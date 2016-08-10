Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı

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Türk Telekom yöneticilerinin darbe girişimi sonrasında göz altına alındığından bahsetmiştik. Bir anda gündeme oturan bu haberin resmiyet kazanmasından yaklaşık iki hafta sonrasında yeni gelişmeler yaşandı. Sizlere burada yer alan yazımızda bazıyöneticilerinin darbe girişimi sonrasında göz altına alındığından bahsetmiştik. Bir anda gündeme oturan bu haberin resmiyet kazanmasından yaklaşık iki hafta sonrasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Telekom’un Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir’in, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in ve Teknoloji Grubu Operasyon Direktörü Nazım Efe’nin serbest bırakılmasına karar vermiş.





Türk Telekom tarafından yapılan basın açıklamasına göre yöneticilerin şirket içindeki pozisyonları korunacak ve görevlerine de kaldıkları yerden devam edecek. Türk Telekom tarafından gönderilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmiş: “Türk Telekom olarakyüce Türk adaletine olan güvenimizle; milli güvenlik ve birlik karşısındaki her türlü oluşum ve unsurla mücadelede devletimize destek olmaya devam edeceğiz.”