Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary, mobil platformlar için yayınlandı

İlk olarak 29 Ekim 2002'de PlayStation 2 için geliştirilen sonrasında ise, Xbox ve Windows platformlarına port edilen GTA: Vice City, onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yayınlandı.

iOS: iPhone 4, iPad, iPod Touch 4 ve üzeri cihazlar

Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3

Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer

https://itunes.apple.com/nz/app/grand-theft-auto-vice-city/id578448682?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

15 yıl hüküm giydikten sonra şehre geri dönen, Liberty City mafyasının üyelerinden biri olan Tommy Vercetti'nin hikayesini konu edinen yapım, yenilenmiş grafikleriyle mobil cihazlara konuk oluyor. Daha önce Grand Theft Auto 3 ile karşımıza çıkan dokunmatik ekran kontrollerine sahip olan yapım, unutulmaz radyo kanalları ve atmosferiyle yeniden kaliteli bir oyun yaşatmayı başarıyor.Mobil oyuncuları 80'li yılların suç dünyasına davet eden Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'ye Google Play üzerinden 4.99$'lık fiyat etiketiyle veya Appstore üzerinden 8.99 TL'lik fiyat etiketi ile ulaşabilirsiniz.Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'yi destekleyen Android ve iOS cihazların listesi şu şekilde: