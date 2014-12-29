Google'ın kendini sürebilen aracı gelecek ay yollara çıkacak

Google'ın geçtiğimiz mayıs ayındasıradışı tasarıma sahip kendini sürebilen aracı ortaya çıkmıştı. Gelecek ay ise bu otomobilin tamamen fonksiyonel ilk prototipinin yollara çıkması bekleniyor. Teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre aradan geçen 7 ay sonunda sensörler,frenler ve yazılım noktasında tamamen insansız sürüş imkanı verebilen aracın ilk prototipi hazır.

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Audi, Mercedes-Benz- General Motors gibi firmaların da kendini sürebilen araç teknolojisi geliştirdikleri biliniyor, bu şirketler daha çok sürücünün gerek duyduğu anda aracın sürücüsüz gidebilmesine odaklanmış durumda. Google ise kendini sürebilen aracın insanların pedal ve direksiyona hiç dokunmadan istedikleri noktaya ulaşabilmesi konusunda çalışıyor. Operatörlerin ise bir şeylerin yanlış gittiği durumlarda manuel kontrolleri geçici olarak devralması gerekiyor.Araç tasarım olarak da mayıs ayındaki hali ile aynı gözüküyor, günümüz araçlarına göre oldukça farklı görünen tasarıma sahip araç aynı zamanda daha da ufak. Google önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde insanların bu araçlarla pedallara ve direksiyona dokunmadan seyahat edebileceğini öngörüyor.