Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan tanıtıldı

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Alman otomotiv devi Porsche’nin ilk elektrikli spor otomobili Porsche Taycan, uzun süren teaser kampanyalarının ardından nihayet tanıtıldı. Yapılan etkinlikte, elektrikli Porsche Taycan’ın marka için yeni bir çağın başlangıcı olduğu ifade edildi.

Şimdiye dek kamuflajlı prototiplerini görmekle yetindiğimiz Porsche Taycan üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Elektrikli spor otomobilin ön gösterimi geçtiğimiz yıllarda tasarımıyla ödül alan Mission E konseptiyle yapılmıştı. Seri üretim bandına çıkacak Porsche Taycan’ın tasarım olarak bu konsepte fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz.

Porsche Taycan ilk etapta yüksek performansa sahip Turbo ve Turbo S versiyonlarıyla satışa sunulacak. Bu versiyonların fiyatı sırasıyla 150 bin 900 dolar ve 185 bin dolar olacak. Bu fiyatlara opsiyonların dahil edilmediğini de ekleyelim. Porsche Taycan’da iki adet sürekli mıknatıslı senkron motorlar kullanılmış. Ön ve arka aksa yerleştirilen motorlar dört tekerlekten çekiş sistemini mümkün kılıyor. Motorların oldukça hafif olması da performansa olumlu yansıyan özelliklerden.

Porsche Taycan’daki elektrik motorları toplamda 625 beygir güç üretiyor. Fakat Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerindeki launch kontrol özelliği sayesinde kalkış gücü daha da ileriye taşınabiliyor. Örneğin Turbo versiyonunda bu değerler 680 beygire ve 800 Nm’ye çıkıyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Daha güçlü olan Turbo S versiyonunda ise maksimum güç ve tork 761 beygir ve 1050 Nm’ye yükseliyor. Böylece Taycan Turbo S’in 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniye sürerken 400 metreyi aşması 10.8 saniye alıyor. Araçların maksimum hızları ise 260 km/s ile sınırlanmış durumda.

Porsche Taycan’da 93.4 kWh’lık yüksek voltajlı lityum iyon batarya paketi kullanılıyor. Zemine iki parça şeklinde yerleştirilen bataryalar sürücü ve yolcuların oturma pozisyonunu yere oldukça yakın tutuyor. Porsche Taycan bu sayede diğer modellerdeki sportif havayı kaybetmiyor. Söz konusu bataryanın araca sağladığı menzil WLTP ölçümlerine göre 450 km olarak açıklandı. Bataryaların 270 kW’a kadar hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Bu da 5 dk şarj ile 100 km menzil anlamına geliyor. Fakat henüz bu denli yüksek enerji aktarımı sağlayan şarj istasyonu bulunmadığından bu sürenin elde edilmesi pek mümkün görünmüyor.

Porsche Taycan’ın elektrik motorları tarafından üretilen güç, yola Alman üreticinin geliştirdiği iki vitesli şanzıman aracılığı ile aktarılıyor. Arka aksa yerleştirilen şanzımanın ilk vitesi daha performanslı bir hızlanma sağlarken, uzun oranlı ikinci vites ise hızlanmanın gerekli olmadığı durumlarda verimliliği artırıcı rol oynuyor. Söz konusu viteslerin hangisinin devrede olacağı sürücünün hareketlerine göre belirlenmenin yanı sıra sürüş modlarına göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin; Range (menzil) modunda verimliliği artırmak adına ikinci vitese ağırlık veriliyor. Sport modunda ise performanstan ödün vermemek adına ilk vites daha fazla devrede kalıyor.

2300 kg ağırlığındaki Porsche Taycan’ın 0.22 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu da aracı rakiplerinden daha aerodinamik bir model haline getiriyor. Porsche Taycan’ın şimdiye dek 30 binin üzerinde ön sipariş aldığı da altı çizilen detaylar arasında.