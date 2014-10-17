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Güneş enerjisinde kurulum maliyetleri ucuzluyor: Detaylar ve ülkemizin durumu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güneş enerjisinde kurulum maliyetleri ucuzluyor: Detaylar ve ülkemizin durumu

Alternatif enerji kaynaklarının en popüleri olan güneş enerjisi, yakın gelecekte çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabilir. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına baktığımda, özellikle son 4 yılda, güneş enerjisi için gerekli altyapı maliyetlerinde ciddi bir ucuzlama söz konusu olduğunu gördüm. 
Amerika'da yapılan araştırmadaki en ilginç detay, 2008 yılında bina çatısına kurulacak güneş enerjisi sisteminin watt başına maliyeti 8 dolar civarında seyrederken, bugün bu maliyetin 4 dolara kadar düşmüş olması ve bu yöndeki eğilimini sürdürmesi. 
2012 yılına kadar geçen süre zarfında maliyetlerdeki düşüşün temel sebebi, güneş enerjisi sistemlerinin temel bileşeni olan fotovoltaik panellerdeki ucuzlamaydı. Teknolojideki ilerleme ve Çinli üreticilerin maliyet avantajıyla bu işe girmesi, fiyat düşüşünde anahtar rolü oynadı.
Güneş enerjisinde kurulum maliyetleri ucuzluyor: Detaylar ve ülkemizin durumu
Fotovoltaik panellerin ucuzlaması elbette çok önemliydi ancak güneş enerjisini daha popüler kılacak gelişmeler silsilesi sadece bununla sınırlı değil. Araştırma raporuna göre, güneş enerjisi sistemlerinin  maliyetindeki denge, tasarım ile birlikte mühendislik, işçilik ve finansman tarafındaki kademeli gelişim ile birlikte her geçen gün daha avantajlı hale geliyor.
2008-2012 yılları arasında güneş enerjisi sistemi kurmanın maliyeti %39 oranında düşüş gösterirken, bu oranın %86'lık kısmı fotovoltaik panellerdeki ucuzlamadan elde edildi. 2013-2017 yılları içinse, güneş enerjisi sistemi kurma maliyetlerinde %33 azalma beklenirken, ilginç bir şekilde bunun sadece %6'lık kısmı modül fiyatlarındaki düşüşten gelecek.
Büyük resme baktığımızda, güneş modülleri her geçen gün daha verimli hale geliyor. Teknoloji tarafındaki verimliliğin artması, fiyatların düşeceği sonucunu her zaman için doğurmayabilir ancak verimliliğin artması, aynı miktarda enerjinin daha küçük paneller ile elde edilmesini sağlayacağından ilk etaptaki yatırım maliyeti, bu sayede daha düşük olabilir.
Güneş enerjisinde kurulum maliyetleri ucuzluyor: Detaylar ve ülkemizin durumu
Güneş enerjisi sistemleri üreten firmaları için artan rekabet, sistem maliyetlerinin aşağı düşürecek bir başka önemli parametreyi oluşturuyor. Sistemin tamamına ek olarak, içerisinde yer alan bileşenlerin tedarikçisi olan firmalar için de fiyat avantajı kritik rol oynuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Çinli üreticilerin bu alandaki yatırımları, fiyat konusunu öne çıkartıyor.
Ölçek ekonomisi, güneş enerjisi tarafında bir diğer önemli kalem. Bu pazarın önemli oyuncuları, sadece bir süre öncesine kadar görece küçük şirketlerdi ve bu durum doğası gereği fiyatları yukarıda tutuyordu. Ancal SolarCity gibi büyük firmaların bu alanda güçlenmesi, örneğin çatı tipi komple sistemlerin kurulum maliyetlerinde belirgin fiyat avantajlarına zemin hazırlıyor.
