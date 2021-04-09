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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi

    Şu anda Xbox'ın PlayStation'a karşı şüphesiz en güçlü silahlarından biri Xbox Game Pass. Söylenene göre Sony'nin bu sisteme bir cevabı var.
    09 Nisan 2021, 20:30 (4 gün)
    5,1b
    1
    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi
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    Bildiğiniz gibi oyun dünyasında uzun zamandır Xbox ve PlayStation birbirine rakip durumda. Her iki tarafın da birbirine karşı kozları bulunuyor ancak Xbox Game Pass kütüphanesinin büyümesi ve Xbox'ın son dönemdeki hamleleri sebebiyle Xbox kozları artmış durumda. Ancak PlayStation'dan da bir hamle geliyor.

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    Xbox Game Pass sistemi aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve karşılığında bir kütüphanenin erişiminize açıldığı bir sistem. İçerisinde de gerçekten son derece kaliteli ve popüler oyunlar bulunuyor. God of War yaratıcısı ve Twisted Metal'in ortak yaratıcısı David Jaffe'nin içeriden aldığı bilgilere göre PlayStation şu anda Game Pass'e vereceği cevap üzerinde çalışıyor. Ne yazık ki ne olduğuna veya ne olabileceğine dair bir detay verilmedi.

    Geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan da bu konuda bir şeyler üzerinde çalıştıklarını ancak henüz açıklamayacaklarını söylemişti. Jim Ryan da ne yazık ki hiçbir ipucu vermemişti.

    Bu konuda PlayStation tarafından güzel bir hamle gelmesi kesinlikle oyuncuların yararına olacaktır. Şu anda şüphesiz Xbox Game Pass sitemi oyuncular için en yararlı sistemlerden birisi konumunda.



    https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-is-working-on-a-counterpunch-to-xbox-game-pass-claims-god-of-war-creator/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    L lollololo 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sonynin sisteminin gamepass kadar büyük olacağını sanmam sonuçta gamepassin arkasında koskoca microsoft var adamlar sırf gamepass için 10 larca stüdyo satın aldılar ama rekabet iyidir rekabet güzeldir
    Sonynin sisteminin gamepass kadar büyük olacağını sanmam sonuçta gamepassin arkasında koskoca microsoft var adamlar sırf gamepass için 10 larca stüdyo satın ald...
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    D Dellialli 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Lithium
    bir laf vardır "maraba eşşeğini semerinden tanır" ...

    Sony de biliyor remasterlar ile dolduracak yine ortalığı ve alacakları çok.

    hani god rangarok 2021 de geliyordu?

    geliyor geliyor. al sana ps4 god remastered oynarsın artık. İşte sonu bunları bildiği için öyle bir platformda çalışmıyacak. Gamepass hayvan gibi abandığında tokatladığında sony hep böyle fake haberleri servis ettiriyor tröllerine (ign, gamingbible, eurogamer gibi).

    12tflop daha güçlü çıktı , son gitti ssd ssd diye dolandırdı.

    Zenimax'ı aldı , trolleri hemen ps5 RDNA3 yalan haberlerini servis ettiler.

    şimdi gamepass 20 milyonu devirdi , gtv5 geldi ... sony bu sefer bu yalan haberi kitlesine yedirimeyi seçmiş sanırım. ps5 pro alırım diyordum ama yok ya. bu firma akıllanmaz.
    bir laf vardır "maraba eşşeğini semerinden tanır" ... Sony de biliyor remasterlar ile dolduracak yine ortalığı ve alacakları çok. hani god rang...
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    Aoveus (İlkcan Girgin) 4 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    helal sana hayatında denemediğin herkesin memnun olduğu sistemin oyunlarına saçma diyen küçük fanboy arkadaşım bu kafayla umarım sony bir cevap veremezde her oyuna 700 1000 tl verip artan kurla azıcık fanboyluğu bırakıp akıllanırsınız.
    helal sana hayatında denemediğin herkesin memnun olduğu sistemin oyunlarına saçma diyen küçük fanboy arkadaşım bu kafayla umarım sony bir cevap veremezde her o...
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    Nickola Tesla 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Demek ki exclusive, donanım diye yırtınmamak gerekiyormuş.Önemli olan oyunmuş.Game passte iyi kötü oyun var da ps5 te remakeden başka ne oynuyorlar onu merak ediyorum.God of war geliyordu 2021 de ne oldu o iş?Oyun olmadıktan sonra donanımı ne yapayım kardeşim?

    Umarım sony adam akıllı bir sistemle çıkar da rekabet kızışır.Hiç değilse bu durum bize yarar.
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    Ocelot- 19 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Nickola Tesla
    Gamepass'te oynadığımız oyunlar var zaten. Bir anlam ifade etmiyor gamepass'in varlığı. Ayrıca konsol olmadan da ulaşabilirim. Herhangi bir çıkış oyunu olmadan ve 2021'de çıkacak tek adam akıllı oyunu da PC'ye ve Xbox One'a çıkan konsol Xbox'tır.

