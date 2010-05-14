Günde 65.000 Android telefon satılıyor

Akıllı telefon pazarındaki yarış, donanım kadar yazılım alanında da hız kesmiyor. Son dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında özellikle iPhone OS - Android mücadelesi yaşandığını ve bu kapsamda Apple ile Google'ın sıkı bir rekabete tutuştuğunu görmekteyiz. Geliştirdiği iPhone OS işletim sistemini aynı Mac OS da olduğu gibi sadece kendi cihazlarında kullanan Apple'ın aksine Google daha farklı bir yol izliyor ve Android işletim sistemini sadece kendisi kullanmakla kalmıyor, dileyen telefon üreticilerine de sunuyor.

Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, Kaliforniya'daki şirket merkezinde düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında, Android işletim sisteminin pazar performansı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Schmidt'in açıklamalarına göre, Google'ın iş ortakları her gün 65.000'den fazla Android telefon satıyorlar. Açık kaynağın gücünü arkasına alan Google, Android işletim sisteminin kullanıldığı 34 farklı cihazla 49 farklı ülkede temsil ediliyor ve bu durum kullanım yaygınlığı açısından şirketin elini güçlendiriyor, pazar payını hızlı bir şekilde arttırmasını sağlıyor.

Başta HTC olmak üzere önde gelen telefon üreticileri tarafından, farklı segmentlere yönelik çok sayıda telefon modelinde kullanılan Android işletim sistemi, günlük 65.000 civarındaki satış rakamı baz alındığında üç aylık çeyrek dilimlerde 5.85 milyon adetlik cihaz satışı gerçekleştirebiliyor. Son çeyrekte 8.75 milyon adet iPhone satan Apple ile kıyaslandığında bu rakam azmış gibi görünse de sürekli artan pazar payı dikkate alındığında Android işletim sistemiyle Google'ın umut verici bir tablo çizdiği söylenebilir.

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD'nin rakamlarına göre Google Android, Amerika'nın en popüler ikinci mobil işletim sistemi. En popüler işletim sistemi ise BlackBerry ile Kanada merkezli RIM firmasına ait. %36 paya sahip olan RIM'i, %28 ile Google izlerken, Apple'ın pazar payı ise %21 civarında. Bu noktada farklı bir strateji izlediklerini söyleyen Eric Schmidt, işletim sistemini ücretsiz olarak lisansladıklarını dolayısıyla bunun bir devrim olduğunu, tamamiyle "açık" bir ekosistem yaratmayı denediklerini söyledi.

Android işletim sisteminin gelişim hızı göz önüne alındığında, yakın zamanda BlackBerry'i bırakması sürpriz olmayacaktır zira çok hızlı güncellenen işletim sisteminin pazar payı da ciddi oranda artmakta. Bu ay içerisinde Froyo kod adını taşıyan 2.2 sürümünün çıkması beklenen Android işletim sistemi için heyecan verici uzakta değil. HTC EVO 4G ile başlayacak yaz dönemi Android akımının Galaxy S ile devam etmesi ve çok sayıda yeni modelin pazara sürülmesi bekleniyor. Apple ise, iPhone HD ile birlikte iPhone OS 4.0'ı duyurmayı planlıyor.