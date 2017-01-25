Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı

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Kullanıcılarının IP adreslerini kaydetmeksizin onlara güvenli arama olanağı sağlamak iddiasıyla 2008’de yola çıkan DuckDuckGo arama motoru, önemli bir kilometre taşını geride bırakarak 10 milyar anonim arama sayısını geçtiğini açıkladı.

DuckDuckGo’nun kurucusu Gabriel Weinberg bloğundan yaptığı açıklamada arama motorunun 2010 yılının ağustos ayında Tor ağını kullanarak başlattıkları anonim aramalarda önemli bir mesafe katederek 10 milyar anonim arama sayısını aştıklarını dile getirdi. Bu sayının yaklaşık 4 milyarını 2016'da yapılan anonim aramaların oluşturduğunu açıklayan Weinberg, arama motorunun en yoğun olduğu günün 14.2 milyon arama sayısıyla 10 Ocak 2017 olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz yıl günde ortalama 8-9 milyon anonim aramanın yapıldığı DuckDuckGo'nun bu yıl günlük ortalama arama sayısını 12 milyona yükselterek %30'luk artış sağlamasının nedeni ise kullanıcıların güvenliğe verdiği önem olarak gösteriliyor.

Kullanıcılar Güvenli Araçlara Yöneliyor

Özellikle 2013'te Edward Snowden'ın açıklamaları ve ardından yaşananlar ve Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması kullanıcıları güvenliği yüksek araçları kullanmaya yönlendirirken DuckDuckGo'nun da böyle yüksek bir arama sayısına ulaşmasını sağladığı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Pew araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırma sonuçları da bu düşünceyi destekler nitelikle. Araştırma sonucuna göre insanların %40'ı arama motorlarının kullanıcılarının aradığı herhangi bir bilgiyi elinde tutmamaları gerektiğini savunuyor.

Güvenliğe önem verdiğini yaptığı faaliyetlerle de kullanıcılarına göstermek isteyen DuckDuckGo, geçtiğimiz yıl; Freedom of the Press Foundation, Freenet Project, OpenBSD Foundation ve Tor Project gibi dürüstlük ve kişiselliğe önem veren kuruluşlara 225 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı.

https://spreadprivacy.com/10-billion-fc7808c91343#.1dy0kpi9p