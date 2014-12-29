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Google'ın kendini sürebilen aracı gelecek ay yollara çıkacak

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın kendini sürebilen aracı gelecek ay yollara çıkacak
Google'ın geçtiğimiz mayıs ayındasıradışı tasarıma sahip kendini sürebilen aracı ortaya çıkmıştı. Gelecek ay ise bu otomobilin tamamen fonksiyonel ilk prototipinin yollara çıkması bekleniyor. Teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre aradan geçen 7 ay sonunda sensörler,frenler ve yazılım noktasında tamamen insansız sürüş imkanı verebilen aracın ilk prototipi hazır.

Audi, Mercedes-Benz- General Motors gibi firmaların da kendini sürebilen araç teknolojisi geliştirdikleri biliniyor, bu şirketler daha çok sürücünün gerek duyduğu anda aracın sürücüsüz gidebilmesine odaklanmış durumda. Google ise kendini sürebilen aracın insanların pedal ve direksiyona hiç dokunmadan istedikleri noktaya ulaşabilmesi konusunda çalışıyor. Operatörlerin ise bir şeylerin yanlış gittiği durumlarda manuel kontrolleri geçici olarak devralması gerekiyor.

Araç tasarım olarak da mayıs ayındaki hali ile aynı gözüküyor, günümüz araçlarına göre oldukça farklı görünen tasarıma sahip araç aynı zamanda daha da ufak. Google önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde insanların bu araçlarla pedallara ve direksiyona dokunmadan seyahat edebileceğini öngörüyor.
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XQS 4 yıl
Bu aracin beyni yanar onune biri aniden makas atarsa ne olacak kufur etmesi lazim ki rahatlasin :D yazik olur araca
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Çocuk Adam 4 yıl
istabul trafiğinde çok zor öyle arabanın kendini kullanması
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redoracle 4 yıl
Burda kimse ne takip mesafesi nede diğer kurallara uyuyor,yazık la kimin arabasıysa muamelesi görür,error verir burda,türkiyeye göre yazılım atılmalı gereğinde küfür edip levyeyle karşıdaki magandayı etkisiz hale getirebilirse düşünülebilir :)
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Masquerade89 4 yıl
zaten araba deneme için yapılmış tipini niye önemsediniz bu kadar anlamadım
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Şimdi her teknoloji iyilik içinde kötülük içinde kullanılabilir. Mesela sürücü rahatsızlandı araç otomatik olarak hastaneye gidebilmeli. Fakat fbi ın düşüncesine göre polis suçluyu takip ederken suçlu aracın sunroof undan kolayca ateş edebilir. Kısaca dinamit yol açmada da insan canını yakmakta da kullanılır. Bu ülkeye bu araç gelmez zenginin biri alsa da bu ülkede kullanamaz. O yüzden sorun yok.
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D@rbeli M@tk@p 4 yıl
Bize yaramaz...Araç bir gün İstanbul trafiğinde kalsın,kendisini denize atıp intihar eder...Getirip de vebale girmesinler...
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Paul Klee 4 yıl
Heralde yakın zamanda insanlar wall e deki gibi olacak.
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doctor_bey 4 yıl
Bununda zevki çıkmaz ki, engeli olanlar için iyi bi proje ama onun dışında kimsenin para verip alacağını düşünmüyorum, bi kere şunun tipine bi baksanıza
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darkaura 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Bununda zevki çıkmaz ki, engeli olanlar için iyi bi proje ama onun dışında kimsenin para verip alacağını düşünmüyorum, bi kere şunun tipine bi baksanıza


bunu birde sabah aksam yogun trafikde ise gidene soyleyin. araba kullanmayi bende severim ama trafikde sureli dur kalk, dur kalk. tam eziyet. o vakite arac kendi gitse eksik kalan isler yetistirilir, birseyler okunabilir, film izlenebilir.
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BARIŞ55 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Bununda zevki çıkmaz ki, engeli olanlar için iyi bi proje ama onun dışında kimsenin para verip alacağını düşünmüyorum, bi kere şunun tipine bi baksanıza


Tipi ezbere tasarımlara göre çok iyi bence.

Sevimli bir duruşu var.
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Susanoo 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Bununda zevki çıkmaz ki, engeli olanlar için iyi bi proje ama onun dışında kimsenin para verip alacağını düşünmüyorum, bi kere şunun tipine bi baksanıza


Valla ben kullanırım kendi kendine giden araba çıksa. Büyük şehirlerde araba yolcuğu en az 30 dk sürüyor. Trafikte cinnet geçirecek seviyeye geliyorum artık. Al bir tane bundan bin içine götürsün seni. Sen de bu arada istediğini yap içinde bir şeyler oku birşeyler izle istersen koy kafanı yat. Büyük kolaylık bence.
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RoadSing3r 4 yıl
Genelde geç kalıyorlar diye yapıcı bir eleştiri.
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Innovative 4 yıl
Teknoloji gelişiyor...
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MB-CLS 4 yıl
Geç kaldınız

forum.donanimhaber.com/...


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