'yu haklı bulup Qualcomm'a Meizu'nun patentlerini ihlal etmekten ceza verirse...
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Exynos ve mtk kullanan meizu ya dava. Şaşırtmadı yine qualcomm..
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Neyinkafasi 3 yıl
mu5tafa

Exynos ve mtk kullanan meizu ya dava. Şaşırtmadı yine qualcomm..

4g de bantlar,iletim teknolojileri vs hepsi lisanslılar.bunlardan bir kaçı kesin qualcomma aittir meizuda lisans ödemeden kullanmıştır,bunun işlemciyle alakası yok.Qualcomm sadece işlemciden ibaret bir firma değil.haberi okusaydın 3g/4g yazısını görürdün.
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caneycaney 3 yıl
çinde dava açtıysa kazanma şansları yok
çin iphone satışını yasaklamıştı pekinde bizim telefonlara benziyor diye
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