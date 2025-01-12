Yerli motorlu 100 zırhlı araç TSK ve Jandarma’ya teslim edildi

Yerlilik oranı yüzde 95’e ulaştı
Tören kapsamında 50 adet BMC Vuran ve 10 adet Kirpi aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kirdi. Aynı zamanda 40 adet Vuran zırhı aracı da Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.
BMC POWER tarafından Türk mühendislerinin emeğiyle tasarlanarak üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motorun adı 2023 yılında TUNA olarak duyurulmuştu. 400 BG gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen TUNA motoru 90 adet VURAN ve 10 adet KİRPİ II askeri aracına entegre edildi.
Tosyalı, 2025 yılı ortasında devreye alınacak Ankara’daki BMC Power fabrikasında yerli ve milli 400, 600, 1000 ve 1500bg’lik güç gruplarının üretiminin yapılacağını aktarırken bu tesisin aylık 8 adet Altay tankı ve aylık 10 adet Altuğ 8x8 seri üretim kapasitesinin bulunacağının altını çizdi.
Geçen yıl 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını anımsatan Görgün, "6,5 milyar dolar hedefimiz vardı. Bunu yüzde 29 üzerinde gerçekleştirdik. Sadece son 2 yılda Türk savunma sanayi şirketlerinin imzaladığı ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Biz sadece teknolojimizle değil, maliyet etkin çözümlerimizle de müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.bmc.com.tr/kurumsal/basin-bulteni/bmc-ilk-seri-uretim-yerli-ve-milli-motorlu-taktik-tekerlekli-zirhli-araclari-turk-silahli-kuvvetlerine-teslim-etti https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-motorlu-taktik-tekerlekli-100-zirhli-arac-tsk-ve-jandarmaya-teslim-edildi/3446890 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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