Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi

Zaman ve hak sınırı olmadan, keyifli oynanışı ve eğlenceli grafikleriyle tüm dünyada mobil oyun meraklılarının yeni gözdesi haline gelen Merged!, Gram Games’in global başarısını bir adım daha ileriye taşıdı.

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Dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar sıralamasında 9. sıraya yerleşen 1010!’in yapımcısı Gram Games, yeni oyunu Merged! ile yine önemli bir başarıya imza attı. Blok tabanlı yeni bulmaca oyunu Merged! 5 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde AppStore ve Google Play üzerinden toplamda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi.1 milyon kişiye kısa sürede ulaşmayı başaran Merged! tüm dünyada en çok ABD’de indirilirken, onu sırasıyla Brezilya, Hollanda ve Kanada izledi. Gram Games’in yeni yapımının en çok indirildiği beşinci ülke ise Türkiye oldu.