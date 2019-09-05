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    Güncelleme: BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı

    Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren BMC'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı pickup modeli ortaya çıktı. Aracın tanıtımının Teknofest'te yapılması planlanıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Güncelleme: BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme: BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, geliştirdikleri pickup'ın detaylı görsellerini paylaştı. Fotoğrafları aşağıdaki galeride bulabilirsiniz. Ayrıca aracın sivil olarak da satılabileceği söyleniyor. 
    Yerli otomobili üretecek şirketlerden biri olan BMC’den yeni bir araç sürprizi geldi. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı pickup tipi aracı bugün ortaya çıktı.

    Zırhlı muharebe araçları ve personel taşıyıcılar gibi pek çok ürünün yanı sıra ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini de üstlenen BMC yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren şirketin yeni pickup’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde gösterildi.

    BMC tarafından geliştirilen pickup’a ait isim, teknik özellikler veya yerlilik oranı gibi detaylar henüz belli değil. Aracın özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun olarak geliştirilen aracın üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacağı ifade ediliyor.

    Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılması planlanıyor.



    https://www.instagram.com/tahayasinozturk/ Yorum Yaz
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    gorzone 2 hf.
    Devletin sipariş ettiği kirpileri üretemeyip teslim edememiş, işçilerini işten çıkartmış, az sayıda ki personelin aylardır maaşını ödeyemeyen bir firma idi BMC. Evet katara satışı da firmayı dirilten etmenlerden. Katar finansmanı ile yeniden üreten, ihracat yapan, yeni ürünler geliştiren bir firma oldu. teslim edilemeyen Kirpileri üretti teslim etti. Kirpi II'yi geliştirdi üretti teslim etti Vuran'ı geliştirdi, üretti teslim etti. Tank taşıyıcı aracı, tuğrayı geliştirdi, tekrar otobüsleri üretmeye başladı şimdi de yeni bir ürün daha Pick-Up'ı geliştiriyor. Kirpileri ihraç ediyor. Tekrar istihdam oluşturuyor, tekrar üretim yapıyor bu diriltme değil de ne?
    FNSS'de ingiliz ortaklı bir çok güzel ürün üretip orduya teslim ediyor, ihracat yapıyor. Bu ülkeye üretim, teknoloji, katma değer kazandırıyor. Ama Çoğunluk ortaklığı Nurol'da. BMC'de aynı şekilde çoğunluk ortaklığı bizde bunun bir sakıncası yok. Bu yatırım çekmektir. Katar küçük bir ülke. Kendileri ağır sanayiyi destekleyecek topraklara, kaynaklara, işgücüne sahip değiller. Bizim de yatırım çekmeye, sermayeye ihtiyacımız var. Bu bir kazan kazan ortaklığıdır. İngiliz gibi alehimize çalışıp işleri sabote etme ihtimalleri de yok. Katar alerjiniz firmalara ön yargı ile yaklaşmanıza neden olmasın. BMC de bizim, FNSS de bizim, Otokar da bizim, Katmerciler de bizim, Nurol da bizim, Tümosan da bizim. Üreten çalışan tüm firmalar bizim. Saygı ve desteği hakediyorlar. Siyasi bağnazlıkla firmalara düşmanlık etmek yobazlıktır.
    Devletin sipariş ettiği kirpileri üretemeyip teslim edememiş, işçilerini işten çıkartmış, az sayıda ki personelin aylardır maaşını ödeyemeyen bir firma idi BMC...
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    6 Yanıt Yanıtla +45
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    rh_plus 2 hf.
    100 km de 15 lt mazot yer bu...
    Yanıtla +28
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    DesertEagle67 2 hf.
    Seçim yaklaşıyor anlaşılan
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    DH Misafiri 2 hf.
