Nokia, 32 adet patent ihlali nedeniyle Apple'a dava açtı

Nokia, Çarşamba günü 32 teknoloji patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a karşı bir dizi dava açtığını duyurdu. Almanya'da Dusseldorf, Mannheim ve Münih'in yanı sıra ABD Texas Doğu Bölgesi mahkemelerinde açılan davalar ekran, kullanıcı arayüzleri, yazılımlar, antenler, yonga setleri ve video kodlamasıya ilgili patentleri kapsıyor.

Nokia konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple'la 2011'de Nokia Technologies portföyündeki bazı patentleri kapsayan bir lisans anlaşması yaptıklarını ancak o tarihten bu yana iPhone üreticisinin, ürünlerinin çoğunda kullandığı patentli buluşları lisanslamak için Nokia tarafından yapılan tüm teklifleri reddettiğini söyledi.

Apple sözcüsü Josh Rosenstock ise "Ürünlerimizdeki teknolojiyi kapsayan patent haklarını güvence altına almak için her zaman makul bir fiyat ödemek istiyoruz. Maalesef Nokia, patentlerini adil bir şekilde lisanslamayı reddetti ve Apple'ın kendi icatlarına telif ücreti uygulayarak para koparmaya çalışmak için patent troll taktikleri kullanıyor." dedi.

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Nokia ve Apple'ın yasal girişimleri, beş yıl önce Apple'ın dünya genelinde Samsung Electronics'e karşı bir dizi patent ihlali davası açmasıyla başlayan ve her iki tarafın kazanç ve kayıpları ile devam eden "akıllı telefon patent savaşları"nın yeniden canlandığını gösteriyor.

Bir zamanlar dünyanın en dominant cep telefonu üreticisi olan Nokia, Apple'ın 2007'de iPhone'u piyasaya sürmesiyle tetiklenen akıllı telefonlara geçiş sürecini kaçırmıştı. Finlandiyalı şirket, iki yıl önce telefon bölümünü Microsoft'a sattı. Bu yıl ise HMD Global ile 10 yıllık bir lisans anlaşması yapılarak yeni Nokia akıllı telefon modellerini piyasaya çıkarma hakkı bu firmaya devredildi.

http://www.usatoday.com/story/tech/2016/12/21/nokia-sues-apple-patent-infringement/95709378/