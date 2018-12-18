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Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout"

Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi. Astronomların Farout takma adını verdiği cisim Güneş'ten tam 120 astronomik birim uzaklıkta bulunuyor. İşte detaylar:
5 ay
12b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup astronom, Güneş Sistemi'nin en uzak cismini keşfetti. Bilim insanlarının "Farout" ismini verdiği obje, Güneş'e Dünya'dan tam 120 kat daha uzak bir konumda bulunuyor.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından yapılan açıklamalara göre Farout'un tahmin edilen çap uzunluğu 500-600 kilometre arasında. Cüce gezegen sınıfında olduğu belirtilen cismin Güneş'ten yaklaşık 120 astronomik birim uzaklıkta bulunduğu söyleniyor (1 astronomik birim = Dünya ile Güneş'in ortalama uzaklığı yani 149.5 milyon kilometre). Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursakrekorun bir önceki sahibi olan Eris'in Güneş'e olan uzaklığı 94 AU'ydu. Plüton ise Güneş'e 34 AU uzaklıkta bulunuyor.

Farout Güneş'e o kadar uzak bir konumda bulunuyor ki buraya Güneş ışıklarının ulaşması bile çok uzun saatler sürüyor. Güneş'ten çıkan ışıkların aradaki 18 milyar kilometrelik mesafeyi kat etmesi tam 16 saat 40 dakikada alıyor.

Farout'un konumuyla ilgili bazı açıklamalar yapan araştırma lideri Scott S. Shepard,"2018 VG18 (Farout'un bilimsel ismi), 100 astronomik birim ötesinde keşfedilen ilk cisim oldu. Çok yavaş hareket ettiği için Güneş etrafındaki yörüngesini belirlememiz birkaç yıl alacak." şeklinde konuştu. Farout'un hayatında gördüğü en ağır ilerleyen obje olduğunu da belirten Shepard, cismin Güneş etrafındaki bir tam turunun bin yıldan fazla sürebileceğini söylüyor.

Scott S. Shepard liderliğindeki ekip Farout'un keşfi için Japonya'nın Subaru Teleskobu'nu kullanmış. Ekibin cüce gezegen üzerindeki çalışmaları önümüzdeki dönemlerde devam edecek. Farout'ın yörüngesinin tam olarak belirlenmesiyle beraber astronomi dünyasında uzun bir süredir konuşulan Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni için de bazı ipuçları edinilebileceği düşünülüyor.

Carneige Institution for Science tarafından yayımlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.


https://carnegiescience.edu/news/discovered-most-distant-solar-system-object-ever-observed Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay
Şimdi delinin biri gelir, ne uzayı, ne yörüngesi diye kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
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Panamalı Hasta 5 ay
ışık hızında 16 saatte bu gezegene inip üzerinde gezip mangal yapıp gelmek isterdim. uzaya hayranım mükemmel bir mecra biz denizdeki kum tanesiyiz ama daha ötesi bizim için karanlıktan ibaret...
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terimer 4 ay Panamalı Hasta
Yakinda olacak olan gizli uzay programlarinin ifsaatindan sonra bu isteklerin hepsi gercek olacak.
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JESKO 5 ay
O kadar uzakdaki gezegenleri nasıl keşfedebiliyorlar? Dünya daki hangi teknoloji o kadar uzağa gitmeye yetebilir?
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terimer 4 ay JESKO
Bizlere soylenip de inanmamizi istedikleri teknolojilerle gercekte varolan ama gizli tutulan teknolojiler arasinda muazzam bir fark var.
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DH Misafiri 5 ay
harika bir isim koymuşlar, al nick yap resmen.
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Nerevarine 5 ay DH Misafiri
Path of Exile’da denedim biri almış bile. Cidden güzel nick olur.
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DH Misafiri 5 ay
1 Astronomical Unit = 149 597 871 kilometers.
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MustafaC53 5 ay
Yanlış isim vermişler, ismi MBM ( Mount and Blade Bannerlord ) olmalıydı.
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nefendim 5 ay
Astronomik birimi öğrendim sayenizde. Kölen olmak için nerden başvuruyoruz editörcüm
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