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Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı

''Biz sizi izlemiyoruz'' sloganıyla yola çıkan ve kişisel güvenliğe önem vererek IP adreslerini kaydetmeyen DuckDuckGo arama motoru kendisi üzerinde 10 milyardan fazla anonim arama yapıldığını duyurdu
2 yıl
4,3b
1
10
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı
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Kullanıcılarının IP adreslerini kaydetmeksizin onlara güvenli arama olanağı sağlamak iddiasıyla 2008’de yola çıkan DuckDuckGo arama motoru, önemli bir kilometre taşını geride bırakarak 10 milyar anonim arama sayısını geçtiğini açıkladı.

DuckDuckGo’nun kurucusu Gabriel Weinberg bloğundan yaptığı açıklamada arama motorunun 2010 yılının ağustos ayında Tor ağını kullanarak başlattıkları anonim aramalarda önemli bir mesafe katederek 10 milyar anonim arama sayısını aştıklarını dile getirdi. Bu sayının yaklaşık 4 milyarını 2016'da yapılan anonim aramaların oluşturduğunu açıklayan Weinberg, arama motorunun en yoğun olduğu günün 14.2 milyon arama sayısıyla 10 Ocak 2017 olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz yıl günde ortalama 8-9 milyon anonim aramanın yapıldığı DuckDuckGo'nun bu yıl günlük ortalama arama sayısını 12 milyona yükselterek %30'luk artış sağlamasının nedeni ise kullanıcıların güvenliğe verdiği önem olarak gösteriliyor.

Kullanıcılar Güvenli Araçlara Yöneliyor 

Özellikle 2013'te Edward Snowden'ın açıklamaları ve ardından yaşananlar ve Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması kullanıcıları güvenliği yüksek araçları kullanmaya yönlendirirken DuckDuckGo'nun da böyle yüksek bir arama sayısına ulaşmasını sağladığı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Pew araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırma sonuçları da bu düşünceyi destekler nitelikle. Araştırma sonucuna göre insanların %40'ı arama motorlarının kullanıcılarının aradığı herhangi bir bilgiyi elinde tutmamaları gerektiğini savunuyor.
Güvenliğe önem verdiğini yaptığı faaliyetlerle de kullanıcılarına göstermek isteyen DuckDuckGo, geçtiğimiz yıl; Freedom of the Press Foundation, Freenet Project, OpenBSD Foundation ve Tor Project gibi dürüstlük ve kişiselliğe önem veren kuruluşlara 225 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı. 

https://spreadprivacy.com/10-billion-fc7808c91343#.1dy0kpi9p Yorum Yaz
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tuilde 2 yıl en beğenilen
Fazla reklami olmasin, Geliyoo bunuda calar
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Ejihov 2 yıl
Zaten aradığımız şeyler arama önerisi olarak geliyor. İzliyor diye korkmayın yani.(Aradığı şeyden utanan korksun ne arıyorsa artık.)
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esmerbuyucu 2 yıl
Yandex işbirliğinde yazıyor alt kısmında.
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Audi383848 2 yıl
Bir ara kullandım.Geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum.
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alemburda34 2 yıl
Geliyoo rakip çıkmış

Geliyoo Kurucusu:
Çok böyük bir sistemimiz var sır gibi saklıyoruz yer yerinden oynacak 10 milyon harcadık
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aycibin 2 yıl
ben de 6 aydır kullanıyorum.izlememesi güzel ama google kadar güzel sonuç vermediği oluyor.
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Sharparrow 2 yıl
google arama sonuçlarımı mı izliyormuş.. valla o zaman aıcrım hallerine.. ne kadar boş işlerle uğraşıyorlarmış.. cem yılmazın esprisi aklıma geliyor her seferinde.. evet bütün ajanlar peşinizde! siz elinizde yelpazeyle mangalın ateşini körüklerken çektiğiniz fotoğraflarla tüm dünya ajanlarını peşinizden sürüklüyorsunuz emin olun :))) komik yaa.. valla insanları durup dururken psikopat yapacaklar.. naapsınlar benim kpss sonuçları açıklandımı diye aramalarımı ben değil onlar kaybeder yazık.. izlesinler anasını satayım boş vakitleri varsa... bunlar son kullanıcıları ilgilendiren durumlar değil ..
1 Yanıt Yanıtla +1
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LORDTEK 2 yıl Sharparrow
Sharparrow

google arama sonuçlarımı mı izliyormuş.. valla o zaman aıcrım hallerine.. ne kadar boş işlerle uğraşıyorlarmış.. cem yılmazın esprisi aklıma geliyor her seferinde.. evet bütün ajanlar peşinizde! siz elinizde yelpazeyle mangalın ateşini körüklerken çektiğiniz fotoğraflarla tüm dünya ajanlarını peşinizden sürüklüyorsunuz emin olun :))) komik yaa.. valla insanları durup dururken psikopat yapacaklar.. naapsınlar benim kpss sonuçları açıklandımı diye aramalarımı ben değil onlar kaybeder yazık.. izlesinler anasını satayım boş vakitleri varsa... bunlar son kullanıcıları ilgilendiren durumlar değil ..

Yapay zeka ve otomatik script yazılımlarından habersiz yurdum insanı. Kendisi Google olsa, takip olayını insan yordamıyla yapar. Sonra da neden gelişemiyoruz :)
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pspoor 2 yıl
Güzel arama motoru ama daha gidecek cok yolu var, google a göre kötü sonuclar veriyor hala. Yine de kullanilabilir.
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tuilde 2 yıl en beğenilen
Fazla reklami olmasin, Geliyoo bunuda calar
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