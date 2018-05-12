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Güney Kore’nin en büyük borsasına dolandırıcılık baskını

Güney Kore’nin en büyük dünyanın ise dördüncü büyük borsası Upbit, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle polis baskınına uğradı. Baskında bilgisayarlara el konuldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Merkezi olmamakla övünen kripto para borsalarının son dönemdeki en büyük problemlerinden birisi dolandırıcılık durumunda. Bazı kripto para borsalarının sahipleri veya çalışanları kullanıcıların varlıklarını zimmetine geçirme veya dolandırma gibi suçlamalarla polis baskınına uğradı.

Haberler art arda geldi

Mart ayında Güney Kore’de Coinnest borsasının sahibinin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından bu hafta da ülkenin en büyük dünyanın ise dördüncü büyük borsası Upbit dolandırıcılık iddiaları ile sarsıldı.

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Günlük 1.8 milyar dolar hacmin döndüğü borsanın olmayan kripto para birimlerini varmış gibi gösterdiği ve bunları satın alan kullanıcıların paralarını yöneticilerin hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.

Kakao Talk platformunun ortaklarından olduğu Upbit merkezine dün itibariyle 10 civarında savcı ve güvenlik güçleri baskın yaptı. Baskında bilgisayar sistemlerine ve pek çok evrağa el konuldu. Gerekli soruşturmasının yapılmasından sonra eğer gerçekten dolandırıcılık izlerine rastlanırsa işin ciddiyeti daha da büyüyecek.

Şu anda Upbit borsası normal bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ancak gelişmeler ile birlikte kripto para dünyası sarsıldı. Bitcoin 8500$ seviyesinin altına inerken altcoinler de adeta çakıldı. Şu anda piyasalar yavaş yavaş yara sarmaya başlamış durumda.

 

https://news.bitcoin.com/south-koreas-largest-crypto-exchange-upbit-investigation-fraud/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nevfel 1 yıl
Konu başlığı yanıltıcı sanki normal borsa basılmış gibi bir anlam içeriyor.
Bu tip baskınları hadiseleri önceden haber alanlar her zaman parayı kaldırıyor maalesef.
11 eylül saldırıları öncesi havayolu firmalarının hisselerini Wallstreet de satanlar aynı hisseleri tekrar ölü fiyatlara geri aldılar. Bunla ilgili açılan soruşturma örtbas edildi gitti. Ama bizdeki muhalifler amerikada adalet arıyorlardı zarrab davası sürecinde. Neyse kime ne anlatıyorsun, büyük resmi gören görüyor.
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