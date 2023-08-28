Tam Boyutta Gör Güney Kore’deki kripto borsalarının rezerv tutması zorunlu kılındı. Alınan yeni karara göre, ülkede hizmet veren kripto borsalarının Eylül ayından itibaren banka hesaplarında 3 milyar won (2,3 milyon) dolar tutması gerekiyor.

Upbit ve Bithumb gibi büyük borsalar, yeni talimata uyum sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. Güney Kore’de alınan bu kararın, müşteri varlıklarının korunması için alındığı ifade edildi.

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Güney Kore’nin düzenleyicisi, temmuz ayında da borsalar için yeni kuralları duyurmuştu. Düzenlemelere göre, Güney Kore Bankalar Birliği, borsalardan en az 3 milyar won ya da günlük mevduatların ortalama yüzde 30’una denk gelen bir rezerv talep etti. Güney Kore’de atılan bu adımlar, müşteri güvenliğini kapsıyor. Bilindiği üzere, daha önce, FTX tarafında iflas yaşanmış ve milyonlarca kullanıcı bu durumdan etkilenmişti.

Diğer taraftan, borsaların uymak zorunda olduğu fonların büyüklüğü ise 20 milyar won ile sınırlandırıldı. Güney Kore, kripto yatırımcılarını korumak amacıyla yasal süreçlerini devam ettiriyor. Son hamle, bu süreçlerin içerisinde yer alıyor. 19 yasa tasarısından oluşan yeni mevzuat, Finansal Hizmetler Komisyonu ve Kore Bankası’na denetleme yetkisi veriyor.

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Güney Kore kripto borsalarına rezerv zorunluluğu getiriyor