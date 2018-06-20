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Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb yine hacklendi

Geçtiğimiz yıl farklı tarihlerde siber saldırılara uğrayan Seul merkezli kripto para borsası Bithumb, bugün erken saatlerde siber saldırıya uğradı. Saldırının faturası 31 milyon dolar.
11 ay
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6
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb yine hacklendi
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Güney Kore'nin en büyük kripto borsası olan Bithumb, 400 milyon dolarlık işlem hacmiyle son 24 saatteki işlem hacmine göre dünyanın en büyük altıncı kripto para borsası. Özellikle Güney Kore'de kripto para denilince akla gelen ilk kuruluş olan borsa uğradığı siber saldırılarla da hafızalara kazınmış durumda. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında borsaya yapılan siber saldırılarda borsa kullanıcılarının kişisel bilgileri hackerların eline geçerken aralık ayındaki saldırıda ise borsa, yaklaşık 7 milyon dolarlık zarara uğramıştı. Bithumb'ın açıklamasına göre hackerlar bu kez daha ciddi bir saldırı gerçekleştirdi.


31 milyon dolarlık kayıp 

Şirketin ilk olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre hackerlar dün akşam saatlerinde borsaya yönelik siber saldırı operasyonunu başlattı. Bugünün ilk saatlerine kadar süren operasyonda borsa kullanıcılarına ait yaklaşık 31 milyon dolar değerinde kripto para hackerların eline geçti. Bithumb, hangi kripto para birimlerinin çalındığını açıklamazken bütün kullanıcıların varlıklarının daha güvenli olan soğuk cüzdanlara transfer edildiği bilgisini paylaştı. Saldırının ardından para yatırma/çekme işlemlerini askıya alan şirket, ayrıca zarara uğrayan kullanıcıları mağdur etmeyeceğini zararın şirketin öz kaynakları ile karşılanacağını da ekledi.


Tabi zaman zaman dünya genelinde bu tip siber saldırılara rastlanılsa da son dönemde Güney Kore'de peş peşe yaşanan siber saldırılar kullanıcıları tedirgin etmiş durumda. Hatırlanacağı üzere 10 gün önce ülkedeki bir diğer kripto para borsası Coinrail siber saldırıya uğramıştı. Bithumb'ın aksine işlem hacmi çok daha az olan Coinrail'den çalınan toplam kripto paranın 40 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 


Siber saldırının duyurulmasının ardından dün değeri yüzde 5 civarında artan Bitcoin ve Ether'in değerinde düşüş meydana geldi. Bithumb'ın tweet'inden önce Bitcoin'in değeri 6718 dolarken saldırı açıklamasından sonra dakikalar içinde bu değer 6560 dolara geriledi. Şu an ise Bitcoin 6650, Ether 525 dolardan işlem görüyor. 


https://www.coindesk.com/crypto-exchange-bithumb-halts-services-amid-31-million-hack/ Yorum Yaz
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deoks 11 ay en beğenilen
iyi para. merkez bankasını soymaya kalksan bu kadar para çalamazsın.
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fantomasds 11 ay
Kuzey Kore'nin milli gelir kaynağı. Hackleme.
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Mianfei 11 ay
Bu ne güvensiz bir ortam. İyi ki içinde değilim
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dere.beyi 11 ay
son 1 senedir son büyük yükselişten sonra bu paralar nezaman yükseliyo olsa ertesi gün hep böyle haberler çıktı belli bi seviyeye indirdiler
...
büyük paralar yatırıyolar bu seviyedeyken sonra geçen seferki gibi kedi sıçrayışı olacak bakın görün :)
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MHEC 11 ay
Bu kaçıncı artık yeter ama
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CWaRRioR 11 ay
Bu kadar büyük hacimlerde iş yapan aracılar acaba alanında uzman şahıs ya da firmalardan güvenlik hizmeti de alıyorlar mı çok merak ediyorum.
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deoks 11 ay en beğenilen
iyi para. merkez bankasını soymaya kalksan bu kadar para çalamazsın.
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