Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi

1010! başta olmak üzere oyunlarıyla tüm dünyada 50 milyonun üzerinde kişiye ulaşan Türk oyun şirketi Gram Games’in yeni oyunu Merged!, 5 gün gibi kısa bir süre içinde tüm dünyada 1 milyon indirildi.
3 yıl
3,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar sıralamasında 9. sıraya yerleşen 1010!’in yapımcısı Gram Games, yeni oyunu Merged! ile yine önemli bir başarıya imza attı. Blok tabanlı yeni bulmaca oyunu Merged! 5 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde AppStore ve Google Play üzerinden toplamda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi.

1 milyon kişiye kısa sürede ulaşmayı başaran Merged! tüm dünyada en çok ABD’de indirilirken, onu sırasıyla Brezilya, Hollanda ve Kanada izledi. Gram Games’in yeni yapımının en çok indirildiği beşinci ülke ise Türkiye oldu.

Zaman ve hak sınırı olmadan, keyifli oynanışı ve eğlenceli grafikleriyle tüm dünyada mobil oyun meraklılarının yeni gözdesi haline gelen Merged!, Gram Games’in global başarısını bir adım daha ileriye taşıdı.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mephisto_TR 3 yıl en beğenilen
Ersin ÇAKI
Oyun bahane reklem içerikleri şahane. Ulan oyun reklamdan oynanamıyor zaten. Reklamları atlama özelliği de yok. Valla helal olsun. Saçma bir oyun yap ama reklam gösteriminden parayı kır. Bir de oyun içi satın alma zırvalaması var. Onu hiç saymıyorum. Kendi incelemem için aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz. youtu.be/...

Reklamdan dem vurup kendi reklamını yapmak da ilginçmiş doğrusu.
Ersin ÇAKIOyun bahane reklem içerikleri şahane. Ulan oyun reklamdan oynanamıyor zaten. Reklamları atlama özelliği de yok. Valla helal olsun. Sa...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RespecTürkiye 2 yıl
Oyun güzel gerçekten indirmeyen indirsin zevklioyun hemde ramazanda zaman geçiyor türk yapımı güzelbir oyundur indirmenizi şidettle tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 3 yıl
oyun iyi baya ya bu adamlar işini biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 3 yıl
güzel oyun reklamlara gelince evet bu firma biraz abartıyor en azından videolar sessis olmalı.ios ta hücreselde oyuna izin vermeyince reklam görmüyorum, oyunu oynayacağım zamanda wifi yi kapatıyorum reklam felan yok mis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeoMatrix 3 yıl
100.000 indirme yazıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 3 yıl en beğenilen
Ersin ÇAKI
Oyun bahane reklem içerikleri şahane. Ulan oyun reklamdan oynanamıyor zaten. Reklamları atlama özelliği de yok. Valla helal olsun. Saçma bir oyun yap ama reklam gösteriminden parayı kır. Bir de oyun içi satın alma zırvalaması var. Onu hiç saymıyorum. Kendi incelemem için aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz. youtu.be/...

Reklamdan dem vurup kendi reklamını yapmak da ilginçmiş doğrusu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 yıl

Mephisto_TR
Ersin ÇAKI
Oyun bahane reklem içerikleri şahane. Ulan oyun reklamdan oynanamıyor zaten. Reklamları atlama özelliği de yok. Valla helal olsun. Saçma bir oyun yap ama reklam gösteriminden parayı kır. Bir de oyun içi satın alma zırvalaması var. Onu hiç saymıyorum. Kendi incelemem için aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz. youtu.be/...

Reklamdan dem vurup kendi reklamını yapmak da ilginçmiş doğrusu.

Ben reklam yapmasınlar demiyorum ki. Reklamı abartmasınlar diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeMRez 3 yıl
Vurdu gol oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 yıl
Oyun bahane reklem içerikleri şahane. Ulan oyun reklamdan oynanamıyor zaten. Reklamları atlama özelliği de yok. Valla helal olsun. Saçma bir oyun yap ama reklam gösteriminden parayı kır. Bir de oyun içi satın alma zırvalaması var. Onu hiç saymıyorum.

Kendi incelemem için aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
helal olsuun türklerin böyle şeylerle gelişmesi ve gelmesi çok gururlandırıyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Keljx 3 yıl
Bende indirdim oyun guzel ama bagimlilik yapiyor gerek yok vakit oldurmek isteyen indirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3657 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gram games, merged ve
7 etiket daha ios android oyun uyguama haber Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor 3 yıl Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda 3 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor 3 yıl Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak 3 yıl Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var 3 yıl OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı 3 yıl Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor 3 yıl Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı 3 yıl NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı 3 yıl Samsung'un güvenli TIR konsepti Arjantin'de test edilecek 3 yıl Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi Sonraki Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor 3 yıl MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor 3 yıl AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz 3 yıl Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor 3 yıl Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı 3 yıl Apple yeni bir harekete duyarlı kontrol patenti aldı 3 yıl Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor 3 yıl Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek 3 yıl Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor 3 yıl 2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması 3 yıl Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak 3 yıl Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu 3 yıl Kılıf üreticisi Mophie satıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim