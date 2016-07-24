Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında!

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Terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı başlattıkları darbe hareketi esnasında öncelikle yayın organlarının da susturulmaya çalışıldığını biliyoruz. Kadıköy Acıbadem Cadddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeciler, polisle çatışmaya girmişti.
Sabaha karşı teslim olan 20 civarındaki askerin interneti kesmek için buraya geldiği ancak polisin ve halkın olay yerine akın etmesi ile başarılı olamadıkları ortaya çıkmıştı. Türk Telekom tarafındaki bu gelişmelerin ardından yönetim kademesinden de bir göz altı kararı geldi.Ayrıca Bkz. "Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor"
Yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir ile Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in göz altına alındığı belirtiliyor. Emniyetteki işlemleri süren iki yöneticinin sorgularının ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Türk Telekom cephesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
Türk Telekom olarak, demokrasiye katkı yolunda tüm desteğimizle devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.
Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır.
Konuyu yakından takip ediyor, güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.
Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır.
Konuyu yakından takip ediyor, güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.
Bilindiği üzere OHAL kararları kapsamında göz altı süresi 1 aya çıkarılmıştı. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz.
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Bu haber doğru mu? Bende türksat-uydunet olduğu için öğrenmek istedim
Evet zaten 4 gün sonra ay bitiyor
Uydunet 25 gb verdi ama şuan daha düşmedi 25 gb doldumu bilmem
buyuk hissedar oger telekom( suudi arabistan )onun borusu otuyor,bu adam ve digerleri ( yoneticide olsa ) firma calisani....
"Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.
İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti."
Aynen öyle. Resmen vatandaşı düdüklemek için salak salak tarifeler çıkarıyorlar. Bu yalanı zaten biliyorduk da böylelikle kendi elleriyle ispat ve itiraf etmiş oldular.
O kadar casusluk filmi izledim, kimseye güvenmemek lazım
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