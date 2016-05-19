Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu

hızı kontrol etmek için bir web sitesi hazırladığını duyurdu. Şirket yayınladığı bir blog yazısıyla fast.com adı verilen hizmetin speedtest.net gibi diğer internet bağlantısı ölçüm araçları gibi çalıştığını ifade etti. Netflix, Çarşamba günü mobil veya geniş bant internet bağlantıiçin bir web sitesi hazırladığını duyurdu. Şirket yayınladığı bir blog yazısıylaadı verilen hizmetin speedtest.net gibi diğer internet bağlantısı ölçüm araçları gibi çalıştığını ifade etti.

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Fast.com internet hızı tahminini yapmak için Netflix sunucularından bir dizi indirme gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sonuçları karşılaştırmak için kullanıcıları speedtest.net servisinine bağlayabiliyor. Video akışı şirketi ayrıca hangi İnternet Servis Sağlayıcının (ISS) prime-time saatlerde abonelerine en iyi Netflix akış deneyimi sağladığını gösteren bir ISP Hız Endeksi de var.

Netflix daha önce Mayıs ayında abonelerine hücresel bağlantıda yayın izlerken ne kadar veri kullandıkarını kontrol etmelerine yardımcı olacak bir araç sunmuştu. Şirket fast.com servisiyle birlikte internet kullanıcılarına reklamsız, temiz bir arayüz ve basit bir URL ile internet bağlantı hızları hakkında bilgi sağlamayı hedefliyor.

https://media.netflix.com/en/company-blog/now-available-globally-fast-com-a-new-tool-to-check-your-internet-speed