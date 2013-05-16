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Google'ın mesajlaşma servisi Hangouts, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
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19
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın mesajlaşma servisi Hangouts, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı
Google'ın haberleşme servislerini bir araya getiren Hangouts, nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı. 
Google+ Messeger, Google Talk ve Google+ Hangout gibi birçok Google servisini bünyesinde toplayan Hangouts, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi rakiplerinden oldukça farklı bir portre ile karşımıza çıkıyor.
Google'ın tasarım çizgilerini taşıyan uygulama, diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak bir kişi listesi sunmak yerine son sohbetlerin listesini ön plana çıkarıyor. Kullanıcılarına çevrimdışı oldukları zamanda mesaj atma imkanı sunan uygulama, konuşmaları ayrı ayrı isimlendirmeye de olanak tanıyor. Tüm konuşmaların bulutta saklanabildiği Hangouts, eş zamanlama özelliği sayesinde kullanıcıların farklı bir cihaz üzerinde sohbete kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor.
Google'ın aynı adı taşıyan servisini kullanarak görüntülü konuşma konusundaki ihtiyaçları da karşılayan uygulama, 10 kullanıcının katılabildiği görüntülü sohbetler gerçekleştirebiliyor. Hangouts'un en çok dikkat çeken özellikleri arasında yer alan "Su Damlası" sayesinde, kişilerin o an bir şey yazıp yazmadığını ve sohbetin ne kadarını takip edebildiği öğrenilebiliyor.Böylelikle, kullanıcıların müsait olup olmadıklarını anlamak daha kolay bir hale geliyor.
Hangouts'un dikkat çeken bir diğer özelliği ise, paylaşımda bulunulan fotoğrafların otomatik olarak özel bir albüme kaydedilmesi oluyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik fotoğrafların daha kolay bir biçimde bulunmasını sağlıyor.

Mesajlaşma konusunda SMS desteği gibi önemli bir özellikten mahrum bırakılan Hangouts'a ilerleyen dönemlerde Google Voice'in entegre edileceğini belirtelim. Appstore ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak sunulan Hangouts'a aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.




http://gmailblog.blogspot.com/2013/05/try-out-new-hangouts-experience-in-gmail.html Yorum Yaz
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1OOOOOO 6 yıl en beğenilen
Eskiden ne güzel tek tip msn vardı herkes eklerdi birbirini konuşurdu şimdi bir sürü kanal var.Hayır iletişimde kuramıyoruz kimseyle kimin ne kullandığı belli değil.
Eskiden ne güzel tek tip msn vardı herkes eklerdi birbirini konuşurdu şimdi bir sürü kanal var.Hayır iletişimde kuramıyoruz kimseyle kimin ne kullandığı belli ...
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crowland 6 yıl
benim baya bir hosuma gitti ki baya gelismis bir versiyon ve suan hit olan mesajlasma pro larinin kendini gelistirmeye zorlamasi demek iyi oldu...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar bu uygulamyi silmek istiorum ama silemiuorm bilen warsa yazabilirmi lutfen
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Kasatka 6 yıl
Google talk a gir hocam programin adi hangouts degil google talk
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MAVİT 6 yıl
acbold
Okisht
acbold Ben mi çözemedim bir gariplik mi var anlamadım. Google Play giriyorum hangouts kurul olduğu gözüküyor. Aç deyince gtalk açılıyor. Kaldırma seçeneğide olmadığı için sadece aç tıklanıyor ? Edit : Ekleme Menu de hangouts simgesi yok.
sisteminizde daha önce kurulu olan gtalk uygulaması Hangoutsa güncelletmiş büyük ihtimalle. telefondaki marketten girip hangouts aratmayı kurmayı deneyin
Dediğim gibi markete girince YÜKLENDİ yazıyor. Menüye girince kurulu programlar arasında hiçbir yerde hangouts yok. Bir gariplik var. Silme gibi seçenek de yok. Aç yazıyor sadece. EDiT : şuan xperia neo v de denedim onda da aynı şekilde tam bendeki gibi.

