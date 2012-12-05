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Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary, mobil platformlar için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İlk olarak 29 Ekim 2002'de PlayStation 2 için geliştirilen sonrasında ise, Xbox ve Windows platformlarına port edilen GTA: Vice City, onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yayınlandı.

15 yıl hüküm giydikten sonra şehre geri dönen, Liberty City mafyasının üyelerinden biri olan Tommy Vercetti'nin hikayesini konu edinen yapım, yenilenmiş grafikleriyle mobil cihazlara konuk oluyor. Daha önce Grand Theft Auto 3 ile karşımıza çıkan dokunmatik ekran kontrollerine sahip olan yapım, unutulmaz radyo kanalları ve atmosferiyle yeniden kaliteli bir oyun yaşatmayı başarıyor.

Mobil oyuncuları 80'li yılların suç dünyasına davet eden Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'ye Google Play üzerinden 4.99$'lık fiyat etiketiyle veya Appstore üzerinden 8.99 TL'lik fiyat etiketi ile ulaşabilirsiniz.

Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'yi destekleyen Android ve iOS cihazların listesi şu şekilde:

  • iOS: iPhone 4, iPad, iPod Touch 4 ve üzeri cihazlar
  • Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 
  • Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer 

https://itunes.apple.com/nz/app/grand-theft-auto-vice-city/id578448682?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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Evil Chuck 7 yıl en beğenilen
Varsa şekliniz, Java'ya da bekleriz
1 Yanıt Yanıtla +40
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Nemésis 7 yıl x345698x
beray07


Hardning

3gs kaldırmıyor


iOS 6 aldi ama mukemmel apple iniz :)

Bana 600mhz işlemcili, 256mb ram'li, desteği çekilmemiş, veya gingerbread'den fazla update almış, şu an sorunsuzca kullanılabilen ve çoğu uygulamanın sıkıntısız kullanıldığı bir android telefon gösterir misin lütfen?
beray07Hardning3gs kaldırmıyoriOS 6 aldi ama mukemmel apple iniz :)...
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4 Yanıt Yanıtla +28
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TheMarjinaLs 6 yıl
HERŞEYİN '' GRAFIK '' OLMADIĞININ KANITIDIR VICE CITY ...
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10 Avatar Avatar Avatar
Haplo 6 yıl
Anılarım depreşti ne oyundu be internet cafede bile oynardık.
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GunslingeR085 6 yıl
San Andreas daha güzel olacak gibi.
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Cool Boy 6 yıl
Gta 4 belki 2 ya da 3 sene sonra mobil platformlara gelebilir. Çünkü gta4 işlemci ağırlıklı bir oyun mobil cihaz işlemcisi ile pc işlemcileri bir değil o yüzden mobil cihazlar şu anda o oyunu kaldıracak seviye de değil. Gta 3 , vice city ve san andreas aynı motoru kullanıyor. Ama gta 4 de işler değişti. Zaten bunu grafikler den de net bir şekilde anlayabilirsiniz.
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bitlikarınca 6 yıl
Zar zor oynuyorum. İslemciye %40 oc yaptim, ucak modunda 25 fps+ oynuyorum. Birdahaki telefonumu giris seviyesi almamaya karar verdim
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01.23 6 yıl
Hayatımda ilk defa nuttertools yazmadan gta bitirdim.Çocuk kadarken oynadığım oyunu telefonumda oynamak çok garip bi duygu.
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Elitforce 6 yıl
Ben sa yı bekliyorum asıl
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Nelson Muntz 6 yıl
Zamanında bilgisayarda zar zor oynadığım oyunu. El kadar alette oynamak.
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Sabri a.k.a Hayalet 6 yıl
Oyunu bugun 2.kere bu sefer telefondan bitirdim ilk oynadığım gibi zevk aldım gayet akıcı şekilde oynadım telefon iphone 5
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ozansan1914 6 yıl
Gta sa bir çıksın başından ayrılmayız artık
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Piyasadaki bütün oyunları hiç kasmadan fps düşüşü yaşamadan çalıştırabilecek telefonları bana sayar mısınız bütçem 1900 :)
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S,W,A,T 6 yıl Z.İbrahimovic10
CeYCeY_45
Piyasadaki bütün oyunları hiç kasmadan fps düşüşü yaşamadan çalıştırabilecek telefonları bana sayar mısınız bütçem 1900 :)

eğer vereceksen o parayı piyasadaki her telefonu alırsın ki hiç gerek yok gm discovery al
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GunslingeR085 6 yıl Z.İbrahimovic10
CeYCeY_45
Piyasadaki bütün oyunları hiç kasmadan fps düşüşü yaşamadan çalıştırabilecek telefonları bana sayar mısınız bütçem 1900 :)

Ps3 alıp GTA 5 oynamanı tavsiye ederim. Boş ver VC yi.
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Bustoll 6 yıl Z.İbrahimovic10
CeYCeY_45

Piyasadaki bütün oyunları hiç kasmadan fps düşüşü yaşamadan çalıştırabilecek telefonları bana sayar mısınız bütçem 1900 :)

İmzamda ki telefon
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