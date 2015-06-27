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Google'ın sürücüsüz araçları yola çıktılar!

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google'ın sürücüsüz araçları yola çıktılar!
 Modern dünyanın beraberinde getirdiği en önemli sorunlar arasında yer alan trafik sorununu çözme yolunda önemli bir projeye imza atan Amerikalı internet devi Google, bir süredir üzerinde çalıştığı sürücüsüz araçlar projesini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Google tarafından bugün yayınlanan açıklamada, sürücüsüz araçların son prototiplerinin trafiğe çıktığı ve bugünden itibaren California sokaklarında test sürüşlerine başlayacakları açıklandı.
 Herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan trafikte yol alabilme kabiliyetine sahip olan bu iki kişilik ufak araçlar, şimdilik güvenlik sürücüleri eşliğinde yol alıyorlar. Sürücüsüz araçların yolculuklarını takip eden bu güvenlik sürücüleri, ihtiyaç duyulduğu taktirde aracın kontrolünü ele alabiliyorlar. Ayrıca California'da yürütülen test süreci boyunca bu sürücüsüz araçların saatte 40 km hızla sınırlandırılacağı belirtiliyor.
 Sürücüsüz araçların trafiğe çıkacak olması ilk başta güvenlik endişelerini beraberinde getirmiş olsa da, 2009 yılından beri çeşitli prototiplerle devam eden test süreci boyunca bu araçların sadece 13 kazaya karıştıkları ve bu kazalarda da diğer sürücülerin park halindeki sürücüsüz araçlara arkadan çarptıkları belirtiliyor.

http://mashable.com/2015/06/25/google-self-driving-cars-mountain-view/ Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Bu bir prototip, dışarıdan nasıl göründüğü çok önemli değil, sevimli yaparak dikkat çekmek ve insanlara alıştırmak istemişler.
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mab4ever 3 yıl
geldi yine tasarım otoriteleri
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Parallel Killer 3 yıl
apple bilendi geliyor geriden
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DeepMind 3 yıl Parallel Killer
Parallel Killer
apple bilendi geliyor geriden

Apple elektrikli manuel araç yapıyor self driving değil muhtemelen.
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DeepBrown 3 yıl
tasarıma bak ya bedava verseler almam
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mehmtl 3 yıl
Gerekli yerlerde kullanılırsa gerçekten devrim niteliğinde
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stagemasterone 3 yıl
Hic californiada test yapmasinler gelsinler guzide ulkemize, eger 1 gunu canli atlatirsa test bitip seri uretimle yollara cikabilirler??
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Ciclista 3 yıl
Düşünen Biri
Biliyorum çok bilmiş gibi gözükecek fakat özne insan dışındaki varlıklar olduğunda yüklem çoğul eki alamaz, sadece dostça bir uyarı.

İçinde insan varya ondan öyle yazmışlardır.Gizli özneler .d
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alp0007 3 yıl
Bence bu teknoloji çok gecikti, çoktan çıkması lazımdı. Tam sistem gelişince araba kullanmanın zamanla yasaklanacağını düşünüyorum.
Hayırlısı...
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SEO-Uzmanı 3 yıl alp0007
alp0007

Bence bu teknoloji çok gecikti, çoktan çıkması lazımdı. Tam sistem gelişince araba kullanmanın zamanla yasaklanacağını düşünüyorum.

Hayırlısı...

tüm kazalar %99.99 insan hatası ! dahası standart kalitede üretim yapılmamasından ötürü oluşan mekanik hatalar bile insan hatası

yani insan % 100 değil % 1000 kusurlu olduğu bir durum söz konusu olduğu gerçeği var ortada !

sürücüsüz araç hata yapsa bile hatalı onu programlayan programcıda dır !
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medcezir10 3 yıl
Teknoloji forumunu siyasete çevirmişsiniz... bırakın da adamlar işini yapsın
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Be All My Sins Remembered 3 yıl Infinitum Nihil
Biliyorum çok bilmiş gibi gözükecek fakat özne insan dışındaki varlıklar olduğunda yüklem çoğul eki alamaz, sadece dostça bir uyarı.
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Infinitum Nihil 3 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Biliyorum çok bilmiş gibi gözükecek fakat özne insan dışındaki varlıklar olduğunda yüklem çoğul eki alamaz, sadece dostça bir uyarı.


Uyarı için teşekkürker.
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WB 3 yıl
Kirilamayacak sistem olmadigina gore her seyin otomatize edilmesi yakin gelecekte siber saldirilar uzerinden korkunc teror olaylarinin gerceklesecegi anlamina gelebilir, beni acikcasi kaygilandiriyor. Icimizdeki bomba artik teknoloji..
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emir kustirika 3 yıl
asıl ben o sistemi gelsin direk şahin mod yaparım efsane diyede satarım hahahahaaaaaaa
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