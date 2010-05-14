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Günde 65.000 Android telefon satılıyor

Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, her gün 65.000 Android telefon satıldığını açıkladı, işte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki yarış, donanım kadar yazılım alanında da hız kesmiyor. Son dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında özellikle iPhone OS - Android mücadelesi yaşandığını ve bu kapsamda Apple ile Google'ın sıkı bir rekabete tutuştuğunu görmekteyiz. Geliştirdiği iPhone OS işletim sistemini aynı Mac OS da olduğu gibi sadece kendi cihazlarında kullanan Apple'ın aksine Google daha farklı bir yol izliyor ve Android işletim sistemini sadece kendisi kullanmakla kalmıyor, dileyen telefon üreticilerine de sunuyor.

Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, Kaliforniya'daki şirket merkezinde düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında, Android işletim sisteminin pazar performansı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Schmidt'in açıklamalarına göre, Google'ın iş ortakları her gün 65.000'den fazla Android telefon satıyorlar. Açık kaynağın gücünü arkasına alan Google, Android işletim sisteminin kullanıldığı 34 farklı cihazla 49 farklı ülkede temsil ediliyor ve bu durum kullanım yaygınlığı açısından şirketin elini güçlendiriyor, pazar payını hızlı bir şekilde arttırmasını sağlıyor.

Başta HTC olmak üzere önde gelen telefon üreticileri tarafından, farklı segmentlere yönelik çok sayıda telefon modelinde kullanılan Android işletim sistemi, günlük 65.000 civarındaki satış rakamı baz alındığında üç aylık çeyrek dilimlerde 5.85 milyon adetlik cihaz satışı gerçekleştirebiliyor. Son çeyrekte 8.75 milyon adet iPhone satan Apple ile kıyaslandığında bu rakam azmış gibi görünse de sürekli artan pazar payı dikkate alındığında Android işletim sistemiyle Google'ın umut verici bir tablo çizdiği söylenebilir.

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD'nin rakamlarına göre Google Android, Amerika'nın en popüler ikinci mobil işletim sistemi. En popüler işletim sistemi ise BlackBerry ile Kanada merkezli RIM firmasına ait. %36 paya sahip olan RIM'i, %28 ile Google izlerken, Apple'ın pazar payı ise %21 civarında. Bu noktada farklı bir strateji izlediklerini söyleyen Eric Schmidt, işletim sistemini ücretsiz olarak lisansladıklarını dolayısıyla bunun bir devrim olduğunu, tamamiyle "açık" bir ekosistem yaratmayı denediklerini söyledi.

Android işletim sisteminin gelişim hızı göz önüne alındığında, yakın zamanda BlackBerry'i bırakması sürpriz olmayacaktır zira çok hızlı güncellenen işletim sisteminin pazar payı da ciddi oranda artmakta. Bu ay içerisinde Froyo kod adını taşıyan 2.2 sürümünün çıkması beklenen Android işletim sistemi için heyecan verici uzakta değil. HTC EVO 4G ile başlayacak yaz dönemi Android akımının Galaxy S ile devam etmesi ve çok sayıda yeni modelin pazara sürülmesi bekleniyor. Apple ise, iPhone HD ile birlikte iPhone OS 4.0'ı duyurmayı planlıyor.


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nightsoldier 8 yıl
yok zaten. Marka apple model i phone :)
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omrfrktrk 8 yıl
Android candir
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mfselektronik 8 yıl
5" dual sim + gps + digital tv Androidi görünce dayanamadım çine sipariş verdim.
hemde 300 tl..
iphone adını hiç dumadım öle bi markamı vardı
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Chuckly 8 yıl
Ne zaman Apple veya android ile ilgili bir konu acilsa hemen İOS-Android tartismasi cikiyor
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MadTR 8 yıl
gayet doğal bi durum
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Faux Carnival 8 yıl
Google butun dunyada. Hayatimizin her saniyesinde, yeryuzunun her metrekaresinde...

Sadece 13 yillik bir firmanin 35 yillik teknoloji devlerine kafa tutuyor olmasi takdire sayan. 35. yilinda nerede olacagi dusuncesi ise korkunc!
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Saydam 8 yıl
Bakalım bir işletim sistemi kullanıp 1000 lerce modelde satılan ürünleri Apple ile kiyaslamamayi ne zaman öğreneceksiniz.
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__Nikolaus__ 8 yıl
Eskiden siemens sx1 motorola e2 vardi ey gidi teknoloji ne kadar ilerledi. E2 alcam diye ne kadar ugrasmistim :D
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Mobile Prof. 8 yıl
Hort alert.
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webislander 8 yıl
Yahu android lider olsa ne olur olmasa ne olur.ios ne kaybeder.zaten lderlik icin iddiaları yok adamların.bu pazar payı muhabbetleri kabak tadi vermeye basladı
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ercn22 8 yıl
hehua bu yorumcu gençlerde olmasa konuların zevki olmaz löl
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mebrar 8 yıl ercn22
ercn22

