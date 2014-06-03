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Güneş enerjili Solar Impulse 2, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güneş enerjili Solar Impulse 2, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı olarak lanse edilen Solar Impulse'un ikinci versiyonu ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
İlk versiyonuyla Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa geçerek dikkatleri üzerine çeken güneş enerjili uçak modeli Solar Impulse, geliştirilen ikinci versiyonuyla da ilk uçuş testlerine çıktı. Pilot Markus Scherdel tarafında kontrol edilen ve İsviçre'deki Payerne pistinden kalkarak 2 saat 17 dakika boyunca hava kalan Solar Impulse 2, bu uçuş sırasında belirtildiği kadarıyla 1670 metre yüksekliğe kadar ulaştı ve ortalama 55.6 km / h (30 kt) yer hızıyla seyir yaptı. Boeing 747'den daha geniş (72 metre) kanat açıklığı bulunmasına rağmen tercih edilen karbon fiber gövde malzemesiyle 2,300 kg ağırlığı bulunan uçak, gücünü dört adet pervaneli elektrik motorunda alırken, bu motorları çalıştırmak için gereken enerjiyi ise gövdesinde yer alan 17000 hücre ile güneşten topluyor. Enerji depolama noktasında toplam ağırlığı 633 kg'ı bulan yüksek yoğunluklu lityum polimer bataryalarından yararlanan Solar Impulse 2, bu sayede gündüz depoladığı enerji ile gece uçuş yapabiliyor ve teoride sınırsız bir özerklik vaat ediyor.
Gerçekleştirilen bu başarıyı dünyanın etrafında yapılması hedeflenen zorlu uçuş için önemli bir adım olarak gören Andre Borschberg, aynı zamanda uçak üzerinde çalışan bütün takım ve diğer ortaklar için de duygusal bir rahatlama elde edildiğini belirtiyor. Uçuşa elverişlilik sertifikası alabilmesi için önünde bazı testler daha bulunan güneş enerjili Solar Impulse 2, temiz yapısıyla da öne çıkıyor. Bahsi geçen uçuşu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Güneş enerjili Solar Impulse 2, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

http://live.solarimpulse.com Yorum Yaz
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agha23 5 yıl
ortalama 55.6 km hızla seyir yapması fizik kurallarına aykırı.556 olmasın o!
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PsychicPower 5 yıl agha23
agha23

ortalama 55.6 km hızla seyir yapması fizik kurallarına aykırı.556 olmasın o!

Hayır değil. Sizin mantığınıza göre planörlerin hiç uçmaması lazım. Onların motorları da yok, havada süzülüp gidiyorlar. Gayet de yavaş uçuyorlar ve uçabiliyorlar. Zaten bu aracın tipi de onlara benziyor biraz
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DraGonS 5 yıl
Bisiklet gibi o 2 tekerle YERDE nasıl dengede duruyor anlayamadım açıkçası.
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darkaura 5 yıl
Her islerinde limitleri sonuna kadar zorlamak icin yarisiyorlar. Belkide bu yuzden bu kadar ileriler. Bizdeki nefis koreltme ve kanaat felsefesinin tam zitti noktadalar. Kanaat kotu bir sey demiyorum ama ilerlemeye gelismeye faydasi olmadigi acik.
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daysleeperxp 5 yıl
cennetlik bu adamlar.
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cemus 5 yıl
bisiklet gibi iki tekerleği var uçağın ve inip kalkarken yanlarda (kanat altında) birer kişi havalanmasına yardımcı oluyor hemde koşarak çok düşük hızlarda havalanıp iniyor kısa mesafe pistlerden havalanır güzel olmuş gerçekten ama o yan kanat altlarına birer iniş takımı şart
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s_mail 5 yıl
2300kg uçak toplam ağırlığı bunun 600kg'mı batarya. Teknoloji yine bataryada takıldı...
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The Times 5 yıl
Geç bile kalındı bu teknoloji için
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mussi47 5 yıl
Türkiye'ye gelsin buna da lpg takmaya çalışırız kesin!
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Gece772 5 yıl
İyi havası var bu uçağın daaaa
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sidik_lee 5 yıl mussi47
Ne alakası var?

Ayrıca TR de ne gerek var, ne işe yarayacak ki(!)
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