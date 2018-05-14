Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor

Güney Afrika, bulunduğu kıtanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip. Bu ülkedeki yatırımcılar, zaman ilerledikçe dijital para yatırımına daha sıcak bakıyor. Güney Afrikalıların kripto para piyasasına yapacağı yatırımlar, bölge ekonomisini de etkileyecektir.

Nisan ayında “MyBroadband 2018 Cryptocurrency Survey”adı altında yapılan bir ankete göre; daha önceden kripto para ticareti yapmamış Güney Afrikalı yatırımcıların hatırı sayılır bir kısmı, bu sektöre giriş yapmaya olumlu bakıyor. Yatırımcıların bir kısmı direkt olarak kripto para satın alıp sektöre giriş yapmayı düşünüyor, bir kısmı ise dijital para madenciliği gibi dolaylı yollarla sektörde bulunmayı düşünüyor.

MyBroadband, konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada:” Şu an, kripto paraya sahip olmayan anket katılımcılarının yaklaşık olarak yarısı, 2018 yılı içerisinde, kripto para ticaretine veya madenciliğine bir şekilde yatırım yapmayı düşünüyor.” dedi.

Söz konusu para piyasaları, özellikle 2017 yılının son çeyreğinde epey canlandı fakat 2018 yılının başından itibaren piyasalarda düşüşler başladı. Devletler, zaman geçtikçe kripto para sektörüyle yakından ilgilenmeye başladı ve hatta bazıları tarafından piyasaya düzenlemeler getirilmeye başlandı. Tüm bu düzenleme çalışmalarına rağmen, anket sonuçları bize gösteriyor ki; Güney Afrikalı yatırımcılar getirilen bu düzenlemelerden pek çekinmiyorlar.

MyBroadband’in anketine katılanlar arasında; doğrudan kripto paraya yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı %25, kripto paraya ve kripto para madenciliğine yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı %15, sadece kripto para madenciliğine yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı ise %7.



https://www.ccn.com/47-of-south-africans-plan-to-invest-in-cryptocurrencies/