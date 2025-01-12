Yerli motorlu 100 zırhlı araç TSK ve Jandarma’ya teslim edildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen askeri araç üreticilerinden BMC, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak üretilen 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim etti. BMC'nin İzmir Pınarbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlilik oranı yüzde 95’e ulaştı

Tören kapsamında 50 adet BMC Vuran ve 10 adet Kirpi aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kirdi. Aynı zamanda 40 adet Vuran zırhı aracı da Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

BMC POWER tarafından Türk mühendislerinin emeğiyle tasarlanarak üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motorun adı 2023 yılında TUNA olarak duyurulmuştu. 400 BG gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen TUNA motoru 90 adet VURAN ve 10 adet KİRPİ II askeri aracına entegre edildi.

Tam Boyutta Gör BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yaptıkları tüm yatırımların yansıması olarak ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların teslimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Tosyalı, "Bugün itibarıyla BMC tarafından üretilen Kirpi ve Vuran araçlarında motorla beraber yerlilik oranını yüzde 95 seviyesine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

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Tosyalı, 2025 yılı ortasında devreye alınacak Ankara’daki BMC Power fabrikasında yerli ve milli 400, 600, 1000 ve 1500bg’lik güç gruplarının üretiminin yapılacağını aktarırken bu tesisin aylık 8 adet Altay tankı ve aylık 10 adet Altuğ 8x8 seri üretim kapasitesinin bulunacağının altını çizdi.

Geçen yıl 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını anımsatan Görgün, "6,5 milyar dolar hedefimiz vardı. Bunu yüzde 29 üzerinde gerçekleştirdik. Sadece son 2 yılda Türk savunma sanayi şirketlerinin imzaladığı ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Biz sadece teknolojimizle değil, maliyet etkin çözümlerimizle de müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yerli motorlu 100 zırhlı araç TSK ve Jandarma’ya teslim edildi