Yapılan tahminlere göre, 2017 yılında güneş enerjisi sistem kurulumlarının watt başına düşen maliyeti 3 dolar civarında seyredecek. Bu teknolojinin önündeki en büyük engel, doğru kullanım senaryosu çerçevesinde uzun vadeli kazanımlar vaad etse de, kısa vadede hala ciddi bir yatırıma gereksinim duyuyor olması. Ciddi diyoruz çünkü, düşen maliyetler hala bireysel kullanım ve küçük ölçekli işletmeler için birinci aşama yatırım bütçesini cazip göstermiyor.
En nihayetinde yeşil enerjiyi konuştuğumuza göre, bu aşamada devletlerin, hem finansman hem de vergi muafiyeti gibi konularda cazip teklifler sunmasını gerektiriyor. Örneğin Amerika'daki toplam enerjinin sadece 0.4'ü güneş enerjisi sistemlerinden geliyor. Bu oran her yıl artma eğiliminde olsa da, 2013 yılı için  güneş enerhisinin kilowatt/saat'lik maliyeti 30 cent civarında hesaplanırken, bu değer ulusal enerji piyasasındaki 12 centlik ortalamanın oldukça üzerinde. Bu tabi ki genel ortalama, bazı noktalarda parite birbirine daha yakın da seyredebilir.
Güneş enerjisinde kurulum maliyetleri ucuzluyor: Detaylar ve ülkemizin durumu
Peki ülkemizdeki durum ne seviyede ? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 2012 itibariyle toplam kurulu güneş kolektör alanı yaklaşık 18.640.000 m² iken, bu sistemlerden elde edilen TEP yani ton eşdeğer petrol karşılığı ısı enerjisi 768.000 olmuştur. Ayrıca üretilen ısı enerjisinin yine 2012 yılı için  konutlardaki kullanım miktarı 500.000 TEP, sanayideki kullanım oranı ise 268.000 TEP olarak hesaplanmış görünüyor.
Güneş enerjisinin yaygınlaşabilmesi adına,  5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nu 29/12/2010 yılında revize eden bakanlık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için 3000 MW lisanslı  fotovoltaik santral kurulumunu öngörüyor. Bugünün Türkiye'si için baktığımızda küçük enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve araştırma amaçlı kullanım senaryoları çerçevesinde kurulmuş olan fotovoltaik sistemleri, 3.5 MW güce ulaşmış durumda. 

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grandherakles 4 yıl
Arkadaşlar maalesef güneş enerjisi insan oğlunun ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak .gelecekte tüm kentler las Vegas gibi olacak bir okadarda sanayi güç gereksinimleri. Fosil yakıt ve güneş enerjisi çevre ve maliyet olarak kullanışlı değil. Gelelim nükleer enerji ye oda insan oğlunun başına bela çıkacak olan atıklar büyük tehdit ve kaza riski taşıyor. Gelecekte bir enerji krizi olacağı kesin gibi. Eğer maddenin plazma halinden çıkacak olan enerjiyi kullanabilirsek ne ala halen deneyler devam ediyor. Bitmeyen zararsız ucuz enerji gelecekte büyük gereksinim fakat nasıl zaman gösterecek
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smela 5 yıl
Evde uretilecek elektirik yuksek boyutta olmayacagından uretım fırmasından onay alındıktan sonra surec başlıyor ki her ay fırmalar onayladıkları projeleri açıklıyorlar ve eve kırulan sıstemlerde mahsuplaşma olacaktır. Sadece prosodurler uzun surmektedır

Ev olamsada mahsuplaşmanın oldugu ges projesi
sunnyportal.com/...
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combaba 5 yıl
bu zamana kadar üretilen panellerde ışığın tek bir renginden enerji elde edilebiliyordu. Son yapılan araştırmalarda 2. renginde nde verimli bir şekilde enerji üretilmesi sağlandı. Sadece daha geliştirilip üretme planları yapılması gerekiyor. vat başına 4 dolar gibi bir rakam şu demektir. bir evin aylık elektrik gideri 50 tl ise 1 kw lik üretim için 4000 $ masraf oda 8,500 tl eder ki kaç yılda amorti edileceğini siz hesaplayın. Kaldı ki sistemin o kadar yıl dayanmayacağı da ortada. Nükleer enerji ilk bakışta temiz gibi gözüksede yol açtığı sorunları sadece ötelemek gerçekçi bir çözüm olmadığı için bence hala en sıkıntılı üretim çeşidi.
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ardarda45 5 yıl
Güzel yazı teşekkürler
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hcebi11 5 yıl
1. olmayan devletimiz ülkede kar amaçsız panel bunu üretecek yerler açsa
2. ısı ve elektirikte tasaruf sağlayacak cihaz ve malzemelerin üzerinden vergi almasa (dolap ,çamaşır makinası,buzdolabı ,dış cephe kaplama mahzeleri)
nüklere gerek kalmadan bütün sorunumuzu hallederiz
3. dışardan mal geitren mal yöneticiler aşırı kar koymasada epey kar olur(450tl lik tv yi 600tl ye satmamak gibi)
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smela 5 yıl
Ev kullanıcıları için mevzuatta sıkıntılar vardır. yek kanuna göre fazla üretilen güneş enerjisi dağıtım firmasına geri satılıyor ev kullanıcıları içinde geçerli bu kanun. Fakat prosodurler çok uzun sürmektedir. Yakın bir zamanda ev kullanıcılarına mahsuplaşma konusundakolaylık sağlanacağı beklenmektedir. 10 yıl içinde yüksek bir artış beklentisi doğrudur.
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scorpman 5 yıl smela
smela
Ev kullanıcıları için mevzuatta sıkıntılar vardır. yek kanuna göre fazla üretilen güneş enerjisi dağıtım firmasına geri satılıyor ev kullanıcıları içinde geçerli bu kanun. Fakat prosodurler çok uzun sürmektedir. Yakın bir zamanda ev kullanıcılarına mahsuplaşma konusundakolaylık sağlanacağı beklenmektedir. 10 yıl içinde yüksek bir artış beklentisi doğrudur.

Maalesef bu konuda eksik olan mevzuat harici diger konu 'cift tarafli sayac' konusudur. Gunduz urettigimiz elektrigi su anda konuya uygun lisansli sayac olmadigindan devlete satamiyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
Tebrikler, çok şık ve yerinde tespitler.
Kim ne derse desin 2 önemli eşik bizi bekliyor;
- Finansman Çözümleri
Bu alanda sürdürülebilir, makul ve işlevsel altyapı oluşmadı henüz.
- Samimiyet
Çevre hassasiyeti gösterenler, sadece 1'er güneş paneli satın alsa sektörün önü açılır!
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mericx 5 yıl
avruda %50 devlet desteği var. bizde yok.bu işi özel sektördeki elektrik satan firmalara bıraktılar.onlarda tabii işi yokuşa sürüyorlar.10 tane evrak istiyorlar sonra garip,saçma mazeretler uydurup sana izin vermiyorlar.
öyle evime kurayım ben, param hazır diyenlere kırk tane mazeret uydurup yaptırmıyorlar.
müstakil evlere uygun ama apartmanların sadece ortak alanlarını karşılayabilir.
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WarSaw 5 yıl
üretime hiçbir katkı sağlamayan ve geçinebilmek için vatandaşını kanını emmesinden başka yolu olmayan devletin bu tarz projeleri destekleyeceğine ihtimal veriyormusunuz?
satsın elektriği koysun %80 vergisini. sen elektriğini çok daha ucuza üstelik kendi imkanlarınla üretebilir hale gelirsen cebinden koparacağı paraları nasıl alacak senden.
hiç umutlanmayın boşuna heyecanlanmayın güzel şeyler olmaz bu ülkede.
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RedKidx 5 yıl
Super konu takip
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Burak Hcvl 5 yıl
En güzeli rüzgar gülleri. Hem estetik hem de verimli ama yatırımı çok pahalı.
İnşallah ülkemizde iyice yaygınlaşır. Terkos'ta kurulmaya başlandı galiba birkaç tane.
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