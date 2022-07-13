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    Çinli marka Haval, yeni kompakt SUV modeli Cool Dog'u tanıttı

    Sadece 1.5 litre turbo benzinli motorla tercih edilebilen yeni Haval Cool Dog, markanın diğer modellerine kıyasla çok daha keskin hatlara sahip olan tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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    Çinli marka Haval, yeni kompakt SUV modeli Cool Dog'u tanıttı
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    Çinli marka Haval, yeni kompakt SUV modeli Cool Dog'u tanıttı. Great Wall Motors'un markalarından biri olan Haval'in yeni SUV'u köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor.

    Haval Big Dog'un altında konumlandırılacak olan yeni Cool Dog'un 4520 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1745 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip olduğu açıklandı. Bu ölçülerle Big Dog'dan 100 mm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ancak tasarımından bazı izler taşıdığı Ford Bronco Sport'tan 133 mm daha uzun bir model olarak karşımıza çıkıyor.

    Haval Cool Dog'un ön bölümünde köşeli panjurla bir bütün gibi görünen yuvarlak LED farlar dikkat çekiyor. Diğer Haval modellerine göre daha keskin hatlara sahip olduğu gözlenen modele profilden bakıldığında da geniş çamurluklar ve zaten dar görünen, üstüne üstlük C sütunundan itibaren daha da daralan camlar göze çarpıyor. Tampon ve yan eteklerinde bolca siyah plastik parça gördüğümüz aracın arkasında da dikey stoplar ve stepne kapağını andıran bir çıkıntı görülüyor.

    Çinli marka Haval, yeni kompakt SUV modeli Cool Dog'u tanıttı
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    Yaşam alanına ilişkin görseller de paylaşılan Haval Cool Dog'da dijital gösterge paneli, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, Land Rover stili bir direksiyon simidi, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve koltuk başlıkları da dahil 18 hoparlörlü JVC ses sistemi bulunuyor. Bunlara ek olarak üst versiyonlarda karbon stili ve parlak siyah detayların yanı sıra iki renkli deri koltuk döşemelerine yer veriliyor.

    Kaputun altında 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor kullanılıyor. 182 hp güç ve 275 Nm tork üreten motora 7 ileri DCT şanzıman eşlik ederken önden veya dört tekerlekten çekiş opsiyonu müşterilere bırakılıyor.

    Haval Cool Dog, bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Donanım seviyesine bağlı olarak fiyatının 120.000 ila 150.000 Yuan (311.000 - 390.000 TL) arasında değişeceği belirtiliyor. Aşağıdaki galeriden SUV'un iç ve dış tasarımını inceleyebilirsiniz.

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