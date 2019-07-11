Mars’a gidecek astronotlar, ihtiyaç halinde 3 boyutlu yazıcı ile kemik ve deri basabilecek

Mars gezegeni gibi uzak mesafelere icra edilecek insanlı uzay görevlerinde yaşanabilecek acil durum hallerinde astronotların geri dönme ihtimalleri maalesef bulunmuyor. Bu derece uzun soluklu görevlerde yaşanması muhtemel yanık ve kırık vakalarında astronotların çok daha hızlı bir biçimde iyileşmelerini sağlamak adına Dresden Teknik Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan bilim insanları, devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attılar.

Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde araştırmacılar, 3 boyutlu yazıcılardan kemik ve deri dokusu basılabilmesini mümkün hale getirdiler. Henüz emekleme aşamasında olan teknik, uzay ortamında insan vücudunun gösterdiği yavaş iyileşeme sürecini hızlandırmak adına sağlayacağı katkılarla hayati bir anlam kazanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) kontrolünde gerçekleştirilen ve adı Uzay Keşifleri için 3 Boyutlu Canlı Doku Basma projesi olan çalışma kapsamında konuşan Tommaso Ghidini, “Örneğin yanık vakalarında; başaka bir astronottan alınan deri dokusunun hastaya nakledilmesi aynı zamanda dokuyu bağışlayan kişide de kolay iyileşmeyen bir yaranın oluşmasına neden olacaktır. Biz, geliştirdiğimiz yöntemle bunun önüne geçmeyi hedefledik. Artık biyobaskı yoluyla deri üretmek mümkün.” ifadelerini kullanmış.

Yerçekimsiz ortam için farklı bir teknik

Yerçekiminin olmadığı bir ortamda çalışacak bir baskı tekniği için kafa yoran araştırmacılar çözümü dokuyu ters olarak basmakta bulmuşlar. Bilim insanları, bio mürekkep olarak kullanılan kan plazmasının hayli akışkan olmasından ötürü yerçekimsiz ortamda bir sorunla karşılaşmamak adına malzemeye metil selüloz (bitkiler ve alglerden elde edilir) ekleyerek akışkanlığını azaltmışlar. Böylece daha baskı çok daha kolay hale gelmiş.

Kemik basmak için ise katkı malzemesine kalsiyum fosfat ekleyen araştırmacıların bu sayede istediklerini elde edebildikleri ifade ediliyor. Kemik yapısına destek sağlayan kalsiyum fosfatın kemik büyüdükçe vücut tarafından emildiği belirtiliyor.

Henüz ilk örneklerini gördüğümüz proje dahilinde paylaşılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/07/09/mars-crew-could-3d-print-skin-and-bones-for-injuries/