    Ne oynadığımı sormuşsun Demon's Souls - Spiderman Miles Morales- Sackboy- Ac Valhalla oynuyorum şuanlık . Birkaç gün sonra Returnal çıkış yapacak onu alacağım. Ratchet Clank gibi yeni neslin özelliklerini kullancak oyun geliyor Haziran'da. Deathloop, Ghostwire Tokyo, Horizon Forbidden West , GOW çıkıyor 2021'de.

    Xbox'ta ise gamepass'te tozlanmış oyunlar var.Çoğu da benim geçmişte oynayıp eskittiğim oyunlar. Playstation kaliteli oyunlarıyla bombalamaya devam ediyor.

    Xbox şuanlık hayal kırıklığıdır
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    Dante 2 gün ( Mesaj Silindi )
    699 Liradan 698 Liraya çekecekler işte. For the players uleeyn!

    Player canım player bebişim gel bakim buraya hanimiş benim playerım derken hooop cukka.

    O sırada MS alın len fakirler diyerek alayımızın suratına oyunları çarpıyordu. Samimi ol canımı ye.
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    P Proprietor (Akif Altun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TR sony ile gelse ne olur gelmese ne olur ya türkiye dahil olmaz psnow gibi yada aylık 100-200tl gibi fiyat koyarlar
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    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir cevap verecekler merak ettim doğrusu. Yıllar geçti hep aynı.
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    mezun2021itü 3 gün ( Mesaj Silindi )
    microsoft sony i yenemeyince konsolda bıraktı konsol işlerini çokda iyi yaptı şaakkk gamepassi bi koydu sony ne olduğunu bile anlamadı millet sırf gamepass için xbox veya windows alıyor kısacası mc oyunun kurallarını değiştirdi bakalım sony ne yapacak senede 1 tane oyun çıkarmakla bu sistemle mücadele edemezsin
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps Plus ile yakın zamanda çıkmış AAA oyunları vermeye devam etsin kâfi. Days Gone'ı gördüğümde oyunu gram sevmemiştim, para verip oynamam diyordum yalan yok. PS Plus verince şöyle bir bakayım, oynar geçerim, beğenmezsem de silerim diyordum. Son 2-3 gündür deli gibi Days Gone oynuyorum. Benzeri Control oyununda da olmuştu, o oyun için de bu ne la diyordum. Gerçi Days Gone Control'a göre yine daha zevkli geldi.
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sony gamepass tarzı bir sistem yaparsa oyunlarını day 1 de pc ye getirmesi mutlaka şart. Ki şuan yol haritası ona doğru gidiyor gibi duruyor.
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    F Funder 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Caps mi atacaklar acaba merak ettim
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence mesele Microsoft'un daha zengin olması değil. Bu mantığa göre zaten Sony'nin yapması gereken bu kritik süreçte ne pahasına olursa olsun kendi modelini kabul ettirmesi lazım çünkü Microsoft'ta para bol, çok fazla kazanç kapısı var. Sony'nin ise başka kazançları olmakla beraber Playstation en büyük yatırımı bu yatırımı koruması için her şeyi yapması lazım. Ancak Sony inanılmaz cimri ve açgözlü bir firma bu sistemi hayata geçirse bile Sony Microsoft gibi geniş bir perspektif den bakmayacak küçük hesaplar peşine düşecektir. Bunlar benim dev yatırımım mantığından vazgeçmeyeceği ortada, Sony'nin Playstation Plus da verdiği oyunlar da ortada(Siz çok iyi oyunlar verildiğini düşüne bilirsiniz ama Sony bu oyunları inanılmaz ucuza getiriyor). Microsoft ise bugünü silmiş tamamen gelecek için geliyor. Yerel fiyatlandırma, Stüdyo satın alımları, AAA yapımların çıkış gününde gelmesi gibi, Aslında bence Sony bu yatırımların hepsini yapabilir ama yapmaz çünkü küçük hesaplara girer. Türkiye için Yerel Fiyatlandırma yapmaz, gerçi hakkını yemeyelim oyunlarda yapmasa da PS Plus da yaptı. Sony'nin başarısız olacağı veya Microsoft'u daima arkadan takip edeceği konusunda herkesin fikir birliğinde olması üzücü konuda baştan sona herkes bu konusunda hem fikir. Umarız yanılırız da Gamepass benzeri harika bir sistem görüp ileride bir PS5 Pro alırız.
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    FameHooker 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3. parti AAA oyunlar ve Exclusive oyunlar yerine ıvır zıvır oyunları servise koyarsa pek bi işe yaramaz bence
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    5067 kez okundu.
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    xbox game pass, xbox ve
    4 etiket daha playstation ps5 ps Yazılım
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