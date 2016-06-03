Google'ın yeni aracı web sitenizin hızını test etmenize yardımcı oluyor

Fast.com hız ölçüm servisini hizmete sunmasının ardından şimdi de Google web sitelerinin yüklenme hızını ve mobil dostu olup olmadığını ölçmeye yardımcı olacak Hız testi hizmetleri teknoloji şirketlerinin ilgi alanına girmiş durumda. Netflix'inhız ölçüm servisini hizmete sunmasının ardından şimdi de Google web sitelerininveolup olmadığını ölçmeye yardımcı olacak yeni aracını duyurdu.

Ayrıca Bkz.

"Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu"

Test edilmek istenen web sitesinin URL'sinin girilmesinin ardından mobil tasarım ve yükleme hızı ölçümlenerek 1-100 arasında bir puan veriliyor. Servis, masaüstü ve mobil cihazlarda web sitenizin yükleme süresinin ne kadar uzun sürdüğünü görmek için CSS, HTML, scriptler ve resimler gibi öğelere bakıyor.

Google, ortalama bir kullanıcının mobil cihazda üç saniye içinde yüklenmediği taktirde siteyi terk edeceğini söylüyor. Bu bağlamda eğer sitenizin yükleme süresi çok uzunsa bir butona tıklayarak nerede başarısız olduğunuzu görebileceğiniz bir rapor alabiliyorsunuz. Böylece geliştirilmesi gereken alanları tespit ederek yükleme süresini kısaltacak önlemler alabilirsiniz.

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/