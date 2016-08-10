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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı

Darbe girişiminin gerçekleştiği geceden bir hafta sonra göz altına alınan Türk Telekom yöneticileri savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldı. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
3,6b
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı
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Sizlere burada yer alan yazımızda bazı Türk Telekom yöneticilerinin darbe girişimi sonrasında göz altına alındığından bahsetmiştik. Bir anda gündeme oturan bu haberin resmiyet kazanmasından yaklaşık iki hafta sonrasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Telekom’un Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir’in, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in ve Teknoloji Grubu Operasyon Direktörü Nazım Efe’nin serbest bırakılmasına karar vermiş.


Türk Telekom tarafından yapılan basın açıklamasına göre yöneticilerin şirket içindeki pozisyonları korunacak ve görevlerine de kaldıkları yerden devam edecek. Türk Telekom tarafından gönderilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmiş: “Türk Telekom olarakyüce Türk adaletine olan güvenimizle; milli güvenlik ve birlik karşısındaki her türlü oluşum ve unsurla mücadelede devletimize destek olmaya devam edeceğiz.”


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Aslanhan. 2 yıl en beğenilen
Bunlar Fetö konusunda suçsuzlarsa bile, müşterilerinin psikolojisini bozmaktan,

hard faturalardan, rezil hizmet anlayışlarından ve

diğer operatörlere çıkarttıkları zorluklardan kaynaklı toplum nezdinde suçlular.

Cezalandırılmalarını talep ediyorum Sayın Hakim.
Bunlar Fetö konusunda suçsuzlarsa bile, müşterilerinin psikolojisini bozmaktan,hard faturalardan, rezil hizmet anlayışlarından vediğer ...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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fotifoti 2 yıl
akk kalkmadan bırakmasalardı
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***Respect*** 2 yıl
Bak üzüldüm lan şimdi sabah sabah. Neyse, biz forumca beddualarımıza devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz beddualarımız yavaş yavaş tesir etmeye başladı, bu şekilde devam edersek yakında netice almaya başlayacağız.
Bak üzüldüm lan şimdi sabah sabah. Neyse, biz forumca beddualarımıza devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz beddualarımız yavaş yavaş tesir etmeye başladı, bu ş...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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cherami 2 yıl
Akk'den dolayı içeri alsalardı ya..milletin hakkını yiyorlar..
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Elsa 2 yıl cherami
cherami
Akk'den dolayı içeri alsalardı ya..milletin hakkını yiyorlar..

Btk başkanı bile 3mb Uhd haricinde yeter onu da 2 dakika önce başlatin diyorken o iş zor
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usstaa 2 yıl
Bu adamlar AKK kalkana kadar içeride kalsalardi keşke müşteriyi umursamaz sifir.Sevinmistim içeri girdiler diye ancak kendi ceplerini düşünüyorlar beter olsunlar ...
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mansurmarsak 2 yıl
O kadar beddua nereye gidiyor anlamıyorum :(
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oktay_26 2 yıl
Bunlar içerideyken akk düzenlemesi gelseydi keşke
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fotifoti 2 yıl
akk kalkmadan bırakmasalardı
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Audi383848 2 yıl
youtube.com/...

Eeee diyen tipi serbest bırakmışlar ha.
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***Respect*** 2 yıl
Bak üzüldüm lan şimdi sabah sabah. Neyse, biz forumca beddualarımıza devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz beddualarımız yavaş yavaş tesir etmeye başladı, bu şekilde devam edersek yakında netice almaya başlayacağız.
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