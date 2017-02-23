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Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir”

Bilim insanları, “gezegen” teriminin tanımını değiştirme yönünde bir öneride bulundular. Eğer öneri kabul edilirse, aralarında Plüton’un da bulunduğu 100’den fazla komşu gezegene sahip olabiliriz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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18
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir”
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NASA’da çalışan bir grup bilim insanı, Plüton’u yeniden Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasına ekleyebilecek bir öneride bulundular. New Horizons araştırma ekibinde görevli olan bilim insanları, “gezegen” sözcüğünün tanımının değiştirilmesini önerdi. Eğer bu öneri kabul edilirse, “gezegen” sözcüğü çok daha fazla gök cismi için kullanılacak ve Güneş Sistemi’nin gezegen sayısı yaklaşık 110'a yükselecek.

Bilim insanlarının önerisine göre, bir gök cisminin gezegen olarak sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekiyor:

  • Hiçbir zaman nükleer füzyon tepkimesine uğramamış olmak
  • Kendi yerçekimi sayesinde küremsi şekle sahip olmak
  • Boyut olarak yıldızlardan küçük olmak

Öneriye göre temel olarak bu üç özelliğe sahip olan tüm gök cisimleri gezegen olarak sayılabilecek ve buna Dünya’nın uydusu olan Ay ve diğer gezegenlerin uyduları da dahil.

Bilim insanlarının Plüton’u yeniden gezegen sınıfına sokmak için böyle bir öneride bulunmuş olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak onların söylediğine göre gezegen tanımı, gezegen araştırmalarında önemli olan kriterlere göre belirlenmemiş. Bu yeni tanım sayesinde gezegenler yalnızca konumları ve boyutlarıyla değil, önemli olan diğer faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilecekler.

Tanım değişikliği nasıl gündeme geldi?

International Astronomical Union, 2006 senesinde gezegen teriminin tanımında “Güneş’in yörüngesinde bulunan gök cismi” ifadesine yer vermişti. Bu tanıma göre keşfedilen yeni gezegen, Güneş Sistemi’nin dışında bulunmasından ötürü bir gezegen değil, exoplanet olarak sınıflandırılıyor. Bilim insanları, “9. gezegen” olarak tanınan bu gök cisminin gezegen olarak kabul görmesi için yeni bir tanıma ihtiyaç olduğu konusunda karar kılmışlar.

Şu an bilim insanları, bir gök cisminin konumuna göre mi, yoksa özelliklerine göre mi gezegen olarak kabul edilmesi gerektiği konusunu tartışıyorlar. Peki sizce bir gök cismini “gezegen” yapan asıl özellik hangisidir?


http://www.popsci.com/pluto-might-be-planet-again?src=SOC&dom=fb Yorum Yaz
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smart1978 2 yıl en beğenilen
Kriterleri red ediyorum ...
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PsychicPower 2 yıl smart1978
smart1978

Kriterleri red ediyorum ...

Hayırdır sen de mi gezegen olmak istiyorsun
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Spider_hip 2 yıl
Zavallım Plüton'u da koyacak yer bulamadılar bir türlü. Plüton yine gezegen olsun bencede. Ama gezegenlerin yörüngesine bağlı olan uyduları gezegen sınıfına koymak saçmalık. Zira onların ayırt edici özellikleri yıldız yerine gezegenin yörüngesine bağlı olmaları. Elbette Europa gibi yaşama daha uygun olduğu düşünülen uydular olabilir. Devasa gezegenlerin Dünya boyutlarında uyduları dahi olabilir lakin bu o uyduların gezegenlerin yörüngesine bağlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Hayır uydu kelimesi insanoğlunun gönderdiği uydulardan ötürü karışıklığa sebep oluyor diye düşünülüyorsa uydu denmesin, gezegencik densin başka bir kelime uydurulsun farketmez ama gezegen demekte ayırt edici özellikleri olan gezegen yörüngesine bağlı olmalarından ötürü karışıklığa sebep olacaktır.
Daha enteresan olan, tanımda belirtilen kriterlerden 3. sü "Boyut olarak yıldızlardan daha küçük olma" kriteri çok saçma. Hangi yıldızlardan? Kırmızı cüce var kahverengi cüce var. Bizim Güneş'ten 10 kat küçük cüce yıldızlar var. Buna rağmen Güneş'ten daha büyük bir çok gezegen var. Bu kritere göre uzayda gezegen kalmaz. Jupiter falan gezegen tanımından çıkar.
Zavallım Plüton'u da koyacak yer bulamadılar bir türlü. Plüton yine gezegen olsun bencede. Ama gezegenlerin yörüngesine bağlı olan uyduları gezegen sınıfına koy...
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1 Avatar
suti0 2 yıl
Tanımlamalardan birinde bana kalırsa bir sıkıntı var. Bir gezegenin yıldızdan büyük olması sanırım imkansız. Çünkü devasa kütlesi sebebiyle kendi çekirdeği üzerine çökme meydana gelip bir şekilde bu durum hidrojenin helyuma dönüşmesine sebep oluyor. Bu da bildiğimiz füzyon. O da sadece yıldızlarda meydana gelebilir. Buna mukabil güneşin de yıldızlar içinde küçük bir boyutta olduğunu düşünürsek tanımlamada bir ofsayt var. Yanlışım varsa lütfen düzeltin.
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01myavuz 2 yıl
Olmasın, sonra okulda tümünü ezberletmeye kalkarlar.
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cyberfalcon 2 yıl
"Güneşin yörüngesinde bulunan"dan ne kastediliyor acaba?
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xmen121 2 yıl
Vay be
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pranis 2 yıl
Daha güçlü bir güneş sistemi için ben davarım.
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EddyCue 2 yıl
buyuksehir yapilsin.
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Alpha Centauri 2 yıl
güzel bir gelişme
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KaleyDeskop 2 yıl
rick and morty'de pluton'u iyi savunmuşlardı :D
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mutercim 2 yıl
Güneş'ten daha büyük gezegen mi? Bir kaynak gösterebilir misiniz, ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Hiç inandırıcı gelmedi.
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brshr 2 yıl
Ekip elemanları, "bu gezegeni de ben keşfettim" deyip isim koymanın başka bir yolunu bulmuş
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