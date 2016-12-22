Gümrük Bakanlığından kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından gümrüksüz olarak e-ticaret kanalıyla yapılan alışverişlerde alışveriş oranının daha da aşağı çekileceğini duyurdu. Daha önce 75 Euro olarak belirlenen rakam, yeni güncelleme ile yarı fiyatın da altına düşürülecek.

Bülent Tüfenkci’nin haksız rekabete yol açıyor gerekçesi ile açıkladığı karara göre yeni baraj 30 Euro olarak gerçekleşecek. Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek uzlaşmaya varılan karara gerekçe olarak Türkiye’de hizmet gösteren e-ticaret şirketlerinin yurt dışına ürün gönderdiğinde karşılaştığı oranlar ile Türkiye’nin uyguladığı oranlar arasında ciddi bir uçurum olduğu görülmüş. Türkiye’ye uygulanan oranların yüksek olması nedeni ile Türk şirketlerini korumak adına bu karar alınmış.

Bakanlar Kurulu’nda imzalanan karar, birkaç gün içinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Bakanın açıklamalarına göreyse Avrupa’da bu oran 22,5 Euro olarak uygulanıyormuş. Konuya ilişkin olarak sizin düşünceleriniz neler? 30 Euro’ya düşürülmesi kararını ve belirtilen gerekçeleri doğru buluyor musunuz?