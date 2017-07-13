Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında

olağan_şüpheli Video güzel olmuş. ben şahsen devamını isterim. ha ofiste çekmişsin ha arabanın içinde. video da gayet kaliteli. Sesi de gayet düzgün. ben ps5 çıksın istemiyorum. bir 4-5 yıl beklesinler. Konsol değil oyun istiyorum. 4k olmasa da olur.
Her şeyin öncesinde ne kadar konsolu tercih etsekte oyunlar ateş pahası döviz kuru sayesinde illa black friday'i felan beklemek lazım.Çoğu oyunu oynayamıyorsun bu yüzden.Değer mi değmez mi anlamıyorsun kendin oynamadan da karar veremiyorsun.Alıncada pişman olup köşeye attığım çok oyun oldu böyle farzediyorum ki çoğu kişide vardır.
Görüntü netliği ve detayı ise bir ön kamera için çok fazla...
10 da ki ois olsaymış 10 üzerinden 10 olurmuş. ön kamera puanı şuan 10 üzerinden 9.5
ben ps5 çıksın istemiyorum. bir 4-5 yıl beklesinler. Konsol değil oyun istiyorum. 4k olmasa da olur.
İstanbul trafiğinde aslında mantıklı boşa giden zamanı bilgi paylaşımı yaparak değerlendirmek güzel bir fikir ama şuda var bazı dengesiz araç sürücülerinin kurbanı olabilirsiniz.Ufak bir dalgınlığa denk gelip yurt dışında buna benzer pek çok kaza örneği var. Çok çok dikkatli oldukça iyi boş zamanı verimli hale getirme açısından