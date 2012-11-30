Rockstar Games'in geçtiğimiz ayın sonlarına doğru mobil platformlar için duyurduğu ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'in onuncu yılı şerefine yenilenmiş grafikleriyle Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım, 6 Aralık tarihinde yayınlanacak. Türkiye Appstore'da 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan yapım, Google Play'de ise 4.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacak.





Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary, ilk etapta şu cihazları destekleyecek:

iOS: iPhone 4, iPad, iPod Touch 4 ve üzeri cihazlar

Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3

Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer





80'li yılların Vice City'sini ve Grand Theft Auto serisinin kalitesini ceplere taşıyacak olan Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'in mobil oyunculara nasıl bir deneyim yaşatacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz. Laura Branigan'ın ''Self Control'' adlı parçasının eşlik ettiği yeni tanıtım videosuna aşağıdaki video bağlantısından erişebilirsiniz.

http://appadvice.com/appnn/2012/11/video-preview-of-grand-theft-auto-vice-city-for-ios-game-launching-soon