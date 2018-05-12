Güney Kore’nin en büyük borsasına dolandırıcılık baskını

Merkezi olmamakla övünen kripto para borsalarının son dönemdeki en büyük problemlerinden birisi dolandırıcılık durumunda. Bazı kripto para borsalarının sahipleri veya çalışanları kullanıcıların varlıklarını zimmetine geçirme veya dolandırma gibi suçlamalarla polis baskınına uğradı.

Haberler art arda geldi

Mart ayında Güney Kore’de Coinnest borsasının sahibinin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından bu hafta da ülkenin en büyük dünyanın ise dördüncü büyük borsası Upbit dolandırıcılık iddiaları ile sarsıldı.

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Günlük 1.8 milyar dolar hacmin döndüğü borsanın olmayan kripto para birimlerini varmış gibi gösterdiği ve bunları satın alan kullanıcıların paralarını yöneticilerin hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.

Kakao Talk platformunun ortaklarından olduğu Upbit merkezine dün itibariyle 10 civarında savcı ve güvenlik güçleri baskın yaptı. Baskında bilgisayar sistemlerine ve pek çok evrağa el konuldu. Gerekli soruşturmasının yapılmasından sonra eğer gerçekten dolandırıcılık izlerine rastlanırsa işin ciddiyeti daha da büyüyecek.

Şu anda Upbit borsası normal bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ancak gelişmeler ile birlikte kripto para dünyası sarsıldı. Bitcoin 8500$ seviyesinin altına inerken altcoinler de adeta çakıldı. Şu anda piyasalar yavaş yavaş yara sarmaya başlamış durumda.