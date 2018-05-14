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Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor

Ekonomik olarak bölgesel bir güç olan Güney Afrika’da, yatırımcılar, kripto para piyasasına girmeye daha gün geçtikçe ılımlı yaklaşıyor. Bu ılımlı yaklaşım, bölge ekonomisini de etkiliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor
Güney Afrika, bulunduğu kıtanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip. Bu ülkedeki yatırımcılar, zaman ilerledikçe dijital para yatırımına daha sıcak bakıyor. Güney Afrikalıların kripto para piyasasına yapacağı yatırımlar, bölge ekonomisini de etkileyecektir.
Nisan ayında “MyBroadband 2018 Cryptocurrency Survey”adı altında yapılan bir ankete göre; daha önceden kripto para ticareti yapmamış Güney Afrikalı yatırımcıların hatırı sayılır bir kısmı, bu sektöre giriş yapmaya olumlu bakıyor. Yatırımcıların bir kısmı direkt olarak kripto para satın alıp sektöre giriş yapmayı düşünüyor, bir kısmı ise dijital para madenciliği gibi dolaylı yollarla sektörde bulunmayı düşünüyor.
MyBroadband, konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada:” Şu an, kripto paraya sahip olmayan anket katılımcılarının yaklaşık olarak yarısı, 2018 yılı içerisinde, kripto para ticaretine veya madenciliğine bir şekilde yatırım yapmayı düşünüyor.” dedi.
Söz konusu para piyasaları, özellikle 2017 yılının son çeyreğinde epey canlandı fakat 2018 yılının başından itibaren piyasalarda düşüşler başladı. Devletler, zaman geçtikçe kripto para sektörüyle yakından ilgilenmeye başladı ve hatta bazıları tarafından piyasaya düzenlemeler getirilmeye başlandı. Tüm bu düzenleme çalışmalarına rağmen, anket sonuçları bize gösteriyor ki; Güney Afrikalı yatırımcılar getirilen bu düzenlemelerden pek çekinmiyorlar.
MyBroadband’in anketine katılanlar arasında; doğrudan kripto paraya yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı %25, kripto paraya ve kripto para madenciliğine yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı %15, sadece kripto para madenciliğine yatırım yapacaklarını söyleyenlerin oranı ise %7.
 

https://www.ccn.com/47-of-south-africans-plan-to-invest-in-cryptocurrencies/ Yorum Yaz
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nightdrive 1 yıl en beğenilen
içimden diyorum ne alaka.bizi ilgilendiren haber değeri nedir? bu makaleyi yazan arkadaş kota mı dolduruyor? düşünceler düşünceler..
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spenx01 1 yıl
yuzde 53u sicak bakmiyor demek ki, sayin kripto paraya yatirim yaptigi icin pump yapmaya calisan dh yoneticileri.
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ceo-tr 1 yıl
Bizim ülkemizin ekonomisi de iyi açıklanan rakamlara bakarsan, fakat vatandaşın ekonomisi nedense kötü? iyi ekonomide vatandaşında refah seviyesi yüksek olmalı değilmi? iyi olsa bizde daha fazla ılımlı bakan olur.
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sniper23 1 yıl
Güney Afrika, Türkiye gibi batakta olan bir ülke. Zamanında FED'den gelen paraları yediler, şimdi yüksek enflasyon vs. uğraşıyorlar. Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerden kripto paralara çok talep var, çünkü eldeki varolan paralar inanılmaz değer kaybetti. Dövize yatırmak yerine insanlar paraları kripto paralara yatırıyor.
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serafon 1 yıl sniper23
İnsanları ne güzel yönlendiriyorlar değil mi? Uyarsan da bir şey değişmiyor, çoğunluk görünene bakıyor ya da geçim derdinden bir şeye bak(a)mıyor ya da hırsına kurban gidiyor. Ama kurunun yanında yaş dayanıyor bu arada!
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Ooo. DH ekibi parasının büyük bölümünü kriptoya yatırdı sanırım. Kripto para günlüklerinden sonra Güney Afrikalıların kriptoya iyi bakmasını haber yapmalar filan.
Haberin içeriğinin içindeki link verilen reklam da (!) gözden kaçmadı hani.

Kendi riskinize kendinizi alet etmişsiniz bizi de bulaştırmayın isterseniz. Böyle yaparak kriptodan zengin olma şansınızı yükseltemezsiniz.


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nightdrive 1 yıl en beğenilen
içimden diyorum ne alaka.bizi ilgilendiren haber değeri nedir? bu makaleyi yazan arkadaş kota mı dolduruyor? düşünceler düşünceler..
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