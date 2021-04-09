God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi

Bildiğiniz gibi oyun dünyasında uzun zamandır Xbox ve PlayStation birbirine rakip durumda. Her iki tarafın da birbirine karşı kozları bulunuyor ancak Xbox Game Pass kütüphanesinin büyümesi ve Xbox'ın son dönemdeki hamleleri sebebiyle Xbox kozları artmış durumda. Ancak PlayStation'dan da bir hamle geliyor.İlginizi Çekebilir PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor"
Xbox Game Pass sistemi aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve karşılığında bir kütüphanenin erişiminize açıldığı bir sistem. İçerisinde de gerçekten son derece kaliteli ve popüler oyunlar bulunuyor. God of War yaratıcısı ve Twisted Metal'in ortak yaratıcısı David Jaffe'nin içeriden aldığı bilgilere göre PlayStation şu anda Game Pass'e vereceği cevap üzerinde çalışıyor. Ne yazık ki ne olduğuna veya ne olabileceğine dair bir detay verilmedi.
Geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan da bu konuda bir şeyler üzerinde çalıştıklarını ancak henüz açıklamayacaklarını söylemişti. Jim Ryan da ne yazık ki hiçbir ipucu vermemişti.
Bu konuda PlayStation tarafından güzel bir hamle gelmesi kesinlikle oyuncuların yararına olacaktır. Şu anda şüphesiz Xbox Game Pass sitemi oyuncular için en yararlı sistemlerden birisi konumunda.
https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-is-working-on-a-counterpunch-to-xbox-game-pass-claims-god-of-war-creator/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sony de biliyor remasterlar ile dolduracak yine ortalığı ve alacakları çok.
hani god rangarok 2021 de geliyordu?
geliyor geliyor. al sana ps4 god remastered oynarsın artık. İşte sonu bunları bildiği için öyle bir platformda çalışmıyacak. Gamepass hayvan gibi abandığında tokatladığında sony hep böyle fake haberleri servis ettiriyor tröllerine (ign, gamingbible, eurogamer gibi).
12tflop daha güçlü çıktı , son gitti ssd ssd diye dolandırdı.
Zenimax'ı aldı , trolleri hemen ps5 RDNA3 yalan haberlerini servis ettiler.
şimdi gamepass 20 milyonu devirdi , gtv5 geldi ... sony bu sefer bu yalan haberi kitlesine yedirimeyi seçmiş sanırım. ps5 pro alırım diyordum ama yok ya. bu firma akıllanmaz.