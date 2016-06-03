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Google'ın yeni aracı web sitenizin hızını test etmenize yardımcı oluyor

Netflix kısa bir süre önce internet hız testi servisini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise Google, web sitelerinin yüklenme hızını ve mobil dostu olup olmadığını ölçebilen yeni aracını tanıttı.
2 yıl
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8
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hız testi hizmetleri teknoloji şirketlerinin ilgi alanına girmiş durumda. Netflix'in Fast.com hız ölçüm servisini hizmete sunmasının ardından şimdi de Google web sitelerinin yüklenme hızını ve mobil dostu olup olmadığını ölçmeye yardımcı olacak yeni aracını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu"
Test edilmek istenen web sitesinin URL'sinin girilmesinin ardından mobil tasarım ve yükleme hızı ölçümlenerek 1-100 arasında bir puan veriliyor. Servis, masaüstü ve mobil cihazlarda web sitenizin yükleme süresinin ne kadar uzun sürdüğünü görmek için CSS, HTML, scriptler ve resimler gibi öğelere bakıyor.
Google, ortalama bir kullanıcının mobil cihazda üç saniye içinde yüklenmediği taktirde siteyi terk edeceğini söylüyor. Bu bağlamda eğer sitenizin yükleme süresi çok uzunsa bir butona tıklayarak nerede başarısız olduğunuzu görebileceğiniz bir rapor alabiliyorsunuz. Böylece geliştirilmesi gereken alanları tespit ederek yükleme süresini kısaltacak önlemler alabilirsiniz.

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ Yorum Yaz
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becozmy 2 yıl
ilk testi dh'ye yaptım salyangoz bile daha hızlıdır herhalde
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slckaydemir 2 yıl
Bence müthiş bir hizmet
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gun 2 yıl
Geçtiğimiz seneden beri optimizasyon yapabildiğimiz mobil sitemize bayağı bir yaptık sonuç olarak şu anda mobil site 99 alıyor varsa bir hatası 100'e çekeriz.
Aynı şekilde mobil forumda 99 alıyor onunda hatasına bakılıp çözülür ki aslında biz ondan daha ileriye gittik bazı yerlerde. Tabii daha kat edeceğimiz bir sürü kademe var.
Ana sayfa tasarımı yakında değişecek ondan baktım şimdi 91 alıyor onuda 100'e çekeriz.
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kadirirdem 2 yıl
güzel olmuş mantıklı aslında...
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General. 2 yıl
Önce Dh başlasa fena olmaz, sitenin yükleme hızı yerlerde.
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Sesto Elemento 2 yıl
bersgurs
DH masaüstü anasayfası 64/100 aldı.

Forum daha da kötü. 40/100
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bersgurs 2 yıl
DH masaüstü anasayfası 64/100 aldı.
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assasin34 2 yıl
hemen sık kullanılanlara ekledim.
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