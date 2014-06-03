Güneş enerjili Solar Impulse 2, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı olarak lanse edilen Solar Impulse'un ikinci versiyonu ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

İlk versiyonuyla Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa geçerek dikkatleri üzerine çeken güneş enerjili uçak modeli Solar Impulse, geliştirilen ikinci versiyonuyla da ilk uçuş testlerine çıktı. Pilot Markus Scherdel tarafında kontrol edilen ve İsviçre'deki Payerne pistinden kalkarak 2 saat 17 dakika boyunca hava kalan Solar Impulse 2, bu uçuş sırasında belirtildiği kadarıyla 1670 metre yüksekliğe kadar ulaştı ve ortalama 55.6 km / h (30 kt) yer hızıyla seyir yaptı. Boeing 747'den daha geniş (72 metre) kanat açıklığı bulunmasına rağmen tercih edilen karbon fiber gövde malzemesiyle 2,300 kg ağırlığı bulunan uçak, gücünü dört adet pervaneli elektrik motorunda alırken, bu motorları çalıştırmak için gereken enerjiyi ise gövdesinde yer alan 17000 hücre ile güneşten topluyor. Enerji depolama noktasında toplam ağırlığı 633 kg'ı bulan yüksek yoğunluklu lityum polimer bataryalarından yararlanan Solar Impulse 2, bu sayede gündüz depoladığı enerji ile gece uçuş yapabiliyor ve teoride sınırsız bir özerklik vaat ediyor.

Gerçekleştirilen bu başarıyı dünyanın etrafında yapılması hedeflenen zorlu uçuş için önemli bir adım olarak gören Andre Borschberg, aynı zamanda uçak üzerinde çalışan bütün takım ve diğer ortaklar için de duygusal bir rahatlama elde edildiğini belirtiyor. Uçuşa elverişlilik sertifikası alabilmesi için önünde bazı testler daha bulunan güneş enerjili Solar Impulse 2, temiz yapısıyla da öne çıkıyor. Bahsi geçen uçuşu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://live.solarimpulse.com