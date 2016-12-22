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Gümrük Bakanlığından kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlerde gümrük muafiyet oranının 75 Euro’nun da altına düşürüleceğini duyurdu. İşte detaylar:
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Gümrük Bakanlığından kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından gümrüksüz olarak e-ticaret kanalıyla yapılan alışverişlerde alışveriş oranının daha da aşağı çekileceğini duyurdu. Daha önce 75 Euro olarak belirlenen rakam, yeni güncelleme ile yarı fiyatın da altına düşürülecek.

Bülent Tüfenkci’nin haksız rekabete yol açıyor gerekçesi ile açıkladığı karara göre yeni baraj 30 Euro olarak gerçekleşecek. Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek uzlaşmaya varılan karara gerekçe olarak Türkiye’de hizmet gösteren e-ticaret şirketlerinin yurt dışına ürün gönderdiğinde karşılaştığı oranlar ile Türkiye’nin uyguladığı oranlar arasında ciddi bir uçurum olduğu görülmüş. Türkiye’ye uygulanan oranların yüksek olması nedeni ile Türk şirketlerini korumak adına bu karar alınmış.

Bakanlar Kurulu’nda imzalanan karar, birkaç gün içinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Bakanın açıklamalarına göreyse Avrupa’da bu oran 22,5 Euro olarak uygulanıyormuş. Konuya ilişkin olarak sizin düşünceleriniz neler? 30 Euro’ya düşürülmesi kararını ve belirtilen gerekçeleri doğru buluyor musunuz?


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Patren 2 yıl en beğenilen
bu kadar aç gözlülük olmaz,
sadece amazon.de yi engelemek için yapılan bir hareket,
bu verginin arkasında n11,hepsiburada teknosa gibi firmalar vardır arkadaşlar,
arkadaşlar ilerde yaşadığımız için yaşama vergisi, çocuğumuz olunca doğum vergisi alcaklar aha buraya yazıyorum
bu kadar aç gözlülük olmaz,sadece amazon.de yi engelemek için yapılan bir hareket,bu verginin arkasında n11,hepsiburada teknosa gibi firmalar vardır ...
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2 Yanıt Yanıtla +683
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WoXeD 2 yıl
almıyom lan.ne tr den ne dünyadan,vergi ödememi gerektirecek hiç bir şey almıyorum.hadi bakalım.
1 Yanıt Yanıtla +448
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LeonEyes 2 yıl
Tüm sevinçlerimiz zevklerimizin hepsini alın elimizden olur mu, bişey bırakmayın bize, OT gibi yaşayalım. Teşekkürler Sn.Yetkililer,Teşekkürler.... :(
1 Yanıt Yanıtla +433
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FRAPS_TR 1 yıl
75 den 30a düşürmek yetmemiş , şimdiden 22 euroya inecekmiş. Müstehak bu halka..
m.dunya.com/...
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sub182 1 yıl FRAPS_TR
isterlerse 5 dolara indirsinler,CHEN birader halleder o sorunu merak etmeyin..o konuda tecrubeliler,nerdeyse bedava yazacaklar paketin uzerine
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john mclane 1 yıl
şimdi arkadaşlar, ben motosiklet tekerleği almak istiyorum.
türkiyede 1300 tl, amazonda 650 tl türk parası olarak.
ben buna ne kadar vergi öderim?
ve mutlaka gümrüğe gitmem mi gerekli?
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Lyrazed 1 yıl john mclane
john mclane
şimdi arkadaşlar, ben motosiklet tekerleği almak istiyorum.
türkiyede 1300 tl, amazonda 650 tl türk parası olarak.
ben buna ne kadar vergi öderim?
ve mutlaka gümrüğe gitmem mi gerekli?

30kg üstünde değil ise gümrüğe takılmaz. Amazonda yazan ücret, kargosu ve vergisi dahil ücret olmaktadır. Ve herhangi bir yere gitmenize gerek yok.
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pUnduli 1 yıl
Bugün Amazon'dan ayakkabı geldi, yol dahil 40 küsür dolar olmasına rağmen herhangi bir vergiye tabi olmadı. ( Hatta alırken deneme yaptım 60$ lık ayakkabı için bile vergi hesaplamadı sepette )
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carpenokte 1 yıl pUnduli
Satıcı amazon muydu? Link lütfen.
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Alphace 1 yıl
Şu tartışmalar bile kafası çalışanın batıya nasıl kaptırıldığının bir göstergesidir.
Hesap yapan Türkiyede kalmak istemiyor.
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RElS 1 yıl
Bu sadece perakende alımlar için değilki doğrudan tr içerisindeki mağazaları da etkileyen bir karar. Ve başarılı oldu. Fiyatlar iyi tırmandı. 60$ ürün vergileriyle beraber 300tl ye satılıyor. Oyum gene AKP ye başka bir parti bu rakamlara ulaşamaz. Doların daha da yükselmesini umuyorum ki hiçbirşey alamayak
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F1rST22 1 yıl
Allah cezalarını versin bir PC'me ram ve ssd takviyesi bile yapamadım afedersiniz kıçı kırık 240 gb ssd lerden bile vergi alıyorlar ben de almıyorum bu kadar basit size 1 kuruş bile yok



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msgunes 1 yıl
İndirin indirin onuda indirin.Bu ülkede kıçı kırık lineaya verdiğimiz paraya Avrupa'da millet cillop gibi arabalara biniyor.Elektronik aynı gıda aynı.E bizim neyimiz var.17 Ağustos yaralarını sarmak için geçici olarak getirilen OTV sirtimizda kambur gibi kaldı.
Allah aşkına bir arabadan KDV alırsın onu anlarimda en düşük arabadan alınan 28.000 ÖTV nedir ya.Yurtdisindaki urunler senin ulkende yari fiyata satiliyorsa bu senin beceriksizligin.Bizim gunqhimiz ne.Verginin vergisini
alırsan kusura bakma.Benden haksiz olarak alınan her kurusum haram zıkkım olsun.
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DH Misafiri 1 yıl
Ey hükümet sen kimi koruyosun her zaman olduğu gibi güçlüyü, çünkü sana o lazım
ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Vatandaşının aleyhine bu kadar yasa çıkaran bir
devlet anlayışı dünyanın hiç bir ülkesinde olmaz.Tamam haksız rekabet olayına bende katılıyorum ama sende e-ticaret yapanları denetleyip Ahmet efendi, sende bu fiyattan satamazsın diye ikaz etmelisin yapıyormusun hayır, işte asıl haksız rekabet budur.Ucuza satsınlar bizde onlarda alalım. Acaba bir gün görürmüyüz sizin vatandaşın lehine bir karar çıkardığınızı.
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supernatural1905 1 yıl
Aç bunlar gözleri doymuyor en sonunda kara toprak doyurcak inşallah nerde müslüman ulke görsem halkı eziliyor kendileri krallar gibi yaşıyorlar yaşasınlar elinde sonunda kara toprak alacak haram olsun
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1905sss 2 yıl
işlerine gelen birkaç konu var ve hemen Avrupa örneği veriyorlar. Ama hayatımızda ki geri kalan % 95 şartlar için Avrupa yı örnek almıyoruz. Bizim ülkemizde 30 euro çok saçma bir gümrük sınırı...
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