hehua bu yorumcu gençlerde olmasa konuların zevki olmaz löl

Hocam niye hortlattınız
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DSGNRY 9 yıl
Suc bizlerde arkadaslar iphone un donanım acısından eksikleri olabilir ve vardır kimse inkar edemez kağıt üzerinde ona katlayacak cihazlarla karsilastiran zihniyette suc, hepimiz de bu suça alet oluyoruz, apple başlı basına bir yazılım şirketi, son on yıldır donanım mühendisleri iyi çalışıyor fark bu, bu kadar kötü boş eksik bir cihaz ise niye kıyaslanıyor ki? apple almazsınız olur biter
ben bugüne kadar 40 çeşit cep telefonu kullandım en memnun kaldığım da iphone oldu, ama yok iphone kötü diye ısrar edilirse kendi fikirlerinizi empoze etmeye çalışırsanız cevabını da almanız kadar doğal birsey olamaz. Hersey donanım olsa idi Nokia böyle sıralamada onca modeline rağmen zorlanmaz apple da 28 günde 1 milyon ipad ya da 3,5 yılda 50 milyon iphone satmazdi, önemli olan donanım değil rahatliktir isin özü bu
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EfeAYDIN 9 yıl
iphonea dediğin konuda lafım yok hakkaten devrim yaptı ve cep telefonları bugün bu seviyedeyse bu iphone sayesinde fakat biri gelir devrim yapar söner sonra başkası devrim yapar artık gün androidin günü farkındaysan iphone adobenin de desteğini alamadı tam flash destekli android gümbür gümbür geliyor ve her firmaya açık olduğundan rekabeti kızıştırıp firmaları teknoloji üretmeye zorluyor. iphone tamam süper işletim sistemi çıkarttı ama rekabet ortamı androidde olduğu kadar yoktu çünkü diğer markalar bu seviyeye gelemedi fakat şimdi her firma birbirinden güzel model çıkartıyor ve bugün iyi dediğin telefon 2 ay sonra iyi olmayabiliyor bu da android sayesinde. nokia artistik yapıp androidi desteklemedi sanki symbian çok iyiymiş gibi şimdi de apple android karşısında tek başına direnmeye çalışıyor adobe de androidden yana sence nekadar daha direnebilcek apple? benim çok umudum yok şahsen. kendini beğenmişlikle firmalar bi yere varamaz günümüzde htc ye gelince de ben wm yi övmedim ama htcnin kendini geliştirmesi için wm yeterliydi dedim sadece adamlar ciddi ciddi wm yi şahane bi hale getirdiler kendi arayüzleriyle bu büyük bi başarı ve androidle çok daha ötesi olacağı kesin
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DSGNRY 9 yıl
Yahu arkadaslar abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz, yok tahta o geçecek yok bu birinci olacak, yok Doğan slx
siz ciddi ciddi yazıyor musunuz bunları ya
bir marka cep telefonu pazarına gireli 3 yıl olmuş ortalığı kasıp kavurmuş her yeni çıkan aniral gemileri göz bebekleri bu cihazla karsilastirilmis, son iki modeli 8 milyon ve toplamda 50 milyon gibi bir rakam yakalamış ki pahalı olmasına rağmen, karsısina ise aynı işletim sistemi tabanı kullanan bir os çıkmış 50 modelde kullanılmasına rağmen daha iphone 4g ortada yokken satış rakamları yaklaştı diye var olan antiapplecilarin sığındığı bir liman oldu diye burada birbirinizi yemenin alemi mi var? İphone Tofaş ise android daha bisiklet bı durun bakalım yeni iphone çıksın yeni os4 ciksin Google kendi işletim sistemini baskalarına peşkeş cekmektense biraz kendi satış yapsın, nexus one ile basarı sağlayamadıktan sonra ben onu apple vd iphone os ile kıyaslamam bile. Aynı haltı apple da yapsa ona da karsı olurdum, motorola dirildi, samsung yırttı, adı bile bilinmeyen bir Koreli htc birden çok bir matahmis gibi göklere çıkarıldı neden? Donanımları mı çok iyi? Öyle Doğan sahin taht kavgası falan sallamadan önce bir duşunun. Google olmasa bu markaların kullanıcıları hala uzaktan iphone a sallamakla devam edecekti, apple olmasa Nokia hala insanları symbian 4-5-6-7 diye yillarca oyalayacaktı.

Uzun lafın kısası; körü korune fanatik ya da anti olmak kimseye birsey kazandırmaz.
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EfeAYDIN 9 yıl

DSGNRY

Yahu arkadaslar abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz, yok tahta o geçecek yok bu birinci olacak, yok Doğan slx
siz ciddi ciddi yazıyor musunuz bunları ya
bir marka cep telefonu pazarına gireli 3 yıl olmuş ortalığı kasıp kavurmuş her yeni çıkan aniral gemileri göz bebekleri bu cihazla karsilastirilmis, son iki modeli 8 milyon ve toplamda 50 milyon gibi bir rakam yakalamış ki pahalı olmasına rağmen, karsısina ise aynı işletim sistemi tabanı kullanan bir os çıkmış 50 modelde kullanılmasına rağmen daha iphone 4g ortada yokken satış rakamları yaklaştı diye var olan antiapplecilarin sığındığı bir liman oldu diye burada birbirinizi yemenin alemi mi var? İphone Tofaş ise android daha bisiklet bı durun bakalım yeni iphone çıksın yeni os4 ciksin Google kendi işletim sistemini baskalarına peşkeş cekmektense biraz kendi satış yapsın, nexus one ile basarı sağlayamadıktan sonra ben onu apple vd iphone os ile kıyaslamam bile. Aynı haltı apple da yapsa ona da karsı olurdum, motorola dirildi, samsung yırttı, adı bile bilinmeyen bir Koreli htc birden çok bir matahmis gibi göklere çıkarıldı neden? Donanımları mı çok iyi? Öyle Doğan sahin taht kavgası falan sallamadan önce bir duşunun. Google olmasa bu markaların kullanıcıları hala uzaktan iphone a sallamakla devam edecekti, apple olmasa Nokia hala insanları symbian 4-5-6-7 diye yillarca oyalayacaktı.

Uzun lafın kısası; körü korune fanatik ya da anti olmak kimseye birsey kazandırmaz.
şimdi sen de apple fanatiği olmadığını mı idda ediyorsun? hepsine tek tek cevap veremeyeceğim kusura bakma da mesala htc dediğin marka windows mobile ile başarıyı yakaladı zaten androide ihtiyacı yoktu ama androidin gelmesi çok iyi oldu adına hem sen o firmalar androidi beleşe mi alıo sanıosun? parasını verip yapıolar yada beleşse de verio mu adam? veriyo? çok biliyosa apple da alsın iphoneların hepsinin biton eksiği var tek çekici yanı marketi ve dokunmatiği biton eksik var bunları koyamıyor mu? bu insanlarla dalga geçmek değil mi sence? apple çok satıyorsa bu pazarlamayı iyi yaptığını gösterir ki amerikan firmalarının yaptığı en başarılı alan budur tabiki buna diyeceğim laf yok ama apple hala bazı konularda gerikafalılığını sürdürmekte ve insanları masrafa sokmaktan başka bişey yapmamakta
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HyperioИ 9 yıl
DSGNRY

Yahu arkadaslar abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz, yok tahta o geçecek yok bu birinci olacak, yok Doğan slx
siz ciddi ciddi yazıyor musunuz bunları ya
bir marka cep telefonu pazarına gireli 3 yıl olmuş ortalığı kasıp kavurmuş her yeni çıkan aniral gemileri göz bebekleri bu cihazla karsilastirilmis, son iki modeli 8 milyon ve toplamda 50 milyon gibi bir rakam yakalamış ki pahalı olmasına rağmen, karsısina ise aynı işletim sistemi tabanı kullanan bir os çıkmış 50 modelde kullanılmasına rağmen daha iphone 4g ortada yokken satış rakamları yaklaştı diye var olan antiapplecilarin sığındığı bir liman oldu diye burada birbirinizi yemenin alemi mi var? İphone Tofaş ise android daha bisiklet bı durun bakalım yeni iphone çıksın yeni os4 ciksin Google kendi işletim sistemini baskalarına peşkeş cekmektense biraz kendi satış yapsın, nexus one ile basarı sağlayamadıktan sonra ben onu apple vd iphone os ile kıyaslamam bile. Aynı haltı apple da yapsa ona da karsı olurdum, motorola dirildi, samsung yırttı, adı bile bilinmeyen bir Koreli htc birden çok bir matahmis gibi göklere çıkarıldı neden? Donanımları mı çok iyi? Öyle Doğan sahin taht kavgası falan sallamadan önce bir duşunun. Google olmasa bu markaların kullanıcıları hala uzaktan iphone a sallamakla devam edecekti, apple olmasa Nokia hala insanları symbian 4-5-6-7 diye yillarca oyalayacaktı.

Uzun lafın kısası; körü korune fanatik ya da anti olmak kimseye birsey kazandırmaz.


Ya dostum bırak boşver ya
Anlayamıyorlar ne yapalım.
Ellerinde bulunan bir çok elektronik cihaz Apple sayesinde üretilmiş ama hala fakrına varamıyorlar boşver.Ben bi sayfa dil döktüm de ne oldu . Laf yedik bi de üstüne sinirimiz bozuldu o oldu. Ne yapalım öğrenmek istemiyorlarsa kalsınlar öyle . Cahillik başa bela.Ama belalarını arıyorlar anladığım kadarıyla.
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