Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb yine hacklendi

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Güney Kore'nin en büyük kripto borsası olan Bithumb, 400 milyon dolarlık işlem hacmiyle son 24 saatteki işlem hacmine göre dünyanın en büyük altıncı kripto para borsası. Özellikle Güney Kore'de kripto para denilince akla gelen ilk kuruluş olan borsa uğradığı siber saldırılarla da hafızalara kazınmış durumda. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında borsaya yapılan siber saldırılarda borsa kullanıcılarının kişisel bilgileri hackerların eline geçerken aralık ayındaki saldırıda ise borsa, yaklaşık 7 milyon dolarlık zarara uğramıştı. Bithumb'ın açıklamasına göre hackerlar bu kez daha ciddi bir saldırı gerçekleştirdi.





31 milyon dolarlık kayıp

Şirketin ilk olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre hackerlar dün akşam saatlerinde borsaya yönelik siber saldırı operasyonunu başlattı. Bugünün ilk saatlerine kadar süren operasyonda borsa kullanıcılarına ait yaklaşık 31 milyon dolar değerinde kripto para hackerların eline geçti. Bithumb, hangi kripto para birimlerinin çalındığını açıklamazken bütün kullanıcıların varlıklarının daha güvenli olan soğuk cüzdanlara transfer edildiği bilgisini paylaştı. Saldırının ardından para yatırma/çekme işlemlerini askıya alan şirket, ayrıca zarara uğrayan kullanıcıları mağdur etmeyeceğini zararın şirketin öz kaynakları ile karşılanacağını da ekledi.





Tabi zaman zaman dünya genelinde bu tip siber saldırılara rastlanılsa da son dönemde Güney Kore'de peş peşe yaşanan siber saldırılar kullanıcıları tedirgin etmiş durumda. Hatırlanacağı üzere 10 gün önce ülkedeki bir diğer kripto para borsası Coinrail siber saldırıya uğramıştı. Bithumb'ın aksine işlem hacmi çok daha az olan Coinrail'den çalınan toplam kripto paranın 40 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.







Siber saldırının duyurulmasının ardından dün değeri yüzde 5 civarında artan Bitcoin ve Ether'in değerinde düşüş meydana geldi. Bithumb'ın tweet'inden önce Bitcoin'in değeri 6718 dolarken saldırı açıklamasından sonra dakikalar içinde bu değer 6560 dolara geriledi. Şu an ise Bitcoin 6650, Ether 525 dolardan işlem görüyor.

https://www.coindesk.com/crypto-exchange-bithumb-halts-services-amid-31-million-hack/