Tam olarak Hangouts (replaces Talk) yazarak Google Play'de aramanızı tavsiye ederim.
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acbold 6 yıl MAVİT
MAVİT

acbold

Okisht
acbold Ben mi çözemedim bir gariplik mi var anlamadım. Google Play giriyorum hangouts kurul olduğu gözüküyor. Aç deyince gtalk açılıyor. Kaldırma seçeneğide olmadığı için sadece aç tıklanıyor ? Edit : Ekleme Menu de hangouts simgesi yok.
sisteminizde daha önce kurulu olan gtalk uygulaması Hangoutsa güncelletmiş büyük ihtimalle. telefondaki marketten girip hangouts aratmayı kurmayı deneyin
Dediğim gibi markete girince YÜKLENDİ yazıyor. Menüye girince kurulu programlar arasında hiçbir yerde hangouts yok. Bir gariplik var. Silme gibi seçenek de yok. Aç yazıyor sadece. EDiT : şuan xperia neo v de denedim onda da aynı şekilde tam bendeki gibi.


Tam olarak Hangouts (replaces Talk) yazarak Google Play'de aramanızı tavsiye ederim.

uygulama gtalk içine girmiş haldeydi. Zaten dediğiniz şekilde gözüküyordu.Hangouts yeni bir güncelleme geldi. 2 telefonda düzeldi LG L9 & SE NEO V.
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acbold 6 yıl
Ben mi çözemedim bir gariplik mi var anlamadım. Google Play giriyorum hangouts kurul olduğu gözüküyor. Aç deyince gtalk açılıyor. Kaldırma seçeneğide olmadığı için sadece aç tıklanıyor ?

Edit : Birde Menu de hangouts simgesi yok.
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Okisht 6 yıl acbold
acbold

Ben mi çözemedim bir gariplik mi var anlamadım. Google Play giriyorum hangouts kurul olduğu gözüküyor. Aç deyince gtalk açılıyor. Kaldırma seçeneğide olmadığı için sadece aç tıklanıyor ?

Edit : Ekleme Menu de hangouts simgesi yok.

sisteminizde daha önce kurulu olan gtalk uygulaması Hangouts'a güncelletmiş büyük ihtimalle. telefondaki marketten girip hangouts aratmayı kurmayı deneyin
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl
Ne kadar güzel özellikleri olsa da atı alan üsküdarı geçtikten sonra çıkarılan servisler genelde tutmuyor, whatsapp ve bbm yanında sönük kalacaktır. Bunun üzerine google'ın google video tutmadığı için
youtube'u satın aldığı gibi, whatsapp'i de satın alacaktır. Karşısındaki rakip ise diğer cihazlara da destek vermesiyle birlikte bbm olacak.
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GetSomeRest 6 yıl
Çok saçma birşey olmuş. Rehberdeki akıllı telefon kullananları gösterse ya da gmail hesabı olanları gösterse iyi olacak. Kimin online kimin offline olduğu belli değil. Hizmet güzel ama kullanışlı değil.
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1OOOOOO 6 yıl en beğenilen
Eskiden ne güzel tek tip msn vardı herkes eklerdi birbirini konuşurdu şimdi bir sürü kanal var.Hayır iletişimde kuramıyoruz kimseyle kimin ne kullandığı belli değil.
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S.Soylu 6 yıl
faydasizfasulye
Rehberi tarıyor mu bu anlamadım ki kimse yoktu ama rehber tarıyosa işime yararAma bbm ios a geldikten sonra hepsi tarih olcak

bbm'in devri çoktan kapandı hocam bbm mi kaldı artık. Eğer stabil şekilde çalışır ise ios ve android üzerinde whatsappın rakibi olabilir hatta daha fazla tutulabilir. Bbm İOS a gelsede bişey olmaz artık
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xxxasparagasxxx 6 yıl
hangout u google playden indirdim ama açtığımda google talk geliyor,nasıl düzeltebilirim acaba?
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LilTunechi 6 yıl
google+ nasil yayginlasmadiysa tahminen bu da yayginlasmaz gibi duruyor.
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Lord Melkor 6 yıl
Rehberi tarıyor mu bu anlamadım ki kimse yoktu ama rehber tarıyosa işime yarar
Ama bbm ios a geldikten sonra hepsi tarih olcak
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