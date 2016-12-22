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Nokia, 32 adet patent ihlali nedeniyle Apple'a dava açtı

Genellikle Apple ve ezeli rakibi Samsung arasında görmeye alıştığımız patent savaşları yeniden canlanıyor. Bu kez de Nokia, 32 teknoloji patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açtı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia, Çarşamba günü 32 teknoloji patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a karşı bir dizi dava açtığını duyurdu. Almanya'da Dusseldorf, Mannheim ve Münih'in yanı sıra ABD Texas Doğu Bölgesi mahkemelerinde açılan davalar ekran, kullanıcı arayüzleri, yazılımlar, antenler, yonga setleri ve video kodlamasıya ilgili patentleri kapsıyor.
Nokia konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple'la 2011'de Nokia Technologies portföyündeki bazı patentleri kapsayan bir lisans anlaşması yaptıklarını ancak o tarihten bu yana iPhone üreticisinin, ürünlerinin çoğunda kullandığı patentli buluşları lisanslamak için Nokia tarafından yapılan tüm teklifleri reddettiğini söyledi.
Apple sözcüsü Josh Rosenstock ise "Ürünlerimizdeki teknolojiyi kapsayan patent haklarını güvence altına almak için her zaman makul bir fiyat ödemek istiyoruz. Maalesef Nokia, patentlerini adil bir şekilde lisanslamayı reddetti ve Apple'ın kendi icatlarına telif ücreti uygulayarak para koparmaya çalışmak için patent troll taktikleri kullanıyor." dedi.
Ayrıca Bkz. "Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı"
Nokia ve Apple'ın yasal girişimleri, beş yıl önce Apple'ın dünya genelinde Samsung Electronics'e karşı bir dizi patent ihlali davası açmasıyla başlayan ve her iki tarafın kazanç ve kayıpları ile devam eden "akıllı telefon patent savaşları"nın yeniden canlandığını gösteriyor.
Bir zamanlar dünyanın en dominant cep telefonu üreticisi olan Nokia, Apple'ın 2007'de iPhone'u piyasaya sürmesiyle tetiklenen akıllı telefonlara geçiş sürecini kaçırmıştı. Finlandiyalı şirket, iki yıl önce telefon bölümünü Microsoft'a sattı. Bu yıl ise HMD Global ile 10 yıllık bir lisans anlaşması yapılarak yeni Nokia akıllı telefon modellerini piyasaya çıkarma hakkı bu firmaya devredildi.

http://www.usatoday.com/story/tech/2016/12/21/nokia-sues-apple-patent-infringement/95709378/ Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen WB
WB
Parayi cihazlarinla toplayacaksin nokai, dokme suyla degirmen donmez


Adamlarda çalınan emeğinin peşinde zaten... Dava açan Apple olsaydı "yi hip ippildin çiliyilir yiii" derdin... [>:]
WBParayi cihazlarinla toplayacaksin nokai, dokme suyla degirmen donmezAdamlarda çalınan emeğinin peşinde zaten......
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1 Yanıt Yanıtla +48
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dr20mouse 2 yıl
Vur Nokia beline kuvvet
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atilasat 2 yıl
Bastır nokia
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BekirTemel 2 yıl
Nokia parayı buradan kırma istiyor galiba, hakkıdır sonuçta zamanında almış patenti
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verag 2 yıl
bu nokia piyasadan tam düştü diyoruz yine bir yerden ses geliyor
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DH Misafiri 2 yıl
Farkindaysaniz appke yokken nokia vardi ve nokianin sayisiz patenti bar ayrica zamaninda nokia yine dava acti appleye ve kazandi aplede nekadar yuzsuzmus demiyosunuzda herseyi apleden kopyaliyorlar diye biliyosunuz madem nokiaya fais fiyat uyguluyosun diye dava aciyor be utanmaz yuzun kizarsin sende nokianin urunlerini tercih etme telwfonunda
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kadirirdem 2 yıl
ver coşkuyu nokia ...
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ByBaterist 2 yıl
bi zamanlar ne nokia kullanmıştık yahu. hala elimde 5110 var.
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ulasates 2 yıl
Apple hisse mi dağıtıyor yav size
haklıysa ister apple ister Nokia parasını alır, kendinizi ihtiyaclarınızı düşünün firmalar her türlü kazanıyor
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haydarali34 2 yıl
Nokia nın elinde binlerce patent var şimdi parsayı toplama zamanı
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stalker(1979) 2 yıl
Apple yapınca sıkıntı yok demek ki. Millet yine savunmaya gelmiş. Madem çalmak suç, Apple için de suç samsung içinde suç. Kimse ayrıcalıklı değil.
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maxmania 2 yıl
apple hissedarı da gelmiş konuya 2 kat kazık fiyata satılmasına seviniyor.
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