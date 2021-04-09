God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi

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Bildiğiniz gibi oyun dünyasında uzun zamandır Xbox ve PlayStation birbirine rakip durumda. Her iki tarafın da birbirine karşı kozları bulunuyor ancak Xbox Game Pass kütüphanesinin büyümesi ve Xbox'ın son dönemdeki hamleleri sebebiyle Xbox kozları artmış durumda. Ancak PlayStation'dan da bir hamle geliyor.

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Xbox Game Pass sistemi aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve karşılığında bir kütüphanenin erişiminize açıldığı bir sistem. İçerisinde de gerçekten son derece kaliteli ve popüler oyunlar bulunuyor. God of War yaratıcısı ve Twisted Metal'in ortak yaratıcısı David Jaffe'nin içeriden aldığı bilgilere göre PlayStation şu anda Game Pass'e vereceği cevap üzerinde çalışıyor. Ne yazık ki ne olduğuna veya ne olabileceğine dair bir detay verilmedi.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan da bu konuda bir şeyler üzerinde çalıştıklarını ancak henüz açıklamayacaklarını söylemişti. Jim Ryan da ne yazık ki hiçbir ipucu vermemişti.

Bu konuda PlayStation tarafından güzel bir hamle gelmesi kesinlikle oyuncuların yararına olacaktır. Şu anda şüphesiz Xbox Game Pass sitemi oyuncular için en yararlı sistemlerden birisi konumunda.

https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-is-working-on-a-counterpunch-to-xbox-game-pass-claims-god-of-war-creator/

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