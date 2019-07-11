Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %66’yı geçti

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Son yıllarda ülkemizde dünyadaki değişen gelişmelere parelel bir şekilde rüzgar ve güneş enerjisine önemli destek sağlanıyor. Ayrıca elektrik üretiminde ülkemizdeki kaynakların kullanımına da önem veriliyor. Tüm bunlar yılın ilk yarısındaki rakamlara da yansımaya başlamış durumda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre 2019 yılının ilk alt aylık döneminde üretilen elektriğin yerli veya yenilenebilir kaynaklar ile karşılanma oranı toplamda %66.22 seviyesinde gerçekleşmiş. Geride kalan 2018 yılında ise aynı rakam toplamda %50.76 olarak gerçekleşmişti. Yani toplamda 15 puanın üzerinde bir artış söz konusu. Ülkemizde cari açığı tetikleyen en önemli unsurların başında enerjiye döviz cinsinden yapılan harcamalar geliyor. Enerjideki bu gelişme gelecek adına son derece umut verici.

Ayrıca Bkz. "Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor"

Verilere göre bu yılın ilk altı ayında 141 milyar, 636 milyon 680bin kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşmiş. Bu rakamlarda anlık artan elektrik tüketim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kilit rol üstlenen doğal gaz santrallerinin payı pozitif bir gelişme olarak %16’ya kadar gerilemiş. Rüzgar enerjisinin payı ise %7.25 olmuş.

2019 yılı elektrik üretiminde kaynak dağılımı

2019 yılı ilk altı aylık dönem için elektrik üretiminde kaynakların pay dağılımı:

Doğal gaz: %16

İthal kömür: %17.78

Yerli kömür: %16.94

Hidroelektrik santraller: %35.77

Rüzgar enerjisi: %7.25

Güneş enerjisi: %3

Jeotermal, fuel-oil, biyokütle vs: %3,26

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/elektrikte-yilin-ilk-yarisina-yerli-ve-yenilenebilir-damgasi/1527657