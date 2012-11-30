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''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rockstar Games'in geçtiğimiz ayın sonlarına doğru mobil platformlar için duyurduğu ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. 
Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'in onuncu yılı şerefine yenilenmiş grafikleriyle Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım, 6 Aralık tarihinde yayınlanacak. Türkiye Appstore'da 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan yapım, Google Play'de ise 4.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary, ilk etapta şu cihazları destekleyecek:
  • iOS: iPhone 4, iPad, iPod Touch 4 ve üzeri cihazlar
  • Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 
  • Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer

80'li yılların Vice City'sini ve Grand Theft Auto serisinin kalitesini ceplere taşıyacak olan Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'in mobil oyunculara nasıl bir deneyim yaşatacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz. Laura Branigan'ın ''Self Control'' adlı parçasının eşlik ettiği yeni tanıtım videosuna aşağıdaki video bağlantısından erişebilirsiniz.

http://appadvice.com/appnn/2012/11/video-preview-of-grand-theft-auto-vice-city-for-ios-game-launching-soon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Çok mutluyum. Mercedes için.
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multiTYRT 7 yıl
Nitro basınca egsozlardan çıkan baloncuklar yoksa ben almıyorum




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CanAkyüz 7 yıl
iPhone'da 1.3 GB Boş alan var yeter galiba ?
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aydinozsoy 7 yıl
Sene 2003 hepimiz mutluyuz
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dark dragon 7 yıl
Şu ipad'e bir gamepad takabilseydik
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KinGEagLE 7 yıl
çok uzak olmayan gelecekte gta 5 in de bu şekil bir videosu yayınlanacak altında da yine android ve ios yazacak ..S
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JonnyCaqe 7 yıl
insanı gülümsetmeye fazlasıyla yetiyor
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Umut Aşkın 7 yıl


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__Nikolaus__ 7 yıl
videoyu izleyince duygulandim , o zamanlar bilgisayarim bile yoktu internet kafelerde oynardim saatlerce , simdi telefondan oynicaz. az katliam yapmadim vice cityde ki disko da. bir de her seferinde araba magazasini bulamiyordum , mobile gelsin yine ariycam :)
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-Freedom- 7 yıl
Wow iyi hemen izliyorum
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Welcome To Hell Bro 7 yıl
gta 3 gibi buna da yama yüklenebilir sanırım, görev modları vs. yüklerim çok güzel olur
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
3 ay sonra GTA: Kütahya yaması gelir
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*GameOver* 7 yıl
kurtlar vadisi patch yoksa ben yokum
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