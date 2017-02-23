Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir”

Bilim insanlarının önerisine göre, bir gök cisminin gezegen olarak sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekiyor:
- Hiçbir zaman nükleer füzyon tepkimesine uğramamış olmak
- Kendi yerçekimi sayesinde küremsi şekle sahip olmak
- Boyut olarak yıldızlardan küçük olmak
Öneriye göre temel olarak bu üç özelliğe sahip olan tüm gök cisimleri gezegen olarak sayılabilecek ve buna Dünya’nın uydusu olan Ay ve diğer gezegenlerin uyduları da dahil.
Bilim insanlarının Plüton’u yeniden gezegen sınıfına sokmak için böyle bir öneride bulunmuş olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak onların söylediğine göre gezegen tanımı, gezegen araştırmalarında önemli olan kriterlere göre belirlenmemiş. Bu yeni tanım sayesinde gezegenler yalnızca konumları ve boyutlarıyla değil, önemli olan diğer faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilecekler.
Tanım değişikliği nasıl gündeme geldi?
International Astronomical Union, 2006 senesinde gezegen teriminin tanımında “Güneş’in yörüngesinde bulunan gök cismi” ifadesine yer vermişti. Bu tanıma göre keşfedilen yeni gezegen, Güneş Sistemi’nin dışında bulunmasından ötürü bir gezegen değil, exoplanet olarak sınıflandırılıyor. Bilim insanları, “9. gezegen” olarak tanınan bu gök cisminin gezegen olarak kabul görmesi için yeni bir tanıma ihtiyaç olduğu konusunda karar kılmışlar.
Şu an bilim insanları, bir gök cisminin konumuna göre mi, yoksa özelliklerine göre mi gezegen olarak kabul edilmesi gerektiği konusunu tartışıyorlar. Peki sizce bir gök cismini “gezegen” yapan asıl özellik hangisidir?
http://www.popsci.com/pluto-might-be-planet-again?src=SOC&dom=fb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayırdır sen de mi gezegen olmak istiyorsun
Daha enteresan olan, tanımda belirtilen kriterlerden 3. sü "Boyut olarak yıldızlardan daha küçük olma" kriteri çok saçma. Hangi yıldızlardan? Kırmızı cüce var kahverengi cüce var. Bizim Güneş'ten 10 kat küçük cüce yıldızlar var. Buna rağmen Güneş'ten daha büyük bir çok gezegen var. Bu kritere göre uzayda gezegen kalmaz. Jupiter falan gezegen tanımından çıkar.