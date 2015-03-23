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Güç kalkanı hayali gerçek oluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Güç kalkanı hayali gerçek oluyor

Sadece bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz ve hiçbir zaman gerçek hayata geçmeyen güç kalkanı konsepti, ünlü uçak üreticisi Boeing'in bir projesiyle gerçekleşmeye çok yakın. Proje potansiyel patlama hasarlarını önlemek için elektromanyetik bir kalkan kullanıyor.
Firma tarafından patenti alınan teknolojiye göre sensörler yoluyla patlamanın oluşturduğu şok dalgaları algılanıyor ve elektromanyetik bir yay oluşturularak bu dalgaların sarsıntıları engelleniyor. Ancak Star Wars filmindeki gibi bir kalkandan bahsetmiyoruz. Kalkan sadece şok dalgalarını engelliyor. Şarapnel parçaları ve kurşunlar engellenmiyor.
Boeing bunun için lazer, elektrik ve mikrodalga teknolojilerini bir arada kullanıyor. Sensörün anlık verilerini alan sistem bu teknolojilerden bir plazma alanı oluşturuyor ve alan ısınarak havayı iyonize ediyor. Bu plazma alanında sıcaklık ve yoğunluk gibi değerler dış ortamdan daha farklı ve bu sayede bir tampon bölge gibi görev yapıyor. Böylece insan, araç, bina gibi hedefleri şok dalgalarından koruyabiliyor. Ancak bu alanın içerisinde ışık olmadığı için insanın adeta kör durumuna düştüğü söyleniyor.
Elektromanyetik alanların şok darbelerini engelleyebildiği uzun süredir biliniyor ve çalışmalar yapılıyor. Ancak ilk kez savunma sanayiinde kullanılmak üzere bu kadar detaylı çalışmalar yapılıyor. Boeing'in bu projeyi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.



http://www.cnet.com/news/boeing-patents-star-wars-style-force-fields/ Yorum Yaz
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emir kustirika 4 yıl en beğenilen
o zaman güç kalkanları devrede :D
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fthkn 4 yıl
iyi iyi sevindim. Savaşlara bayılıyorum. Bir sürü adam ölüyor. Dünya ferahlıyor.
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Master_Evil 4 yıl
gora'daki güç kalkanları sahnesi geldi aklıma
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mementopolis 4 yıl
Yinede Aracin icinde kursun , bazuka , el bombasi , mayin ile yinede öleceksiniz :D
buna encok Tanklar gider de iste o da kapali kutu yani :D
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Das Boot 4 yıl
Şok dalgası peki tam olarak nasıl bir zarar veriyor araçlara. Yalnızca buna karşı koruyabiliyormuş çünkü. Herhalde elektronik sisteme zarar veriyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl Das Boot
Lincolnn
Şok dalgası peki tam olarak nasıl bir zarar veriyor araçlara. Yalnızca buna karşı koruyabiliyormuş çünkü. Herhalde elektronik sisteme zarar veriyor.

Araçlara değil insanlara zarar gelmesini önlemek amaç
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yokbeolumbe 4 yıl
Koruma Kalkanı v1.2
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halitozbasli 4 yıl
Hernekadar resimde araç gösterilmiş olsada ençok gemi gibi kaportası açık araçlarda bu sistem işe yarayacaktır. 1940lı yıllarda ABD bikini adasında nükleer denemeler yaparken şok dalgası geminin içine girdiği taktirde gemi sağlam kalsa dahi personelin öleceğini tespit etmişler iç organ hasarı kulak yırtılmaları vs.. Zaten tanklar, ZMAlar kimyasal savaşa karşı korumalı kapalı kutu onların şok dalgası ile ilgili sıkıntıları yok.
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emir kustirika 4 yıl en beğenilen
o zaman güç kalkanları devrede :D
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modifci 4 yıl
Vay be yani yanimizda bomba patlasa sarapnel gelmedigi surece hicbir sey olmayacak.
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