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Şu anda 1 kişi burada

Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında

Gündem'de her gün 1 konu seçiyor ve hakkındaki düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu videoda konumuz U11'in kamerası eşliğinde Playstation 5 söylentileri ne kadar gerçeği yansıtıyor?
1 yıl
2,1b
1
9
Zamazingo
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bundan sonra her gün 1 konu seçecek ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım Gündem'in ilk videosunda konumuz HTC U11 ve Playstation 5 dedikolduları.
 

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-MoDeStUs- 1 yıl
Mesut Çevik kullanıcılar hakkında yorumları.Gerçek yüzünü görün.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ps5 gelsin. Yeni kral ps4 prodan almalı tahtı. ;)
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Playstation Pro 5 yerine geçmiyor herhalde iphone 5 iphone 5s
Her şeyin öncesinde ne kadar konsolu tercih etsekte oyunlar ateş pahası döviz kuru sayesinde illa black friday'i felan beklemek lazım.Çoğu oyunu oynayamıyorsun bu yüzden.Değer mi değmez mi anlamıyorsun kendin oynamadan da karar veremiyorsun.Alıncada pişman olup köşeye attığım çok oyun oldu böyle farzediyorum ki çoğu kişide vardır.
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kraix 1 yıl
Ses muazzam derecede iyi bir telefon için ayrı özel bir mikrofon kullanıyormuşsun gibi...
Görüntü netliği ve detayı ise bir ön kamera için çok fazla...
10 da ki ois olsaymış 10 üzerinden 10 olurmuş. ön kamera puanı şuan 10 üzerinden 9.5
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S.kar 1 yıl
ön kameranın tek eksiği ois gibi duruyor ses sanırım şimdiye kadarki en temiz ses diyebilirim.
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olağan_şüpheli 1 yıl
Video güzel olmuş. ben şahsen devamını isterim. ha ofiste çekmişsin ha arabanın içinde. video da gayet kaliteli. Sesi de gayet düzgün.
ben ps5 çıksın istemiyorum. bir 4-5 yıl beklesinler. Konsol değil oyun istiyorum. 4k olmasa da olur.
1 Yanıt Yanıtla
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
Video güzel olmuş. ben şahsen devamını isterim. ha ofiste çekmişsin ha arabanın içinde. video da gayet kaliteli. Sesi de gayet düzgün.
ben ps5 çıksın istemiyorum. bir 4-5 yıl beklesinler. Konsol değil oyun istiyorum. 4k olmasa da olur.

İstanbul trafiğinde aslında mantıklı boşa giden zamanı bilgi paylaşımı yaparak değerlendirmek güzel bir fikir ama şuda var bazı dengesiz araç sürücülerinin kurbanı olabilirsiniz.Ufak bir dalgınlığa denk gelip yurt dışında buna benzer pek çok kaza örneği var. Çok çok dikkatli oldukça iyi boş zamanı verimli hale getirme açısından
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cellat87 1 yıl
hayatta almam konsol falan o ney ya öyle kavrıyorsunuz elinizle o JOYSTİCKi ne zevk alıyorsunuz bundan anlayamıyorum bukadar zevklimi gercekten onunla oyun oynamak birisi açıklasın lütfen :)
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SixSixSix 1 yıl
Ön kamerası bile bazı telefonların arka kamerasından daha iyi. HTC 10'da 5 MP, f/1.8, OIS'li bir ön kamera vardı. HTC U11'de MP'yi yükseltmek için OIS'den feragat etmişler gibi duruyor. Diyafram açıklığı da f/2.0'a gerilemiş. Muhtemel bir HTC U12 cihazda ön kameraya da OIS gelirse mükemmel olur.
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