Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında!

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Terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı başlattıkları darbe hareketi esnasında öncelikle yayın organlarının da susturulmaya çalışıldığını biliyoruz. Kadıköy Acıbadem Cadddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeciler, polisle çatışmaya girmişti.

Sabaha karşı teslim olan 20 civarındaki askerin interneti kesmek için buraya geldiği ancak polisin ve halkın olay yerine akın etmesi ile başarılı olamadıkları ortaya çıkmıştı. Türk Telekom tarafındaki bu gelişmelerin ardından yönetim kademesinden de bir göz altı kararı geldi.

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Yürütülen soruşturma kapsamında Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi Genel Müdürü Erkan Akdemir ile Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in göz altına alındığı belirtiliyor. Emniyetteki işlemleri süren iki yöneticinin sorgularının ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Türk Telekom cephesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

Türk Telekom olarak, demokrasiye katkı yolunda tüm desteğimizle devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.



Şirket yöneticilerimiz, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmıştır.



Konuyu yakından takip ediyor, güvenlik kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.

Bilindiği üzere OHAL kararları kapsamında göz altı süresi 1 aya çıkarılmıştı. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz.