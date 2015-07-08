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Gündelik yaşama uygun akıllı gözlük SKUGGA, Kickstarter projesine başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gündelik yaşama uygun akıllı gözlük SKUGGA, Kickstarter projesine başladı
 
Özellikle Google'ın Glass modeliyle üzerinden konuşmaya başladığımız akıllı gözlükler, düşük batarya süreleri, yüksek fiyatları ve akıllı telefon ile akıllı saatlerin performansları nedeniyle gündelik hayat içerisinde kendisine yer bulamadı. Bu noktada hazırlanan ve Kickstarter'da destek arayan uygulama destekli gözlük modeli SKUGGA ise, yapısı itibariyle her zaman kullanılabilecek bir alternatif olmayı hedefliyor.
Dış görünüş itibariyle standart bir güneş gözlüğü gibi görünen SKUGGA, birçok farklı renk kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor ve esas farkını elektrokromik lens kullanan teknik altyapısı ile koyuyor. Gözlük, bünyesinde yer alan UV ve ortam ışığı sensörleriyle gerekli ölçümleri gerçekleştiriyor ve ister otomatik olarak istenirse de Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kurduğu akıllı telefonlar üzerinden "cam karatma" seviyesini değiştirebiliyor.
Bu altyapısı ile detaylarına burada yer verdiğimiz gelişmiş motosiklet vizörü AGVisor'e benzeyen SKUGGA, özellikle otomatik moduyla dikkat çekiyor ve ışığın çok ya da az olduğu durumlara göre gözlüğü ayarlayarak etkili bir görüş ortaya koyuyor. Kablosuz şarj teknolojilerine destek veren ve istenirse USB şarj kablosuyla da elde edilebilen ürün, karatma modları arası geçişi ise direkt olarak çerçeve hareketleriyle yerine getirebiliyor.
Şimdilik koyduğu hedefin başında olan SKUGGA, yapılacak en az 240$ bağış ile elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Gündelik yaşama uygun akıllı gözlük SKUGGA, Kickstarter projesine başladı
 

https://www.kickstarter.com/projects/skuggaeyewear/skugga-sunglasses-with-variable-electronic-tint-co Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 4 yıl
Akıllı gözlüklerin tutmamasının sebebi , gözlük sürekli bir ihtiyaç değil.Bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla
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darkest earth 4 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Akıllı gözlüklerin tutmamasının sebebi , gözlük sürekli bir ihtiyaç değil.Bu kadar basit.

Okursan Google Glass gibi gelişmiş bir gözlük değil bu. Sadece ışığa göre bir şeyler ayarlıyor.
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