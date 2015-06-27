Google'ın sürücüsüz araçları yola çıktılar!

Modern dünyanın beraberinde getirdiği en önemli sorunlar arasında yer alan trafik sorununu çözme yolunda önemli bir projeye imza atan Amerikalı internet devi Google, bir süredir üzerinde çalıştığı sürücüsüz araçlar projesini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Google tarafından bugün yayınlanan açıklamada, sürücüsüz araçların son prototiplerinin trafiğe çıktığı ve bugünden itibaren California sokaklarında test sürüşlerine başlayacakları açıklandı.



Herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan trafikte yol alabilme kabiliyetine sahip olan bu iki kişilik ufak araçlar, şimdilik güvenlik sürücüleri eşliğinde yol alıyorlar. Sürücüsüz araçların yolculuklarını takip eden bu güvenlik sürücüleri, ihtiyaç duyulduğu taktirde aracın kontrolünü ele alabiliyorlar. Ayrıca California'da yürütülen test süreci boyunca bu sürücüsüz araçların saatte 40 km hızla sınırlandırılacağı belirtiliyor.



Sürücüsüz araçların trafiğe çıkacak olması ilk başta güvenlik endişelerini beraberinde getirmiş olsa da, 2009 yılından beri çeşitli prototiplerle devam eden test süreci boyunca bu araçların sadece 13 kazaya karıştıkları ve bu kazalarda da diğer sürücülerin park halindeki sürücüsüz araçlara arkadan çarptıkları belirtiliyor.

http://mashable.com/2015/06/25/google-self-driving-cars-mountain-view/