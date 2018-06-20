Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb yine hacklendi

31 milyon dolarlık kayıp
Şirketin ilk olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre hackerlar dün akşam saatlerinde borsaya yönelik siber saldırı operasyonunu başlattı. Bugünün ilk saatlerine kadar süren operasyonda borsa kullanıcılarına ait yaklaşık 31 milyon dolar değerinde kripto para hackerların eline geçti. Bithumb, hangi kripto para birimlerinin çalındığını açıklamazken bütün kullanıcıların varlıklarının daha güvenli olan soğuk cüzdanlara transfer edildiği bilgisini paylaştı. Saldırının ardından para yatırma/çekme işlemlerini askıya alan şirket, ayrıca zarara uğrayan kullanıcıları mağdur etmeyeceğini zararın şirketin öz kaynakları ile karşılanacağını da ekledi.
Tabi zaman zaman dünya genelinde bu tip siber saldırılara rastlanılsa da son dönemde Güney Kore'de peş peşe yaşanan siber saldırılar kullanıcıları tedirgin etmiş durumda. Hatırlanacağı üzere 10 gün önce ülkedeki bir diğer kripto para borsası Coinrail siber saldırıya uğramıştı. Bithumb'ın aksine işlem hacmi çok daha az olan Coinrail'den çalınan toplam kripto paranın 40 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Siber saldırının duyurulmasının ardından dün değeri yüzde 5 civarında artan Bitcoin ve Ether'in değerinde düşüş meydana geldi. Bithumb'ın tweet'inden önce Bitcoin'in değeri 6718 dolarken saldırı açıklamasından sonra dakikalar içinde bu değer 6560 dolara geriledi. Şu an ise Bitcoin 6650, Ether 525 dolardan işlem görüyor.
https://www.coindesk.com/crypto-exchange-bithumb-halts-services-amid-31-million-hack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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büyük paralar yatırıyolar bu seviyedeyken sonra geçen seferki gibi kedi sıçrayışı olacak bakın görün :)