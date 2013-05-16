Google'ın mesajlaşma servisi Hangouts, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Google'ın haberleşme servislerini bir araya getiren Hangouts, nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

Google+ Messeger, Google Talk ve Google+ Hangout gibi birçok Google servisini bünyesinde toplayan Hangouts, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi rakiplerinden oldukça farklı bir portre ile karşımıza çıkıyor.

Google'ın tasarım çizgilerini taşıyan uygulama, diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak bir kişi listesi sunmak yerine son sohbetlerin listesini ön plana çıkarıyor. Kullanıcılarına çevrimdışı oldukları zamanda mesaj atma imkanı sunan uygulama, konuşmaları ayrı ayrı isimlendirmeye de olanak tanıyor. Tüm konuşmaların bulutta saklanabildiği Hangouts, eş zamanlama özelliği sayesinde kullanıcıların farklı bir cihaz üzerinde sohbete kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor.

Google'ın aynı adı taşıyan servisini kullanarak görüntülü konuşma konusundaki ihtiyaçları da karşılayan uygulama, 10 kullanıcının katılabildiği görüntülü sohbetler gerçekleştirebiliyor. Hangouts'un en çok dikkat çeken özellikleri arasında yer alan "Su Damlası" sayesinde, kişilerin o an bir şey yazıp yazmadığını ve sohbetin ne kadarını takip edebildiği öğrenilebiliyor.Böylelikle, kullanıcıların müsait olup olmadıklarını anlamak daha kolay bir hale geliyor.

Hangouts'un dikkat çeken bir diğer özelliği ise, paylaşımda bulunulan fotoğrafların otomatik olarak özel bir albüme kaydedilmesi oluyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik fotoğrafların daha kolay bir biçimde bulunmasını sağlıyor.





Mesajlaşma konusunda SMS desteği gibi önemli bir özellikten mahrum bırakılan Hangouts'a ilerleyen dönemlerde Google Voice'in entegre edileceğini belirtelim. Appstore ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak sunulan Hangouts'a aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.













http://gmailblog.blogspot.com/2013/05/try-out-new-hangouts-experience-in-gmail.html