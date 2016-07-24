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Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında!

Darbe girişimi ile ilgili olarak emniyet birimlerinin sıkı takibi sürüyor. Bir göz altı kararı da Türk Telekom için geldi. İki üst düzey yönetici göz altında!
2 yıl
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69
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında!
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Terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı başlattıkları darbe hareketi esnasında öncelikle yayın organlarının da susturulmaya çalışıldığını biliyoruz. Kadıköy Acıbadem Cadddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeciler, polisle çatışmaya girmişti.

Sabaha karşı teslim olan 20 civarındaki askerin interneti kesmek için buraya geldiği ancak polisin ve halkın olay yerine akın etmesi ile başarılı olamadıkları ortaya çıkmıştı. Türk Telekom tarafındaki bu gelişmelerin ardından yönetim kademesinden de bir göz altı kararı geldi.

Ayrıca Bkz. "Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor"

Yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir ile Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in göz altına alındığı belirtiliyor. Emniyetteki işlemleri süren iki yöneticinin sorgularının ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Türk Telekom cephesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

Türk Telekom olarak, demokrasiye katkı yolunda tüm desteğimizle devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.

Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır.

Konuyu yakından takip ediyor, güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.
Bilindiği üzere OHAL kararları kapsamında göz altı süresi 1 aya çıkarılmıştı. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz.

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T A R I K 2 yıl en beğenilen
Akk de cemaatcilerin işiymis
2 Yanıt Yanıtla +145
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Firaristt 2 yıl
Erkan beyden hiç hazzetmiyordum, üzüldüm desem değil, sevindim desem değil. Mazlumun ahı çıkıyor belki de. Erkan beyden neden hazzetmiyordum? Tüketicilerin yani bizim karşımızda duruşu yüzünden, yaranma peşinde olmasından dolayı. AKK konusunda "gaddar" tutumunu açıkça sergilediği için. Şirketin hareketlerine ve yalan dolan reklamlara izin vermesinden dolayı hazzetmiyordum. Her tarafı fiberledik. Ee kotalar ne olacak? Biz neden bu kadar düşük hıza bu kadar para ödüyoruz o zaman? Reklamlarda 100GB'ı bitmek tükenmek bilmez bir kota gibi tanıtırken iyiydi. 100Mbps 200GB AKK'li pakete 133TL istiyorsun, taahhüt ile 100 liraya düşüyorsun ama o 200GB kotayı da bitirmek 5 saat download yapmaya bakıyor. Hoş, 100Mbps'in fiyatı ayrı altyapı kısmı ayrı dert. İstanbul'da bile %80 o hızı alamıyor. Geriye kalan %20'nin çoğunda da 100-130 lira verip almıyor o paketi. Çünkü kazık. Bizden, halktan yana olun. AKK ne olacak diye sorulduğunda eee, ııı, iii,eee, aaaa deyip lafı ordan oraya çekmeyin. Madem bir talep var, ilgileneceğim deyip ilk fırsatta(max 3 ay) isteğe cevap verecek şeyler sunarsın. Ama 4.5G geldi öyle böyle deyip AKK'ler ne olacak peki deyince dalga geçermiş gibi lafı ordan oraya çekmekle olmaz. Kusura bakmasınlar, çok ahımızı aldılar.
Erkan beyden hiç hazzetmiyordum, üzüldüm desem değil, sevindim desem değil. Mazlumun ahı çıkıyor belki de. Erkan beyden neden hazzetmiyordum? Tüketicilerin yan...
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3 Yanıt Yanıtla +111
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YveJhin 2 yıl
Komple alsınlar hatta kayyum felan lazım bunlara.
Yanıtla +72
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1 Avatar
ma95 2 yıl
ntv.com.tr/...,gJVj85egRUurIbiUaRt_Mw
Bu haber doğru mu? Bende türksat-uydunet olduğu için öğrenmek istedim
2 Yanıt Yanıtla
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mkyb 2 yıl ma95
ma95
ntv.com.tr/...
Bu haber doğru mu? Bende türksat-uydunet olduğu için öğrenmek istedim

Evet zaten 4 gün sonra ay bitiyor
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krkmz1666 2 yıl ma95
T.telekom 10gb vermişti ama sınırsız devam ediyor hız duşumsuz



Uydunet 25 gb verdi ama şuan daha düşmedi
25 gb doldumu bilmem
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cherami 2 yıl
Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı. İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti.
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powersmachine54 2 yıl
Bu hırsızların yatacak yeri yok. İnşallah müebbet hapis cezasına çarptırılsın. Ve bu akk Saçmalığınıda en kısa sürede kaldırılsın, upload hız ping düşmesin. Şuan bu haberden sonra mutlu oldum. En kısa sürede bu hırsızların cezalarını en ağır şekilde cezalandırılması dileğiyle, ve bu hırsızın tipinde Hayır yoktu. Ne olduğu belliydi, ama geçte olsa cezasını çekecek. İnşallah kayyum atarlar, ve bu akk Saçmalığınıda en kısa sürede kaldırırlar.
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MS4343 2 yıl


buyuk hissedar oger telekom( suudi arabistan )onun borusu otuyor,bu adam ve digerleri ( yoneticide olsa ) firma calisani....

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dobrasam 2 yıl
komple bunları ülkeden.... edip liyakat esasına göre genç insanlar gelmeli o mevkilere
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Virtual Reality 2 yıl

"Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti."
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Gladiator-TR 2 yıl
ıııiii ee ööö diye konuşan yetkilide içeri alınmış galiba..

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AMC 2 yıl Virtual Reality
Zaten hikaye idi kotasız paketleri fazladan satmak için altyapı niye yetersiz kalsın yap yatırım madem.
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Kartal Göz 2 yıl Virtual Reality
Virtual Reality

"Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti."

Aynen öyle. Resmen vatandaşı düdüklemek için salak salak tarifeler çıkarıyorlar. Bu yalanı zaten biliyorduk da böylelikle kendi elleriyle ispat ve itiraf etmiş oldular.
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Amd64x2 2 yıl
Teröre bulaşmışlarsa cezalarını çekmeden önce, ekran başından kalkmadan 10 kb hız ile 4k film indirme cezası versinler.
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sistemli adam 2 yıl
Temizleyin şu fetöcüleri
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serafon 2 yıl
türk telekomun yarısını filan almaları lazım fg cileri toplayacaklarsa!
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Celonfix 2 yıl
Atın içeri hapistede herkese 16 dakika telefonla görüşme hakkı verilirken bunlara 3 dakika verilsin .
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Akone 2 yıl
Beter olun!
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津波 2 yıl
Fetö mensubu olacaklarını zannetmiyorum yoksa baskın yapmaya gerek kalmaz, içeriden bitirirlerdi işi. Asker kılıklı hainlere orayı savunmak kalırdı. Tabi bu yapılanmada sahada aktif olarak çalışan da var, geri planda sessizce iş yürüten de. Fetö yapılanmasının farkedilmeyen hayalet yapısı kendi içinde kahramınını da çıkarabilir.

O kadar casusluk filmi izledim, kimseye güvenmemek lazım
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