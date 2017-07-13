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Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında

Gündem'de her gün 1 konu seçiyor ve hakkındaki düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu videoda konumuz U11'in kamerası eşliğinde Playstation 5 söylentileri ne kadar gerçeği yansıtıyor?