Google'ın mesajlaşma servisi Hangouts, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

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Google'ın haberleşme servislerini bir araya getiren Hangouts, nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.
Google+ Messeger, Google Talk ve Google+ Hangout gibi birçok Google servisini bünyesinde toplayan Hangouts, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi rakiplerinden oldukça farklı bir portre ile karşımıza çıkıyor.
Google'ın tasarım çizgilerini taşıyan uygulama, diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak bir kişi listesi sunmak yerine son sohbetlerin listesini ön plana çıkarıyor. Kullanıcılarına çevrimdışı oldukları zamanda mesaj atma imkanı sunan uygulama, konuşmaları ayrı ayrı isimlendirmeye de olanak tanıyor. Tüm konuşmaların bulutta saklanabildiği Hangouts, eş zamanlama özelliği sayesinde kullanıcıların farklı bir cihaz üzerinde sohbete kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor.
Google'ın aynı adı taşıyan servisini kullanarak görüntülü konuşma konusundaki ihtiyaçları da karşılayan uygulama, 10 kullanıcının katılabildiği görüntülü sohbetler gerçekleştirebiliyor. Hangouts'un en çok dikkat çeken özellikleri arasında yer alan "Su Damlası" sayesinde, kişilerin o an bir şey yazıp yazmadığını ve sohbetin ne kadarını takip edebildiği öğrenilebiliyor.Böylelikle, kullanıcıların müsait olup olmadıklarını anlamak daha kolay bir hale geliyor.
Hangouts'un dikkat çeken bir diğer özelliği ise, paylaşımda bulunulan fotoğrafların otomatik olarak özel bir albüme kaydedilmesi oluyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik fotoğrafların daha kolay bir biçimde bulunmasını sağlıyor.
Mesajlaşma konusunda SMS desteği gibi önemli bir özellikten mahrum bırakılan Hangouts'a ilerleyen dönemlerde Google Voice'in entegre edileceğini belirtelim. Appstore ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak sunulan Hangouts'a aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.
http://gmailblog.blogspot.com/2013/05/try-out-new-hangouts-experience-in-gmail.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam olarak Hangouts (replaces Talk) yazarak Google Play'de aramanızı tavsiye ederim.
uygulama gtalk içine girmiş haldeydi. Zaten dediğiniz şekilde gözüküyordu.Hangouts yeni bir güncelleme geldi. 2 telefonda düzeldi LG L9 & SE NEO V.
Edit : Birde Menu de hangouts simgesi yok.
sisteminizde daha önce kurulu olan gtalk uygulaması Hangouts'a güncelletmiş büyük ihtimalle. telefondaki marketten girip hangouts aratmayı kurmayı deneyin
youtube'u satın aldığı gibi, whatsapp'i de satın alacaktır. Karşısındaki rakip ise diğer cihazlara da destek vermesiyle birlikte bbm olacak.
bbm'in devri çoktan kapandı hocam bbm mi kaldı artık. Eğer stabil şekilde çalışır ise ios ve android üzerinde whatsappın rakibi olabilir hatta daha fazla tutulabilir. Bbm İOS a gelsede bişey olmaz artık
Ama bbm ios a geldikten sonra hepsi tarih olcak
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