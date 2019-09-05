Güncelleme: BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı

Zırhlı muharebe araçları ve personel taşıyıcılar gibi pek çok ürünün yanı sıra ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini de üstlenen BMC yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren şirketin yeni pickup’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde gösterildi.
BMC tarafından geliştirilen pickup’a ait isim, teknik özellikler veya yerlilik oranı gibi detaylar henüz belli değil. Aracın özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun olarak geliştirilen aracın üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacağı ifade ediliyor.
Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılması planlanıyor.
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FNSS'de ingiliz ortaklı bir çok güzel ürün üretip orduya teslim ediyor, ihracat yapıyor. Bu ülkeye üretim, teknoloji, katma değer kazandırıyor. Ama Çoğunluk ortaklığı Nurol'da. BMC'de aynı şekilde çoğunluk ortaklığı bizde bunun bir sakıncası yok. Bu yatırım çekmektir. Katar küçük bir ülke. Kendileri ağır sanayiyi destekleyecek topraklara, kaynaklara, işgücüne sahip değiller. Bizim de yatırım çekmeye, sermayeye ihtiyacımız var. Bu bir kazan kazan ortaklığıdır. İngiliz gibi alehimize çalışıp işleri sabote etme ihtimalleri de yok. Katar alerjiniz firmalara ön yargı ile yaklaşmanıza neden olmasın. BMC de bizim, FNSS de bizim, Otokar da bizim, Katmerciler de bizim, Nurol da bizim, Tümosan da bizim. Üreten çalışan tüm firmalar bizim. Saygı ve desteği hakediyorlar. Siyasi bağnazlıkla firmalara düşmanlık etmek yobazlıktır.