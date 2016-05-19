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Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu

Netflix yeni internet hız testi sorgulama sitesini kullanıma sundu. Fast.com isimli servis mobil veya geniş bant internet hızınının sade ve reklamsız bir arayüz üzerinden ölçülebilmesini sağlıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Netflix, Çarşamba günü mobil veya geniş bant internet bağlantı hızı kontrol etmek için bir web sitesi hazırladığını duyurdu. Şirket yayınladığı bir blog yazısıyla fast.com adı verilen hizmetin speedtest.net gibi diğer internet bağlantısı ölçüm araçları gibi çalıştığını ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor"
Fast.com internet hızı tahminini yapmak için Netflix sunucularından bir dizi indirme gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sonuçları karşılaştırmak için kullanıcıları speedtest.net servisinine bağlayabiliyor. Video akışı şirketi ayrıca hangi İnternet Servis Sağlayıcının (ISS) prime-time saatlerde abonelerine en iyi Netflix akış deneyimi sağladığını gösteren bir ISP Hız Endeksi de var.
Netflix daha önce Mayıs ayında abonelerine hücresel bağlantıda yayın izlerken ne kadar veri kullandıkarını kontrol etmelerine yardımcı olacak bir araç sunmuştu. Şirket fast.com servisiyle birlikte internet kullanıcılarına reklamsız, temiz bir arayüz ve basit bir URL ile internet bağlantı hızları hakkında bilgi sağlamayı hedefliyor.
Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu
 

https://media.netflix.com/en/company-blog/now-available-globally-fast-com-a-new-tool-to-check-your-internet-speed Yorum Yaz
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gsefe07 3 yıl
Turktelekomda girsin bu işe yeni domainle site ismi hazır slow.com
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frantic2 3 yıl
ölçüm farklı cıkıyor cok

normal speed test sonuctakı

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fast.com/... cıkan sonuc

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kadirirdem 3 yıl
Fast.com ismi güzel speedtest karşısında napacak bakalım
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Wanker 3 yıl
Bende 25 mbit SOL fiber var 27mbit çıktı
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rockchu 3 yıl
Fast.com test için sizi kendi sunucularına yönlendiriyor bunlarda yurt dışında. Speedtest ise eğer kendiniz elle seçmezseniz size coğrafi olarak en yakın sunucuyu seçiyor bu da doğal olarak yurt içinde bir sunucu olduğundan hızınız olabilecek maksimum değerde çıkıyor genelde. Fast.com'da test yaptıktan sonra speedtestte A.B.D. veya Avrupa merkezli sunucularda testi tekrarlayın bakalım sonuç ne olacak?
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rtsbora 3 yıl rockchu
rockchu

Fast.com test için sizi kendi sunucularına yönlendiriyor bunlarda yurt dışında. Speedtest ise eğer kendiniz elle seçmezseniz size coğrafi olarak en yakın sunucuyu seçiyor bu da doğal olarak yurt içinde bir sunucu olduğundan hızınız olabilecek maksimum değerde çıkıyor genelde. Fast.com'da test yaptıktan sonra speedtestte A.B.D. veya Avrupa merkezli sunucularda testi tekrarlayın bakalım sonuç ne olacak?

Evet haklısınız. Washington DC'yi seçip test yaptım ve Netflix'e benzer bir sonuç çıktı.


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Kefelon 3 yıl
Fast.com = 9.5 Mbps
Speedtest.net = 22.5 Mbps
Kendi download denemem = 22 Mbps
kısacası olmamış...
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Tekno moomce 3 yıl
17 çıktı 24mbps e kadarlık bağlatı şu interneti hızlandırın artık hep kazığı sivriltmeyin
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0quz28 3 yıl
rtsbora
Speedtestte 50 mb çıkan hızın Netflixte ancak yarısını alabiliyorum. (Superonline fiber - kablolu bağlantı)
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internet hızınız güzelmiş ama ping biraz sıkıntı herhalde 3 mbps sıkıntı yok speedtest ile aynı :) zaten fazla yüklenmiyor serverlerine buradan netflix'in türkiye için güzel bir çalışma yapması gerektiği anlaşılıyor ve ekstradan bizim ülkeninde şu internet hızlarını artık adam akıllı düzeltmesi lazımki düzgün içerik edinebilelim
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GoldPunch 3 yıl
Alan adı harikaymış. Almak için iyi para vermiş olmalılar.
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rtsbora 3 yıl
Speedtest'te 50 mb çıkan hızın Netflix'te ancak yarısını alabiliyorum. (Superonline fiber - kablolu bağlantı)


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