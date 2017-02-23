Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir”

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NASA’da çalışan bir grup bilim insanı, Plüton’u yeniden Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasına ekleyebilecek bir öneride bulundular. New Horizons araştırma ekibinde görevli olan bilim insanları, “gezegen” sözcüğünün tanımının değiştirilmesini önerdi. Eğer bu öneri kabul edilirse, “gezegen” sözcüğü çok daha fazla gök cismi için kullanılacak ve Güneş Sistemi’nin gezegen sayısı yaklaşık 110'a yükselecek.

Bilim insanlarının önerisine göre, bir gök cisminin gezegen olarak sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekiyor:

Hiçbir zaman nükleer füzyon tepkimesine uğramamış olmak

Kendi yerçekimi sayesinde küremsi şekle sahip olmak

Boyut olarak yıldızlardan küçük olmak

Öneriye göre temel olarak bu üç özelliğe sahip olan tüm gök cisimleri gezegen olarak sayılabilecek ve buna Dünya’nın uydusu olan Ay ve diğer gezegenlerin uyduları da dahil.

Bilim insanlarının Plüton’u yeniden gezegen sınıfına sokmak için böyle bir öneride bulunmuş olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak onların söylediğine göre gezegen tanımı, gezegen araştırmalarında önemli olan kriterlere göre belirlenmemiş. Bu yeni tanım sayesinde gezegenler yalnızca konumları ve boyutlarıyla değil, önemli olan diğer faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilecekler.

Tanım değişikliği nasıl gündeme geldi?

International Astronomical Union, 2006 senesinde gezegen teriminin tanımında “Güneş’in yörüngesinde bulunan gök cismi” ifadesine yer vermişti. Bu tanıma göre keşfedilen yeni gezegen, Güneş Sistemi’nin dışında bulunmasından ötürü bir gezegen değil, exoplanet olarak sınıflandırılıyor. Bilim insanları, “9. gezegen” olarak tanınan bu gök cisminin gezegen olarak kabul görmesi için yeni bir tanıma ihtiyaç olduğu konusunda karar kılmışlar.

Şu an bilim insanları, bir gök cisminin konumuna göre mi, yoksa özelliklerine göre mi gezegen olarak kabul edilmesi gerektiği konusunu tartışıyorlar. Peki sizce bir gök cismini “gezegen” yapan asıl özellik hangisidir?

http://www.popsci.com/pluto-might-be-planet-again?src=SOC&dom=fb