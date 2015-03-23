Güç kalkanı hayali gerçek oluyor

Sadece bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz ve hiçbir zaman gerçek hayata geçmeyen güç kalkanı konsepti, ünlü uçak üreticisi Boeing'in bir projesiyle gerçekleşmeye çok yakın. Proje potansiyel patlama hasarlarını önlemek için elektromanyetik bir kalkan kullanıyor.

Firma tarafından patenti alınan teknolojiye göre sensörler yoluyla patlamanın oluşturduğu şok dalgaları algılanıyor ve elektromanyetik bir yay oluşturularak bu dalgaların sarsıntıları engelleniyor. Ancak Star Wars filmindeki gibi bir kalkandan bahsetmiyoruz. Kalkan sadece şok dalgalarını engelliyor. Şarapnel parçaları ve kurşunlar engellenmiyor.

Boeing bunun için lazer, elektrik ve mikrodalga teknolojilerini bir arada kullanıyor. Sensörün anlık verilerini alan sistem bu teknolojilerden bir plazma alanı oluşturuyor ve alan ısınarak havayı iyonize ediyor. Bu plazma alanında sıcaklık ve yoğunluk gibi değerler dış ortamdan daha farklı ve bu sayede bir tampon bölge gibi görev yapıyor. Böylece insan, araç, bina gibi hedefleri şok dalgalarından koruyabiliyor. Ancak bu alanın içerisinde ışık olmadığı için insanın adeta kör durumuna düştüğü söyleniyor.

Elektromanyetik alanların şok darbelerini engelleyebildiği uzun süredir biliniyor ve çalışmalar yapılıyor. Ancak ilk kez savunma sanayiinde kullanılmak üzere bu kadar detaylı çalışmalar yapılıyor. Boeing'in bu projeyi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.









http://www.cnet.com/news/boeing-patents-star-wars-style-force-fields/