    adamlar yapmış bi takdir edin be arkadaş, kolaymı onun mühendisliği tasarımı,işçiliği,emeği .Bu zamana kadar yapan olmamış,sevincene sen arabayı yeriyosun,bunla başlar ileride toparlar neki,bi kerede takdir et. ( not : lafım yerenlere)
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    insanikamil 2 hf.
    yerlilik oranı önemli neden açıklamadılar
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    Apocalypto33 2 hf.
    Tasarımı hoşuma gitti pick-up değilde arkayı kapatıp suv gibi bir modele dönüştürüp satışa çıkarsalar yok satar
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    vlknbircan 2 hf.
    İçi fena değil,dışı çok basit duruyor,Türk midifiyeci Gençlik icabına bakar ;)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Harika görünüyor gururlandım biraz ama bu yetmez Türkiye bilgi ve teknolojiye daha çok değer vermeli üretmese bile araştırmalı prorototip geliştirmelerle alt yapı oluşturulmalı.
    Süleyman Soylu için tek olumlu gördüğüm kare bu umarım daha çok böyle görüntüler verir zira siyasi dalaşmalardan bıktık artık...
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    Manchester United 2 hf.
    Tasarımını Lamborghini LM002 benzettim, hatta aynısı.
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    crimsonica 2 hf.
    Avustralyada yasiyorum bu araba burada olsa yok satar tam canavar olmus
    navaradan isuzudan bt ve rangerdan daha saglam bir goruntusu var
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    ccecy 2 hf.
    İç piyasada satışı olsa iyi olur. Acayip güzel olmuş.
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    MKVll 2 hf.
    ağlayan surat olmuş resmen keşke daha agresif baksaymış
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    cabriyo 2 hf.
    askeri tarz jipleri severim. hummer tarzı olmuş. şu kirpi yi küçültüp yol versiyonunu çıkarsalar. şunlarla caddede turladığınızı düşünsenize....
    .
    tabi astronomik rakamlı lincoln naviator yada cadillac escalade gibi değil. bildiğin anam babam usulu toyota kadar lüks olsun ucuz olsun bizim olsun. ama tarzı ve sağlamlığı ile gelsin. tutupta teknolojik olarak zaten almanlarla tüm dünya depişemezken biz depişmeye kalkmayacağımıza göre... kendi tarzımızı çizelim. 2013 den beri kaç tane kendi kendine park eden araç kullandım daha 1 kere bu özellikten faydalanmadım. yani modaya uyup, başkalarının peşine kapılıp gitmeye gerek yok.
    .
    harley davidson hummer bu markalar ordular için üretilip sonradan ticari araç oldu. "türk ordusu" "türk gibi güçlü" kavramları dünyada popülerken, neden buradan yola çıkarak bir ürün üretip yola çıkmak yerine elin çıtı pıtı modelini alıp geliştirmeye çalışıyoruz anlamıyorum. ingiliz mini cooper yapıyor tarzından satıyor o araba, fiat 500ü çıkardı, yani şu kendi kimliğimizi neden kullanmıyoruz? şunu bir cafeye park edeceksin londra moskova kim dönüp bakmaz? kendi kendinin reklamını yapar. şu araba üretme işini vizyonsuzlara vermeyin gözünüzü seveyim. şu fotolara bakın bir kafede bunların yol versiyonlarını görüpte kaçınız dönüp bakmaz bana söyleyin? matrix 4 çıkacakmış bas parayı oynat şu arabayı matrix te. ikon olur ikon.
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    helal olsun bmc ye. kazık pikap süspansiyonunu normalleştirsin arkayı kapatıp cip tarzında piyasaya sürsün toyota parasına gidip alayim. yani şu aşağıdaki fotolara bakın, bmw x3 ilemi caddede gezmek istersiniz yoksa şu aşağıdakilerlemi? şunların yol versiyonunu üretin marka adı benden bedava KAYI. model adıda sipahi, janissary, akıncı vs korkma koy bu isimleri. adamlar helikopterine kafa derisi yüzen adamın adını koyuyor apaçi komançi diyor, gemisinin adına hristiyan dini askeri ünvan adı koyuyor crusader=haçlı koyuyor. sende kendi adını koy. hatta arabamı takas kabul ederlerse alayim bunu ilk benden olsun. bismillah diyelim.
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